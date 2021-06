Pirelli se domnívá, že zná příčiny havárií Strolla a Verstappena (+VIDEO)

Už krátce po nehodách se spekulovalo, zda šlo o defekt pneumatik během poměrně dlouhých stintů - Verstappen na nich absolvoval 33 kol a Stroll o dvě méně. Proto se zvažovala i možnost cizích těles na trati - nesmíme zapomenout, že třeba ve druhém kole se Max musel vyhýbat spadlé větvi na trati a Charles Leclerc později tuto překážku označil jako jeden z důvodů, proč nedokázal obhájit vedoucí pozici. Šéf Pirelli Mario Isola krátce po závodě sdělil médiím, že podle jeho názoru způsobily poškození pneumatik u obou pilotů úlomky na trati.

A big impact for Lance Stroll 💥 but thankfully the Aston Martin driver emerged unscathed 👍#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/vNbqZNOEnV — Formula 1 (@F1) June 6, 2021

"Věřím, že mohu vyloučit selhání pneumatik v důsledku opotřebení, protože to není ona zásadní otázka. Levá zadní guma není v Baku tou nejvíce namáhanou pneumatikou, na zdejší tratí je mnohem více zatížena pravá. Nechci dělat žádné předběžné závěry, ale zdá se, že se jedná o rozříznutí pláště, protože jak jsem uvedl, levá strana není nejnamáhanější...

Jiná auta se stejným počtem kol problémy neměla. Předběžné šetření tedy spočívá v posouzení vnějšího faktoru: buď jde o úlomky nebo obrubníky. Dalším důležitým prvkem je absence jakýchkoli varovných indicií ze strany týmů. Musíme od nich dostat záznamy telemetrie, ale jak nám sdělili, neexistovalo žádné varování, žádné vibrace, nezdálo se, že by u pneumatik bylo něco špatně," vysvětlil Isola svůj postoj.

Ital vyslovil rovněž názor, že Verstappenovi se mohl stát osudným nějaký kousek ze Strollova Aston Martinu. Přirovnal nehodu ke tři roky staré záležitosti v případě Valtteriho Bottase.

"U Maxe se mohlo jednat o trosky Strollova vozu, u Lance, upřímně, netuším, kde je problém, protože předtím nedošlo k žádnému incidentu. Nelze proto vyloučit, že na trati byla nějaká jiná překážka. Bottas v roce 2018 trefil na rovince velký kus trosky a potýkal se s náhlým defektem. To ale bylo dobře viditelné, ten kus co prořízl pneumatiku jsme jasně viděli. Tentokrát je to komplikovanější. Dalším bodem našeho zkoumání budou fotografie, pokud bude existovat nějaký televizní záznam, jakýkoli zdroj, video, cokoli, co nám umožní lépe pochopit, co se stalo," slibuje Isola.

Pirelli navíc deklarovalo, že u Hamiltonova vozu po zastávce na boxové uličce po vyvěšení červené vlajky byl rovněž zjištěn defekt. "Našli jsme řez na vnitřní straně levé zadní pneumatiky, na níž Hamilton absolvoval stejný stint jako Verstappen. Byl poměrně hluboký a rozsáhlý, až 6 - 7 cm, ale nezasáhl konstrukci pneu, takže pneumatika nadále držela pohromadě, třebaže naříznutá. Díky červené vlajce, zastávce v boxech a výměně pneumatik jsme tento defekt objevili," dodal Isola s tím, že pneumatiky budou dopraveny do milánských laboratoří k zevrubnému prošetření. Isola přislíbil, aby kompletní zpráva byla pro týmy připravena včas před následující Grand Prix Francie.