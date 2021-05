Button vzpomíná: Alonso byl lišák. Jak porazil Hamiltona?

Jenson Button získal mistrovský titul v roce 2009, kdy pilotoval stáj Brawn GP. O rok později se Brit vydal do McLarenu, ve kterém závodil během let 2010 až 2012 po boku Lewise Hamiltona. Po Lewisově odchodu do tábora Stříbrných šípů se ve Wokingu objevili Sergio Pérez, Kevin Magnussen a také Fernando Alonso.

Rodák z Frome tak má ideální možnost Alonsa s Hamiltonem coby jedny z nejvýraznějších jezdců poslední dekády porovnat. „Když jsem byl s Lewisem u McLarenu, už v té době byl mistrem světa, ale byl hodně mladý a přímočarý. Myslím, že dnes už je to jiný pilot. Částečně ho určitě změnily zkušenosti," říká Button na adresu Hamiltona.

Dnes jednačtyřicetiletý Brit je jedním ze dvou jezdců, kteří dokázali Hamiltona v interním týmovém souboji porazit. Tím druhým se stal Nico Rosberg, který Lewise podle svých slov zdolal díky psychologickým hrám. Button však tvrdí, že on nic takového nepoužil.

Fernando Alonso a Jenson Button v Maďarsku | foto: Honda Racing F1

„Já se hlavně snažil dostat tým na svou stranu. Nebyl jsem z jezdců, kteří sednou do auta a hned se jim daří. Potřeboval jsem vůz, jemuž budu věřit. Takže jsem se snažil tým ovlivnit tak, aby vůz vyvíjel mým směrem, což bylo znát. Myslím, že Lewise to v určitých momentech mrzelo," přemítá nynější manažer Williamsu.

To Alonso byl podle něj už před lety jako „mazaná stará liška." „Když jsme spolu jezdili pro McLaren, Fernando byl hodně mazaný. Přesně věděl co má dělat, aby vyhrál. Neplatilo to jen na trati, ale také ve strategiích a při práci s inženýry."