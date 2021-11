Sprint ovládl Bottas před druhým Verstappenem, Hamilton po stíhací jízdě pátý

Krom Silverstonu a Monzy se sprintový formát závodních víkendů zkouší i v Brazílii, což je třetí a zároveň poslední okruh této sezony, kde tento formát můžeme vidět.

Již před začátkem jsme mohli pozorovat mix pneumatik u jednotlivých jezdců, jelikož se do sprintu vydalo hned 9 závodníků na nejměkčí směsi, ostatní na směsi žlutě označené, mezi nimi byl i Verstappen nebo Hamilton, který díky diskvalifikaci ze včerejší kvalifikace startoval až z poslední pozice.

Jezdcům na červené směsi se start opravdu vydařil, jelikož Bottas měl výtečný start a posunul se hned na 1. příčku. Před Verstappena se rázem dostal i Sainz, který také startoval na nejměkčí směsi, ale Verstappen si o necelé kolo vzal svoji pozici zpět. Problémy po startu bohužel potkaly Kimiho Raikkonena, ten se v první zatáčce dostal do nešťastné kolize a propadnul se až na poslední příčku.

LAP 2/24



The Alfa Romeos make contact as the second lap begins 😭



Giovinazzi remains P11, but Raikkonen plummets to P20#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/609FHqGBem