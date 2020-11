Tureckou kvalifikaci senzačně ovládl Stroll

Stalo se to, čeho se spousta jezdců obávala. Odpolední kvalifikace začala psát svůj příběh za mokrých podmínek. Navíc podle aktuální předpovědi se měl déšť brzy výrazně zhoršovat. A přesně to se taky stalo. Kvůli extrémním podmínkám na istanbulském okruhu byla první část kvalifikace pozastavena šest minut před jejím koncem. V té chvíli vedl Ocon před Bottasem, dvojicí Racing Pointu a Hamltonem. Naopak do dalších bojů by nepostoupili Leclerc, Grosjean Gasly a Russell s Latifim.

Kvalifikace byla restartována ve 13:55 našeho času, přičemž hned v přípravném kole se roztočil Kimi Raikkonen. Nebyl jediný, chyby na zrádné trati se dopustil rovněž Leclerc i další jezdci. Nejhůř však dopadl Grosjean, který svůj vůz zaparkoval do štěrku, čímž zapříčinil další červené vlajky.

Sergio Pérez při závodě v Imole | foto: Racing Point F1 Team

Po jejich ukončení měli jezdci čas ještě na jedno rychlé kolo. To ale vším hodně významně zamíchalo, protože téměř celé startovní pole se dokázalo zlepšit. Díky tomu nakonec nepostoupil Magnussen, Kvyat, Grosjean a duo Williamsu.

Druhý kvalifikační segment měl hodně divoký průběh a nestandardní výsledky. Nepostoupili oba jezdci Ferrari, oba McLareny a Pierre Gasly. Na druhé straně výsledkové listiny se naopak uhnízdil Max Verstappen, který si mokré podmínky doslova užíval. Skvělý výsledek zaznamenaly Alfy Romeo. Giovinazzi i Raikknen se probojovali do Q3.

Alexander Albon při závodě v Imole | foto: Red Bull Content Pool

Po prvních pokusech v Q1 se na provizorním prvním místě vyhříval Pérez před Verstappenem a Strollem. Trať nicméně osychala, takže na závěrečné pokusy obuli téměř všichni přechodné pneumatiky. Závěr kvalifikace? Opravdový masakr. Z pole position se nakonec senzačně radoval Lance Stroll, druhý odstartuje Max Verstappen a třetí Sergio Pérez. Lewis Hamilton se kvalifikoval jako šestý, Valtteri Bottas devátý.

GP Turecka (Istanbul Park) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 1:47,765 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 1:48,055 3. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 1:49,321 4. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 1:50,448 5. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 1:51,595 6. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:52,560 7. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 1:52,622 8. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:52,745 9. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:53,258 10. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:57,226 11. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:54,945 12. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari 1:55.169 13. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 1:55,410 14. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:56,696 15. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:58,556 16. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 2:08,007 17. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda 2:09.070 18. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 2:10.017 19. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team 2:12.909 20. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 2:21,611

