Norris zkritizoval "hloupý" sytém trestných bodů, FIA reaguje

Podle jezdce McLarenu jsou trestné body udílené za drobné přestupky nesmyslné. Pokud jich totiž někdo za dobu jednoho roku dostane 12, tak v nesmí v dalším závodě startovat, což mu nyní hrozí.

Norris minulý víkend ve Velké ceně Rakouska dostal kromě pětisekundové penalizace za vytlačení Sergia Péreze mimo trať 2 trestné body, na svém kontě jich má za plovoucí rok již deset. Ještě jeden prohřešek a bude muset automaticky jeden podnik vynechat.

Dva z jeho bodů pro něj naštěstí vyprší v sobotu 10. července, tedy ještě před příští Velkou cenou Británie. I tak jich bude mít osm, smazání další části se dočká až v listopadu. Podle Landa by se měly udílet jen za chyby, které by někoho ohrozily.

LAP 4/71



We're back to racing! Verstappen leads the way



Norris and Perez fight for P2, but the Red Bull goes wide and drops to P10 through the gravel!#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/pN65OtXsLw — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

Drobnosti - v Baku ani v Rakousku jsem nikoho neohrozil

"Můj přístup k incidentu z Baku, kde jsem po vyvěšení červených nezajel hned do boxů, je takový: nikoho jsem nijak nepoškodil - ve skutečnosti tomu bylo naopak a všechno jsem udělal bezpečně. Proč bych si měl za to vysloužit trestné body?" nechápe pilot, jenž v Baku před měsíce vyfasoval 3 trestné body.

Nelíbí se mu ani víkendová penalizace z Rakouska, kde kvůli ní přišel o stříbro, protože se propadl za Valtteriho Bottase: "Proč bych měl dostat trestné body kvůli někomu, kdo vyjel do štěrku? Nic z toho, co jsem udělal, nebylo nebezpečné."

"Cítím, že v některých případech si trest zasloužíte, protože uděláte něco špatného při závodění nebo zkrátka chybu. Jenže pak jsou věci, které lidi dělají pořád a které jsou vyloženě nebezpečné. Obecně když předjíždíte za žlutých vlajek nebo uděláte něco, na co je pravidlo, co ohrožuje lidi, pak chápu trestné body pro jezdce.

"Ale za věci jako je tato, to je podle mě zkrátka hloupost. Taková by Formule 1 být neměla. Očekával bych a doufám, že se mě lidé v tomto názoru zastanou," pokračuje rozzlobený Norris, jenž po skvělém výkonu ve Spielbergu nebyl se třetím místem moc spokojený. Cítil, že k překvapení Mercedesu mohl na pódiu skončit ještě výše.

Vítěz Max Verstappen s ním souhlasil: "Kolik máš bodů, dva? Takže kdybys měl šest takových incidentů, tak si nemyslím, že by sis zasloužil zákaz za to, co jsi dnes provedl. Tohle zkrátka není správné. Já jsem to už zažil, jedno jsem už měl 9 nebo 10 bodů. Tak už to chodívá. Ale nemyslím si, že by za takové věci po nasbírání 12 bodů zasloužil zákaz. Už před 2 roky jsem říkal, že bychom se na to měli podívat."

Pro je i ředitel McLarenu Andreas Seidl: "Z mého pohledu to chce přehodnotit. Podle mě všichni souhlasí s tím, že zákaz nastoupení do závodu v důsledku takové incidentu by nebyl tou správnou věcí."

Reakce FIA: se systémem všichni souhlasili

Jenže FIA na to má zcela opačný názor. Podle ředitele závodů Michaela Masiho byl systém trestných bodů projednán se zástupci týmů a nikdo o změnu neusiloval.

"Abych byl fér, jde o systém trestných bodů, který existuje. Máme ho po celou dobu, neliší se od silničních zákonů v mnoha zemích, kde nesmíte překročit maximální množství bodů. Piloti tomu musí přizpůsobit svůj styl a podle toho jednat," vysvětluje.

"Takže ne, nemyslím si, že by byl tvrdý. Mluvili jsme o tom ke konci minulého roku. Je to legrační, protože ovlivňuje různé jezdce v různých týmech různými způsoby. A se všemi jsme se obecně shodli, s týmy, s FIA a s F1, že by se pro letošní rok nemělo nic měnit.



Nejde o nic, co bychom chtěli měnit během roku. Trestný systém je něco, s čím souhlasily všechny týmy, a k čemu se před začátkem roku můžou vyjádřit. Jde o věc, kterou používají komisaři," dodává Masi.