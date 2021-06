GP ÁZERBÁJDŽÁNU: Vedoucí duo selhalo, raduje se Sergio Pérez

Za poněkud chladnějšího počasí než ve většině tréninků se seřadili piloti na startu téměř bez výjimky na měkké směsi - pouze trio Räikkönen, Russell a Latifi zvolili středně tvrdou směs a osamocený Stroll, startující po kvalifikační nehodě z poslední řady, vsadil na tvrdé pneumatiky.

Startovní pole projelo cílem prvního kola ve složení Leclerc, Hamilton, Verstappen, Pérez, Gasly, Sainz, Alonso, Cunoda, Vettel a Bottas. Drobné drama zažili Verstappen a Norris, které lehce vyděsila spadlá větev v zatáčce 15 - Holanďan kvůli ní dokonce musel střihnout zatáčku přes únikovou zónu. Jistým překvapením byl postup Mexičana o dvě místa a výdrž Leclerca, neboť se všeobecně očekávalo, že dlouho vedoucí pozici neudrží. To se potvrdilo na konci druhého kola, kdy jej zdolal Hamilton. Verstappen si s ním poradil v závěru 7. kola, v dalším okruhu na stejném místě i Pérez.

V témže kole (tedy osmén) zahájili výměnu pneumatik Alonso a Norris, v 10. kole se k nim přidali Leclerc a Cunoda, v 11. pak Sainz jr. Hamilton ke svým mechanikům zamířil ve 12. kole a byla to nepovedená zastávka - kvůli levému zadnímu kolu obhájce titulu setrval v boxech 4,7 vteřiny a bylo jasné, že přijde o vedení, zvláště když Verstappenovi pit-crew vystřihli o kolo později fantastický čas 1,9. Pak se příliš nepochlapili v případě Péreze (4,2 vt.), ale pořád to stačilo, aby se Sergio zařadil před Lewise. Následovala hodně nudná pasáž, jíž ukončila nehoda Lance Strolla ve 31. kole, výjezd safety caru - ovšem restart na konci 35. kola nic na situaci ve vedení nezměnil. S ohledem na místo nehody v první třetině dlouhé rovinky nebyla otevřena boxová ulička, takže špice nemohla využít výměny pneumatik.

Nejvíc toho asi musel litovat Max Verstappen, jehož na konci 46. kola, prakticky přímo před boxy, stihl defekt levé zadní pneumatiky. Auto narazilo na protilehlou zídku a zoufalý Holanďan mohl jen vztekle nakopnout "pachatele" a zamířit do boxů. Po dvou kolech za safety carem přišlo rozhodnutí od odpovědných činovníků FIA, kteří nechtěli po dvou selhání pneumatik Pirelli další karambol. Vozy byly povolány do boxové uličky, kde jim bylo umožněno vyměnit pneumatiky a u Hamiltonova vozu se ještě prohlíželo uprostřed prasklé přední křídlo.

Restart v 18:10 místního času (16:10 ve střední Evropě) proběhl z pevných pozic (Pérez, Hamilton, Vettel, Gasly, Leclerc, Cunoda, Norris, Sainz, Ricciardo, Alonso, Räikkönen, Giovinazzi, Latifi, Bottas, Russell, Schumacher a Mazepin) a nejhůře dopadl Lewis Hamilton. Sice se mu podařilo zdolat prvního Péreze, ale nedobrzdil svůj mercedes do úvodní zatáčky a propadl se až na konec startovního pole. Ve zbývajících dvou kolech se pořadí přelévalo zejména v druhé polovině první desítky, poslední strhující souboj svedli Leclerc a Gasly. Francouz svému "skorokrajanovi" dokázal na cílové rovince vrátit předjetí a Charles pak musel sledovat zpětná zrcátka, aby ho v posledních metrech nepřekvapil finišující Norris.

Velká radost musela panovat u Aston Martinu. I když hořkosladká - Vettel dokonce krátkou pasáž vedl závod, když jeho soupeři měnili pneumatiky, po vlastní výměně v 19. kole se dostal před Gaslyho na 4. místo a třebaže neměl šanci Hamiltona dotáhnout, využil siutace po restartu a posunul se před Leclerca; nakonec díky okolnostem přivezl Aston Martinu skvělý výsledek. Možná mu k němu pomohla kromě velkých zkušeností i zvláštní terapie - zatímco po přerušeném závodu všichni piloti opustili své kokpity, Němec jako jediný celou dobu seděl za volantem, ani si nesundal přilbu. Stroll zkoušel obrácenou taktiku, ovšem ve zmíněném 31. kole přišel defekt, díky němuž jeho vůz doznal značné úhony. Přitom se nezdálo, že by šlo o přejetí nějakého úlomku - ovšem i když některé týmy zpozorněly, nakonec tento incident ke změně strategie nevedl.

Leclerc spadl ze stupňů vítězů a marně se snažil o ně bojovat, ačkoliv se držel poměrně blízko za Gaslym, kromě útoku v dodatkové fázi závodu nebyl rychlejší. Sainz jr. ztratil šance na slušné umístění hned po své výměně, když nedobrzdil do zatáčky 8 a propadl se až na 14. příčku. Dlouho pak bojoval s Giovinazzim, než ho ve 23. kole zdolal, pak se posunul před Alonsa (27. kolo). Co mu to však bylo platné, když nezvládl "sprint" a nakonec skončil až osmý.

Zatímco Ocon odstavil svůj vůz už na sklonku druhého kola, Alonso přes slabší prostřední část dokázal zúročit své zkušenosti v dramatickém závěru - společně s Norrisem se dokázali z desátého resp. šestého místa protáhnout kupředu a odměnou jim byl podstatně vyšší bodovaný přísun. Zejména Norris, který si v rozmezí 41. - 46. kola troufal na Cunodu a Leclerca a od 42. kola hlásil vibrace v pravé přední části vozu, nakonec zažehnal potíže a přivezl McLarenu další pozoruhodný výsledek.

Naprosto tragickou Grand Prix viděli fanoušci v podání Bottase. Z desátého místa se nedokázal odlepit a po restartu začal klesat v pořadí, Fin jakoby zcela vypadl z konceptu a absolvoval v barvách Mercedesu jedno z nejhorších představení. Svou porci smůly si vybral i Nikita Mazepin, jemuž ve 25. kole nevyšla zatáčka 4 a musel couvat zpět na trať, jeho týmový kolega Schumacher zase při výměně během režimu SC vyjel od mechaniků s nedotaženým pravým předním kolem - ti ho museli zatlačit zpět. Martyrium pak čekalo na Williamsy v závěru závodu - Latifi kvůli zmateným instrukcím z boxové zídky nezajel do boxů a byl na onen závodní "apendix" stižen penalizací 10 vteřin stop&go, Russell místo na rošt zamířil do depa, kam se stěží doplazil a vedení závodu kvůli tomu uzavřelo boxovou uličku.

Jednou jsi dole, jednou nahoře. Hamilton ještě před posledními dvěma koly mohl jít s výrazným náskokem do vedení v průběžné klasifikaci, takhle mu zbyly jen oči pro pláč a omluvu týmu - místo velkého comebacku skončil v poli poražených.

GP Ázerbájdžánu (Baku City Circuit) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 25 2:13:36,410 2. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 18 + 1,385 3. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 15 + 2,762 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 12 + 3,828 5. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 10 + 4,754 6. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 8 + 6,382 7. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda 6 + 6,624 8. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 4 + 7,709 9. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 2 + 8,874 10. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1 + 9,576 11. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN + 10,254 12. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 11,264 13. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 14,241 14. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team + 14,315 15. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 17,668 16. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 42,379 17. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing + 3 kola 18. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing + 6 kol DNF 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team pneumatika DNF 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team převodovka Nejrychlejší kolo: 33 Max VERSTAPPEN Red Bull RB16B

Honda RA621H 1:44,481

