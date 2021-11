Souboj o bronz mezi konstruktéry? Webber porovnává oba soupeře

Rozdíl mezi oběma soupeři činí v tuto chvíli sedm a půl bodu ve prospěch McLarenu. Britská stáj zazářila zejména na Monze, kde brala double, naproti tomu Ferrari se zdá být na koni v současné době - obzvláště po nasazení vylepšeného motoru. Vždyť Charles Leclerc bojoval v Turecku dokonce i s Maxem Verstappenem. Nad situací obou rivalů se nyní zamýšlí bývalý pilot Red Bullu či Williamsu Mark Webber. Podle Australana je výhoda Ferrari v jezdeckém složení, jeho piloti jsou prý konzistentnější než ti u McLarenu.

„Myslím, že jezdci jsou výhodou Ferrari. Charles a Carlos jezdí velmi vyrovnaně, což je pro Ferrari trumf. V tomto ohledu mají nad McLarenem navrch. Lando sice jezdí skvěle, čímž ukazuje, jaký má vůz McLarenu potenciál, ale Daniel se zatím většinou trápí a určitě není spokojen s tím, jak se mu daří. Navíc po představení nového motoru by to pro Ferrari mělo být ještě lepší," hlásí Webber.

Carlos Sainz v závodě na Monze | foto: Scuderia Ferrari

„McLaren podle mě zahodil několik velkých příležitostí, přičemž Ferrari je teď z mého pohledu na koni. Jak už jsem říkal, mají dva vyrovnané piloty a s novou pohonnou jednotkou jim to dává výhodu. Celkově je to ale parádní souboj mezi dvěma legendárními týmy, těžko říct, jak to nakonec dopadne," pokračuje.

Ani McLaren však není podle Webbera bez silných stránek. Britové mají podle bývalého závodníka výhodu v silném vedení. Jak by taky ne, vždyť duo Andreas Seidl - Zak Brown dlouhodobě ukazuje, že jejich vize je tou správnou. McLaren se pod jejich vedením konstantně zlepšuje, to je fakt, který nemůže nikdo popřít.

„Myslím, že McLaren je na tom organizačně velmi dobře. V tomto ohledu disponují z mého pohledu větším dynamitem než Ferrari. Vypadají v klidu, interně pracují velmi dobře - velmi tvrdě - aby se poučili z chyb. Viděli jsme jejich emoce na Monze, zažili si těžké roky, ale je zřejmé, že se vrací zpět. Přál bych jim, aby získali třetí místo mezi konstruktéry," uzavírá Mark Webber.