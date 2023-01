Gulf naznačuje setrvání ve Formuli 1. Podporovat má legendární stáj

A není to jen tak někdo. Partnerskou smlouvu prý s Williamsem podepíše společnost Gulf, která ještě loni sponzorovala McLaren. Na konci uplynulé sezony však obě strany partnerství ukončily. K formálnímu potvrzení spolupráce s Williamsem má dojít brzy - možná ještě během ledna.

Gulf je gigantem v oblasti ropných produktů,, který má ve světě motorsportu bohatou tradici - sponzoroval týmy Formule 1, angažoval se v Le Mans i v ve třídě GT, kde slavil úspěchy s McLarenem. Mimochodem právě díky společnosti Gulf vytvořil McLaren v roce 2021 parádní zbarvení, jež bylo použito při příležitosti GP Monaka.

Hypotézy o svém setrvání ve Formuli 1 rozproudil sám Gulf díky příspěvku, který umístil na své sociální sítě. Potvrdí se tedy spojení s Williamsem? Stáj z Grove by partnera takového formátu zcela jistě přivítala s otevřenou náručí.

