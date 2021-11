Vergne o konci v Red Bullu a vztahu s Markem: Nechtěl vypadat jako hlupák

Francouz působil v tehdejším Toro Rosso během let 2012, 2013 a 2014. Nevedl si přitom vůbec špatně, ale k povýšení do prvního týmu Red Bullu v jeho případě nakonec nikdy nedošlo. Naopak. V létě roku 2014 bylo francouzskému jezdci oznámeno, že u Toro Rosso končí. Stáj totiž potřebovala uvolnit sedačku pro Maxe Verstappena.

„V létě mi Helmut zavolal a oznámil mi, že v týmu končím. Zároveň mi řekl, že mě nahradí mladší jezdec. Okamžitě mi došlo, že se jedná o Maxe Verstappena. Říkal jsem si: Dobře, taková je hra. Dnes bych řekl, že jsem udělal chybu. Nikdy jsem se totiž ve Formuli 1 nebavil s jinými týmy. Měl jsem za cíl jednoho dne přestoupit do Red Bullu, o jiných možnostech jsem neuvažoval. Dnes bych to asi řešil jinak," přiznává Vergne.

Jak už bylo zmíněno, Marko Vergnemu oznámil, že končí během léta 2014. Později se však ukázalo, že ač to bylo ze strany odborného poradce Red Bullu zřejmě myšleno dobře (Marko chtěl, aby měl Vergne dostatek času získat místo jinde), tak mu ale nejspíš právě tato snaha ublížila. V Red Bullu totiž nepočítali s tím, že by tehdejší šampion Sebastian Vettel mohl po sezoně změnit adresu. Jenže přesně k tomu nakonec došlo.

Vergne, Jean-Eric | foto: Scuderia Toro Rosso

„Bavili jsme se s Helmutem a já se ho zeptal, co by dělali, kdyby Vettel odešel do Ferrari. On mi na to odpověděl, že to se nestane, byl o tom přesvědčený. A já na něj: „Ale co když přece jen ano?" Jeho odpověď byla: „Tak ty budeš ten, kdo půjde do Red Bullu.", popisuje bývalý jezdec Toro Rosso.

Běh dalších událostí je dobře znám - Vettel během závodního víkendu v Japonsku oznámil přestup do Ferrari, načež Red Bull bleskově reagoval oficiálním povýšením Kvyata do prvního týmu. „Myslím, že Helmut už prostě nechtěl měnit svoje rozhodnutí, protože se bál, že bude za hlupáka. Trochu mě mrzí, že s oznámením mého konce nepočkal delší dobu, řekl bych totiž, že s ohledem na nahrazení Vettela jsem byl ve výrazně silnější pozici než Kvyat," uzavírá Jean-.Eric.