GP USA: PROHLÁŠENÍ po závodě - zářící Norris a zástup gratulantů

McLaren

Lando Norris, 1. místo

To byl ale závod. Dlouho jsme se na to chystali, ale konečně se nám to podařilo. Jsem tak šťastný za celý tým a za to, čeho jsme společně dosáhli. Během víkendu jsme měli několik malých nezdarů, ale dnes se nám podařilo dát vše dohromady. Auto bylo skvělé, strategie perfektní a já jsem nadšený. Jsem hrdý na všechny v týmu. Vždycky jsem jim věřil a oni zase věřili mně, a dnes jsme to opravdu zúročili. Patří jim obrovské poděkování za tvrdou práci, kterou do toho vložili a která toto vítězství umožnila."

Oscar Piastri, 13. místo

"Skvělý den pro tým, ale zklamání z mé strany. Mám pocit, že jsme v první polovině závodu udělali spoustu věcí správně, ale pár věcí nám v druhé polovině nevyšlo. Vůz se choval zatím nejlépe v této sezóně, takže si nemyslím, že by můj výsledek měl ubrat na výkonu zbytku týmu. Dobrá Landova práce a všech v McLarenu. Závod jsme dnes po zásluze vyhráli, což je pro další závody slibné."

Andrea Stella, vedoucí týmu

Dnešní vítězství v Miami má význam z mnoha důvodů. Především pro Landa a jeho první vítězství v F1. Z celého srdce jsem za něj šťastný. Často jsme říkali, že jakmile mu dáme vítězný materiál, vyhraje. Udělal to stylově. Kromě toho je to pro tým velmi důležitý den. Po neuvěřitelném obratu v loňském roce jsme byli už nějakou dobu na cestě k vítězství. Udrželi jsme si dynamiku, dnešek je dalším velmi důležitým krokem a doufejme, že výchozím bodem pro větší úspěch. Takže jsem velmi šťastný za všechny lidi v McLarenu; doufám, že si tento okamžik užijí, protože vím, kolik práce bylo vynaloženo pro tato vylepšení. Není to jen design nebo jen výroba, je to úsilí napříč každým oddělením v továrně a týmem na trati. Nejde jen o lidi v McLarenu: jde o naše partnery v oblasti pohonných jednotek; naše technické a obchodní partnery, kteří jsou pro tento úspěch životně důležití. Je to týmová práce v nejširším slova smyslu. Vůz byl tento víkend skutečně dobrý a stojí za zmínku, že Oscar byl také ve velmi dobré pozici pro stupně vítězů, protože jel velmi dobrý závod.

Na závěr bych chtěl poslat vzkaz Gilu de Ferranovi, jemuž celý tým toto vítězství věnoval. "Gile, tohle je pro tebe."

Red Bull

Max Verstappen, 2. místo

Dnes jsem nebyl dost rychlý; safety car mi nepomohl, ale stále jsem měl spoustu příležitostí závod vyhrát - bohužel chyběla rychlost. Když jsme odvezli vůz zpět do garáže, zjistili jsme, že podlaha je poškozená a má díru, která mohla vzniknout po nárazu do kužele. Celý víkend jsme se také trápili s pneumatikami a vyvážením vozu a nikdy jsem se ve voze necítil příliš pohodlně. Ve vysoké rychlosti jsem byl nedotáčivý a také se hodně trápil s přilnavostí pneumatik. Nebyl to náš nejlepší víkend a opravdu to ukazuje, že všechno musí dobře fungovat, abychom vyhrávali závody. Není to tak snadné, jak si lidé myslí. Jsem však rád za Landa. Vaše první vítězství je vždy emotivní a on zajel skvělý závod: čekal na něj dlouho a dnes si to zasloužil."

Sergio Pérez, 5. místo (po Sainzově penalizaci 4.)

Celkově to byl docela ošidný závod, zejména na startu, kdy jsem se dostal na vnitřní stranu a nakonec jsem se těsně vyhnul Maxovi. Nebyla tam vůbec žádná přilnavost, což jsem nečekal, a nakonec jsem ztratil místo ve prospěch Piastriho a v prvním stintu jsem si poškodil pneumatiky. V podstatě bylo všechno příliš horké, měl jsem problém dostat se přes lidi přede mnou, protože nám dnes chyběla rychlost. Po celý závod jsme se trápili na obou středně tvrdých pneumatikách, ke konci jsem se trochu vzpamatoval, ale do rytmu jsem se dostal až v samotném závěru. Věděli jsme, že Mclaren byl tento víkend velmi, velmi silný, ale my jsme dnes neměli rychlost s nimi srovnatelnou. Přes noc jsme udělali nějaké změny, které při zpětném pohledu nebyly správné, takže se budeme muset poučit z tohoto víkendu, abychom se vrátili do Imoly v plné síle."

Christian Horner, šéf týmu

V první řadě gratuluji McLarenu a Landovi. Zajeli skvělý závod a je to zasloužené vítězství. Max měl trochu smůlu, že utrpěl poškození podlahy, když narazil kolem 21. kola do patníku; dokázal si udržet pozici, ale bylo pro něj těžké se s tím popasovat. Checo se také trápil s pneumatikami, teprve ke konci získal jistotu, ale bylo těžké najít rytmus. Dnes jsme měli také trochu smůlu na safety car, ale to je závodění; opět jsme získali nejvíce bodů v šampionátu jezdců a v Poháru konstruktérů, takže to je příjemný počin při cestě do Evropy a skutečnost, že to byl stále silný víkend.

Ferrari

Charles Leclerc, 3. místo

Dnes to byl těžký závod. První kolo bylo těsné a naštěstí jsem z něj vyvázl bez poškození. Na druhém místě jsem se zaměřil na chování pneumatik. Zastavil jsem poměrně brzy, což po virtuálním a safety caru dalo ostatním příležitost zajet do boxů a získat výhodu. Na starších pneumatikách jsem se trápil a musel jsme bojovat, abych udržel tempo. Brzy nás čekají vylepšení, takže doufejme, že se brzy zapojíme do boje o vítězství. Gratuluji Landovi k jeho prvnímu vítězství, doufám, že si to naplno užije

Carlos Sainz jr., 4. místo (po penalizaci 5.)

Gratuluji Landovi, jsem za něj opravdu šťastný! Výhru si už dlouho zasloužil a dnes byl jeho den. Když se podívám na svůj závod, řekl bych, že to to naopak můj den nebyl. Dobře jsem odstartoval, ale v první zatáčce jsem se dostal z druhého místa na čtvrté poté, co jsem se musel vyhnout Pérezovi. Odtamtud jsem byl několik kol ve vlaku DRS, rozhodl jsem se vybudovat si náskok, postarat se o pneumatiky a prodloužit svůj první stint, abych zkusil něco jiného. Bohužel v kole po mém zajetí do boxů vyjel safety car a tak jsem ztratil šanci vést závod. Je to tak, jak to je. Se svým závodem jsem však docela spokojený, protože tempo bylo velmi silné a na konci dne jsme pro tým získali dobré body. Teď už se zaměříme na další závod.

Fred Vasseur, šéf týmu

V první řadě chci pogratulovat Landovi a McLarenu, protože je to první vítězství pro jezdce, který je v paddocku velmi populární a nás opravdu těší. Byl to také dobrý výsledek pro formuli 1 jako celek. Z naší strany jsme měli dobrý závod a byli jsme schopni držet se celý závod za Maxem. S Carlosem jsme měli trochu smůlu co se týče safety caru, ale takové věci se stávají a je třeba se držet pozitiv; zejména faktu, že jsme celý víkend byli rychlí. Charles měl docela jednoduchý závod; pro Carlose nebyl ideální start kvůli Pérezově chybě v první zatáčce. Dnes byla pozice na trati velmi důležitá, protože bylo velmi obtížné předjíždět a v prvních dvou zatáčkách ztratil dvě místa. Měl však velmi dobré tempo a v závěru se dokázal vrátit do boje o přední příčky. Příští Grand Prix se pojede v Imole, která byla v posledních letech dějištěm opravdu vzrušujících závodů. Do té doby budou všichni v Maranellu tvrdě pracovat, abychom zajistili lepší výsledek než dnes."

Mercedes

Lewis Hamilton, 6. místo

Jsem tak šťastný za Landa a McLaren. Oba odvádějí skvělou práci a dnešní vítězství si zaslouží. Je skvělé vidět McLaren opět tak konkurenceschopný. Vím také, jak speciální je získat své první vítězství v Grand Prix, takže pro Landa velká pochvala.

V závodě jsem měl několik opravdu dobrých soubojů. Dával jsem do toho všechno, abych se posunul dopředu a svedl pár dobrých duelů. Na konci jsem bojoval s Red Bullem, takže jsem se cítil skvěle, když jsem s nimi mohl závodit. Dnes to byl pravděpodobně nejlepší závodní den, který jsem letos zažil, takže musíme dál tlačit na pilu. Pro Imolu chystáme další drobná vylepšení. Ostatní také nezaostávají ve vývoji, ale budeme pokračovat v tvrdé práci.

George Russell, 8. místo

Obrovská pochvala pro Landa a McLaren. Opravdu si to zaslouží a celkově vzato si pravděpodobně by měl mít více než jedno vítězství. Závodíme spolu už dlouho. Vynaložil tolik tvrdé práce, takže jsem nepochyboval, že ve formuli 1 vyhraje. Upřímně mu to přeji.

Můj dnešní závod byl těžký. Na startu jsem ztratil několik pozic, pak jsem v závěrečném stintu na tvrdých pneumatikách neměl rychlost a hodně jsem se trápil. Prověříme a posoudíme, proč tomu tak bylo. Moje nedostatečná rychlost byla zcela nečekaná, zvláště když Lewis jel dobrý závod, takže vůz nějakým tempem jednoznačně disponoval.

Toto Wolff, vedoucí oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Za prvé, dobrá práce McLarenu a Landa. Na své první vítězství čekal už dlouho a dnes zajel velmi dobrý závod. McLaren je od loňského roku na velké vzestupné trajektorii a to je pro nás dobré vidět; ukazuje, co je možné. Gratulujeme také všem, kteří se podíleli na návrhu, výrobě a provozu pohonné jednotky Mercedes ve společnosti High Performance Powertrains v Brixworthu.

Dobrou zprávou v našem dnešním závodě je, že jsme stejně jako na středně tvrdých pneumatikách ukázali dobrou rychlost. Lewis byl rychlejší než Pérez v Red Bullu na stejné směsi, ale nebyl schopen ho předjet. George se na tvrdých pneumatikách trochu trápil, ale celkově bylo povzbudivé vidět zlepšení, která jsme od pátku udělali; a také solidní rychlost ve srovnání s ostatními.



VISA Cash App RB

Juki Cunoda, 7. místo

Jsem velmi šťastný, skvělá práce týmu! Byl to neuvěřitelný týden, ve kterém jsme bodovali v obou závodech. Tak nějak jsme očekávali, že tady budeme dobří, ale nejdůležitější je, že jsme uspěli. Jako tým jsme se drželi našeho plánu a dnes jsme neudělali žádnou chybu. Co se mě týče, celkově jsem se svou jízdou spokojený, i když jsem na startu udělal chybu. Resetoval jsem se a pokračoval v jízdě; zejména v posledním stintu, kdy jsem jel sám, jsem pořád tlačil a byl jsem schopen zajíždět podobné časy jako vozy přede mnou. Tým vyvinul skvělé auto a já si jich velmi vážím. Tlak ze strany továrny je neuvěřitelný a nakonec se nám podařilo získat zasloužené body. Od začátku sezóny jsme se dokázali rychle zlepšit, takže se těším na budoucnost. Příští závod v Imole je pro mě dalším domácím závodem, takže doufám, že budeme schopni pokračovat v daném rytmu a dosáhnout dobrého výsledku před domácím publikem, zejména lidmi z továrny. Všichni odvádějí fantastickou práci a určitě budeme pokračovat v úsilí!

Daniel Ricciardo, 15. místo

Do závodu vstupujete vždy s určitým optimismem, ale včerejší kvalifikace bolela a bohužel si myslím, že dnešní závod ovlivnila. Uvízl jsem v provozu a jednoduše nebyl dost rychlý na to, abych se posunul polem kupředu. Když jsem byl obklopen ostatními vozy a bojoval s nimi, měl jsem velké problémy s využitím našeho tempa ve srovnání s tím, co jsem předvedl včera ve sprintu na volné trati. Ve porovnání s ostatními vozy si myslím, že naše nastavení bylo docela dole, zejména v rychlosti na rovinkách. Nemohl jsem nic dělat a zůstal trčet za nimi. Určitě se na to podíváme v našem rozboru, ale obecně víme, že se musíme lépe kvalifikovat. Jako jsem to udělal v pátek, který byl také zrcadlem včerejšího sprintu. Vezmeme-li si pozitiva, tým odjíždí z Miami velmi šťastný. V předchozích dnech jsem měl dobrou kvalifikaci na sprint a sprint a Juki dnes také získal nějaké body. Jsem také upřímně šťastný za Landa, moc mu gratuluji, je to soupeř, ale i kamarád. Vím, jak je talentovaný a věděl jsem, že je jen otázkou času, kdy získá své první vítězství."

Laurent Mekies, šéf týmu

Ve svém třetím ročníku se Velká cena Miami etablovala jako skvělá událost a popularita našeho sportu v USA stále roste úžasným tempem. Kromě vzrušující akce na trati se zde fanoušci mohou těšit na celou řadu show, koncertů a akcí. Těší nás, že jsme přispěli ke této scéně naším jednorázovým barevným provedením, fanoušky dobře přijatým.

Přijeli jsme sem s několika aktualizacemi a ty splnily naše očekávání. Naši jezdci sehráli významou roli ve včerejším sprintu; pro tým to byl skvělý výsledek. Chci ještě jednou poděkovat všem ve Faenze a Bicesteru za jejich neutuchající úsilí a snahu o výkon. Bylo obzvláště potěšující vidět Daniela zpět ve skvělé formě, jak předvádí dovednosti a odhodlání, o nichž jsme byli přesvědčeni, že je nikdy neztratil. Bohužel dnes startoval z posledního místa, ve druhém stintu uvízl v provozu a nedokázal se posunout pořadím nahoru. Pokud jde o Jukiho, jeho čtvrtá účast v Q3 ze šesti závodů v této sezóně podtrhuje, jak konzistentní výkony podává, a dnes podtrhl svou vyspělost inteligentní, ale agresivní a super rychlou jízdou. Výborná práce!

Další na řadě je náš domácí závod v Imole, 20 km jízdy od našeho sídla ve Faenze. Podpora domácího publika, nemluvě o všech našich zaměstnancích v továrně, dodává týmu další vzpruhu. Velmi se na to těšíme, zejména proto, že loňská GP Emilia-Romagna byla zrušena, a doufáme, že si udržíme tempo a získáme další body.

Aston Martin

Fernando Alonso, 9. místo

Po včerejším náročném dni bylo dobré, že si z tohoto víkendu odvážíme nějaké body. Měl jsem trochu štěstí s načasováním virtuálního safety caru a pak na celý safety car, který shromáždil startovní pole. Této příležitosti jsme pak využili k nasazení středně tvrdých pneumatik. To trochu změnilo naši strategii a umožnilo mi absolvovat několik dobrých bitev. Užil jsem si závodění a zdá se, že jsem v závodě ukázal o trochu více výkonu než v kvalifikaci. Máme před sebou ještě hodně práce, abychom v příštích několika závodech zlepšili naši výkonnost. Jsem šťastný za Landa; získat první vítězství je vždy speciální."

Lance Stroll, 17. místo

Dnes to nebyl skvělý závod. Zajel jsem brzy do boxů a o několik kol později vyjel safety car, takže vozy, které zůstaly na trati, z toho těžily. To skutečně ohrozilo naši strategii. Od té chvíle se mi podařilo předjet několik vozů a projet cílem na třináctém místě, ale pak jsem byl penalizován za předjetí Alexe Albona s nedovolenou výhodou na trati. Onboardy si projdeme později, ale připadá mi to jako zvláštní penalizace. V příštích několika týdnech budeme tvrdě pracovat na tom, abychom našli ve voze pro Imolu větší rychlost."

Mike Krack, šéf týmu

Dva těžce vydřené body ze závodu, jemuž dominovala pozice na trati a provoz. Naše startovní postavení nám dnes ublížilo. Fernandův závod byl přímočarý s jednou zastávkou v boxech a načasování virtuálního safety caru se ukázalo jako užitečné, protože se trápil s několika defekty na tvrdých pneumatikách. Nakonec se dokázal probojovat dopředu. U Lancem jsme možná volili příliš časnou zastávku ve snaze použít undercut na Tsunodu, ale na pozici, kterou ztratil, už se nedokázal vrátit. Poučíme se před začátkem evropské sezóny."

Alpine

Esteban Ocon, 10. místo

Je dobré dnes získat bod a dostat se zpět do sezóny. V posledních několika závodech jsme se přibližovali a tento víkend konečně odjíždíme s odměnou, což si tým vzhledem k jejich úsilí v posledních týdnech zaslouží. Byl to velmi intenzivní závod od začátku do konce a po celou dobu samé zajímavé souboje. S výsledkem nemůžeme být úplně spokojeni, protože je to jen jeden bod, ale bod důležitý pro naši sezónu. Od místa, kde jsme byli v Bahrajnu v poslední řadě, až po nynější pozice - to je zásluha celého týmu v Enstone a Viry za to, že si udržel víru a motivaci a pokračoval ve zlepšování vozu. Doufejme, že to budou první body a další ve zbytku sezóny budou následovat.

Pierre Gasly, 12. místo

Dnes jsem jel skvělý závod, i když mi chyběly body. Udělal jsem vše, co bylo potřeba, abych se dostal na co nejlepší pozici pro zisk bodů. Měl jsem dobré tempo, na startu jsme tvrdě bojovali, abychom si udrželi pozici, a pak, jak jsem měl v plánu, jsem zajel brzy do boxů. Načasování VSC nehrálo v můj prospěch, ale tak to někdy bývá. Z týmového pohledu jsme získali první bod v sezoně a to je nejdůležitější. Nezáleží na tom, jestli to budu já nebo Esteban, jsem opravdu rád za celý tým. Je to skvělá motivace a nové sebevědomí pro všechny v Enstone a Viry. Potřebujeme mnohem víc, abychom mohli bojovat o vyšší příčky. Jsme ve hře, z výkonnostního hlediska to byl nejlepší víkend sezóny, takže je dobré ukázat pokrok."

Bruno Famin, šéf týmu

Je to náš první bod v sezoně, takže ze sportovního hlediska je to pro nás uspokojující. Měli jsme jasný plán, kdy se jeden vůz pokusil zajet do boxů brzy a zdolat vozy kolem nás, zatímco druhý vůz riskoval a jel delší první stint v naději na VSC, SC nebo scénář s červenou vlajkou. Opravdu k tomu došlo a byl to Esteban, kdo získal bod. Byl to bezchybný závod od všech členů týmu – strategie, vedení závodu, zastávky v boxech – a udělali jsme dost pro to, abychom se dostali do pozice, ze níž by tým mohl těžit. Tady v Miami to byl mnohem pozitivnější víkend a musíme se snažit o víc, pokud chceme pokračovat v boji o vyšší pozice. Tvrdá práce bude pokračovat a příště se budeme těšit na návrat do Evropy."

Haas

Nico Hülkenberg, 11. místo

Byl to dobrý víkend. Je zřejmé, že třešničkou na dortu by bylo další bodované umístění. Bohužel první polovina závodu – první stint a první část druhého stintu – nebyly dostatečně silné. Bojoval jsem s přilnavostí a v této části závodu jsem nebyl dostatečně rychlý. VSC mi nepomohl a když vyjel safety car, stal se z toho závod se třemi zastávkami, ale mě to vrátilo zpět do ringu a absolvoval jsem několik dobrých soubojů. Závod jsem si užil; nemyslím si, že jsme mohli udělat něco jinak."

Kevin Magnussen, 19. místo

Opět to nebyl dobrý den. Doufejme, že si ujasním věci do budoucna. To, co se dnes stalo, samozřejmě není dobré, ale přesto se pokusíme posunout dál a absolvoval lepší následující víkend."

Ayao Komatsu, šéf týmu

Dnes to byl trochu těžký den, zejména v první polovině závodu, kdy bylo auto těžké, jsme neměli rychlost, zvlášť na tvrdých pneumatikách. To nám ublížilo, ale po safety caru jsme nasadili střední pneumatiky, abychom se dostali zpět na body, a byli jsme blízko – Nicovi unikl bod o pouhou vteřinu, což je v jistém směru pozitivní. Dnes je to zklamání, ale celkově jsme získali body ve čtyřech ze šesti závodů, a to je pozitivum, které si musíme odnést. Co se týče Imoly, čeká nás další těžká práce, takže uvidíme, co tam můžeme udělat."



Kick Sauber

Guanyu Zhou, 14. místo

Zkusil jsem všechno, co se dalo. Byl to těžký závod, který se dost podobal včerejšímu sprintu, s dobrým prvním stintem. Bohužel jsem se ocitl za Alexem a i když jsem byl schopen využít naši rychlostní výhodu v zatáčkách, jednoduše jsem se nedokázal vyrovnat maximální rychlosti jeho Williamsu. I když jsem měl k dispozici DRS, nedokázal jsem stáhnout náskok natolik, abych mohl předjíždět. Stále tvrdě pracujeme: na rozdíl od některých našich soupeřů jsme v posledních dvou závodech nezavedli žádná zásadní vylepšení, ale tým vynakládá značné úsilí a zůstáváme přesvědčeni, že náš další vývoj, počínaje příštím závodem v Imole, bude fungovat podle očekávání a doufejme, že nám umožní bojovat o body.

Valtteri Bottas, 16. místo

Bylo dobré dnes po strategické stránce zkusit něco jiného, vzhledem k pozici, z níž jsem startoval. Bohužel, načasování safety caru mi úplně neprospělo. Neměl jsem předpokládanou rychlost, takže nakonec nebylo moc věcí, které by mohly pomoci se posunout polem. Přesto jsme se toho tento víkend hodně naučili. Šanci na reparát budeme mít za dva týdny v Imole, na úplně jiné charakteristice trati. Jsme také připraveni přivézt tam nějaké nové díly, které by nám měly pomoci: jak jsme viděli tento víkend, bitva kolem nás je extrémně těsná a i ten nejmenší rozdíl by mohl znamenat velký rozdíl.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Zkusili jsme všechno, abychom dosáhli nějakého výsledku: mohli jste to vidět na výběru směsi pneumatik, na různě zvolených strategiích, abychom umožnili Valtterimu a Zhouovi najít kousek výkonu navíc, toho, co nám během víkendu chyběl. Dokázali jsme se polepšit a bojovat v mixu, ale bohužel jsme neměli extra výhodu, kterou jsme potřebovali k tomu, abychom byli v první desítce. Pro tým to byl těžký víkend: teď se musíme resetovat, protože v Imole vstupujeme do evropské sezóny. Z Hinwilu nám na cestě za body přijdou vylepšení: i když nám první čtvrtina sezóny nepřinesla žádný bod, nikdo neztrácí motivaci. Dnes jsme viděli, že se může stát všechno: jen musíme tvrdě pracovat, abychom se dostali do pozice, kdy budeme moci co nejlépe využít každou příležitost."

Williams

Alex Albon, 18. místo

Celý víkend jsme se trápili s přilnavostí a pak jsem se pokusil zajet dlouhý stint, což nefungovalo. Je to pravděpodobně jeden z nejnáročnějších závodů, které jsem s týmem zažil, takže musíme pochopit, proč to bylo tak těžké. Je pravda, že jsme neměli špatné tempo, ale auta za námi byla všechna na nových pneumatikách, takže jsem byl zátkou pro všechny ostatní - opravdu nemůžete zdržovat auta na lepších pneumatikách dvacet a více kol. Kdybych nebyl tím posledním autem, možná bych byl v pohodě, ale bohužel tomu tak nebylo. Moje potíže v zatáčce 17 způsobilo nějaké poškození podlahy z předchozí zatáčky. Byl to opravdu těžký víkend, ale vyhlížím Imolu, kam tým přiveze nějaká malá vylepšení."

Logan Sargeant, nedokončil - kolize

Je to velké zklamání, takhle skončit v domácí Grand Prix. Až do incidentu to byl slušný závod. Alex i já jsme dnes trochu postrádali rychlost, ale stále jsme bojovali. Nicméně od chvíle, kdy jsem se v prvním tréninku usedl do auta, to byl pozitivní víkend. Dokázal jsem ze sebe dostat téměř všechno. Stále jsou tu drobnosti, které je třeba zlepšit, ale obecně nemám pocit, že by jich tentokrát bylo nějak mnoho. Cítím se dobře a jsem připraven na evropské závody.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Pro všechny to byla opravdu těžká neděle. Závod jsme odstartovali dobře, oba vozy byly blízko sebe. Stavěli jsme brzy, volili jsme agresivní strategii, protože jsme věděli, že to bude velmi těsný souboj. V jednom z těchto duelů byl Logan vyřazen Magnussenem; i když je to velmi frustrující, jsme rádi, že Logan byl úplně v pořádku. Nehoda způsobila, že na trať vyjel safety car, pro Alexe v naprosto nevhodnou chvíli. Odvedl skvělou práci, když se snažil bránit pozici na starších pneumatikách, ale bylo nemožné ji udržet, protože v souboji utrpěl poškození podlahy. To způsobilo, že několik kol před koncem závodu málem havaroval. Je to den, na který rychle zapomeneme, ale těšíme se na Imolu, kde bychom měli s vozem předvést lepší výkon.