Šéf Red Bullu se obával, že o kolo zpět jedoucí Schumacher připraví Verstappena o vítězství

Oba piloti bojující o titul se museli vyrovnávat s provozem. Zatímco se Hamilton marně snažil dostat do rozsahu jedné sekundy za Holanďana, což by mu umožnilo využití systému pro snížení odporu (DRS), ten v předposledním kole závodu dojel o dvě kola zpět jedoucího Schumachera, za kterým strávil celý zatáčkovitý poslední sektor. To jej stálo tři desetiny, Mercedes byl najednou těsně za ním.

"O kolo zpět jedoucí auta se velmi těžko začleňují do vaší strategie. Hodně času jsme strávili za Jukim [Cunodou], a potom nás docela dost stál Mick Schumacher v posledních několika kolech," vrací se k Horner k průběhu Velké ceny Spojených států.

"Myslel jsem si, že nás to bude stát vítězství, protože Maxe za sebou držel po celý sektor. Ale naštěstí jsme získali DRS na startovní / cílové rovince, což Maxovi dala možnost se trochu nadechnout před první zatáčkou. Rozhodně nám to ale přidalo stresu na boxové zídce," pokračuje šéf Red Bullu.

Úvodní souboj v první zatáčce Verstappen prohrál | zdroj: Pirelli

Zatímco Verstappen díky Schumacherovi získal DRS na cílové rovince v nájezdu do posledního kola, Hamilton nikoliv, což Holanďanovi umožnilo trochu poodjet a dojet do cíle na prvním místě, o které po startu přišel. Díky agresivní strategii, kdy zajeli velmi brzy do boxů, a své rychlosti se po prvních zastávkách ale dostal zpět do vedení, které udržel až do konce.

"Myslím, že jsme byli na středně-tvrdých pneumatikách rychlejší a Max pozoroval, jak se auto Lewisovi hodně smýká. My jsme byli v nebezpečí, že přehřejeme naše pneumatiky kvůli tomu, že jsme za ním zkrátka byli zaseklí. Proto jsme se rozhodli zariskovat a dostat se na trochu čerstvého vzduchu. Dostalo nás to potom samozřejmě ke konci závodů trochu pod tlak," přibližuje Horner.

Do boxů brzy povolali také Sergia Péreze, aby Hamiltonovi v 1. stintu zabránili zůstat na trati ještě déle a mít později větší výhodu v podobě čerstvějších pneumatik. Mercedes musel pokrýt hrozbu ze strany druhého Red Bullu.

Pneumatikové strategie GP Spojených států 2021 | zdroj: Pirelli

"Protože se Mercedes rozhodl pro dlouhou první jízdu, dokázali jsme na ně zatlačit v prvním stintu, aby to změnili, tím, že jsme povolali do boxů také Checa. Ale samozřejmě měli v tom prostředním stintu možnost zůstat na trati déle. Díky tomu měli ke konci závodu výhodu v podobě o osm kol čerstvějších pneumatik," vysvětluje strategické hrátky Horner.

Verstappen však koncovku skvěle zvládl, zejména poměr šetření pneumatik a rychlého tempa v posledních pěti kolech, což jeho šéf označil jako "fenomenální výkon" a zřejmě jeden z nejlepších Verstappenův vůbec. "Pro nás jde o velké vítězství na okruhu, kde byli Lewis a Mercedes v hybridní éře tak silní," pochvaluje si.

Max díky tomu navýšil svůj náskok v šampionátu na 12 bodů a Red Bull se mezi konstruktéry přiblížil k Mercedesu o 13 bodů - stále však pět závodů před koncem ztrácí 23 bodů (viz naše opravené celkové tabulky).