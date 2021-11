Za odstoupením Ricciarda stálo spíše prasklé šasi než závada na motoru Mercedes

Po závodě australský pilot řekl, že musel v 50. kole zajet do garáže poté, co zaznamenal ztrátu výkonu pohonné jednotky, kterou odebírají od Mercedesu. Nebylo by to až takové překvapení vzhledem k potížím se spolehlivostí německého výrobce - již všech 8 jeho jezdců překročilo maximální počet motorů.

Jenže o něco později Seidl odhalil, že by problém mohl být spíše na jejich straně: "Zaznamenali jsme na dráze ztrátu výkonu a během prvotního průzkumu jsme našli technický problém, prasklinu šasi v místě instalace pohonné jednotky, což teď musíme prošetřit."

Moc času na to není, týmy se z Brazílie přesouvají hned do Kataru, kde se závodí tento víkend. Až tam se na to blíže podívají, poté podle šéfa McLarenu si budou příčinou odstoupení více jistí.

Na vině je spíše prasklina šasi než pohonná jednotka Mercedesu | foto: McLaren

Ricciardo až do svého odstoupení jel podařený závod a věřil, že se v něm bude posouvat dopředu. "Myslím, že vlastně probíhal dobře. Byli jsme součásti boje nebo jsme se alespoň drželi Ferrari. Věděli jsme, že budou muset stavět dvakrát, protože jeli z počátku strategii středně-tvrdá - středně-tvrdá."

"My jsme se potenciálně zkoušeli o jednozastávkovou strategii, jelikož jsme byli na tvrdých. A Gasly byl také v našem dosahu. Myslím, že to ještě mohlo být zajímavé. Dělali jsme, co jsme mohli, jenže jsme zaznamenali ztrátu výkonu, takže jsem musel odstoupit," vrací se pilot McLarenu k průběhu nedělního závodu.

Technický problém přišel v nejméně vhodnou dobu pro stáj z Wokingu, která ještě bojuje o třetí příčku mezi konstruktéry s Ferrari. V Brazílii ale jeho týmový kolega Lando Norris dosáhl opět pouze na jeden bod, proto na Scuderii tři závody před koncem ztrácejí už 31,5 bodů.