Ricciardo věří v mistrovském boji Verstappenovi. V čem se změnil?

„Má na to, aby toho docílil," je přesvědčený Ricciardo. Připomeňme, že rodák z Perthu byl Verstappenovým týmovým kolegou během let 2016, 2017 a 2018. Společně svedli u Red Bullu několik intenzivních bitev a neposlední řadě mezi nimi došlo ke vzájemným kolizím. Dost možná byl i tohle jeden z důvodů toho, proč se Ricciardo rozhodl na konci ročníku 2018 změnit zaměstnavetele.

Teď si však Australan myslí, že Max Verstappen dozrál. „Má zkušenosti, podle mě vyzrál. Ukazuje to na trati i mimo ní. Měl sice fázi kariéry, ve které dělal poměrně dost chyb, ale z ní se dokázal poučit. Teď je komplexním jezdcem," myslí si Daniel. Současný reprezentant McLarenu naráží zejména na ročník 2018, kdy měl Verstappen několik kolizí. Mimo jiné i v Baku, kde se jak Max, tak i Daniel vzájemně vyřadili ze závodu.

Max Verstappen se svou trofejí za první místo po závodě v americkém Austinu | foto: Red Bull Content Pool

„Jak jsem řekl, poučil se. V roce 2018 měl několik slabších momentů, ale už ve druhé polovině té sezony dokázal reagovat. Dokázal se zlepšit, ta změna na něm byla patrná už tehdy. V posledních několika letech je pak úžasný," nešetří Ricciardo chválou.

Lewis Hamilton má sice neporovnatelně více zkušeností, Ricciardo to ale jako zásadní výhodu nevnímá. „Je pravdou, že Lewis je zkušenější, už ví, jak získat mistrovský titul, ale nemyslím si, že je to pro něj nějaká výhoda. Oba jsou dostatečně dobří na to, aby titul získali. Max ukázal, že umí zůstat v klidu, to je pro něj zásadní. Během letoška se několikrát dostal do momentu, kdy všechno musel zvládnout hlavou. A zvládl," uzavírá australský pilot.