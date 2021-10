V odpoledním tréninku byl nejrychlejší Hamilton. Sainz zničil Ferrari

Jako první se na trať vydaly oba Haasy, přičemž mírně rychlejším z obou pilotů byl v úvodním kole Mazepin. O chvíli později se do čela vyhoupl Pérez, kterého následoval Gasly. Obecně se však předpokládá, že Mercedes bude mít navrch, byť Hamilton začal ve třetím tréninku pozvolněji. Jeho úvodní měřený pokus byl o půl vteřiny pomalejší než ten Pérezův.

Následně se před Mexičana dostal Verstappen. Časy však byly o poznání pomalejší než včera. Týmy se v úvodu odpoledního tréninku očividně soustředily na jízdu s větším množstvím paliva.

Po půlhodině tréninku tvrdě havaroval Carlos Sainz, což zapříčinilo červené vlajky. Jeho vůz byl opravdu hodně poškozen, zdá se nepravděpodobné, že by jej Ferrari dokázalo do odpoledního sprintu opravit.

🚩 RED FLAG 🚩



Big crash for Carlos Sainz as he exits Ascari



Driver has safely exited and says he is OK #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/cCs5EXUVEj