PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Zklamání u Red Bullu, úsměvy u Mercedesu

MERCEDES

Valtteri Bottas, 1. místo

Je to skvělý pocit být na pole position! Cítím, jako by to bylo hodně dávno... Kvalifikace pro mě byla slabší článek, ale tento víkend jsme hodně tvrdě pracovali. Do zítřejšího závodu mám skvělou výchozí pozici. Takhle by to mělo být. V prvních dvou závodech jsem věděl, že rychlost máme, ale trápil jsem se se zahříváním pneumatik. Hodně jsme se na to zaměřili a poučili se. Věděl jsem, že se to vyplatí. Klíčem bylo být klidný, soustředit se na detaily a držet se plánu. Byli jsme silnější, než jsme čekali, což je příjemné překvapení, ale je to jen kvalifikace. Víme, že Red Bull má silné auto do závodu a bude to pořádná bitva.

VALTTERI: "It's a good feeling to be on pole! It feels like it's been a while... qualifying has been a weak point for me but we've been working hard this weekend.



"It puts me in a good position for tomorrow!"#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/V1UEqpebFC — Formula 1 (@F1) May 1, 2021

Lewis Hamilton, 2. místo

Valtteri a celý tým odvedl skvělou práci. Pro nás první řada po této kvalifikaci není to, co jsme očekávali, takže musíme být šťastní. Nemyslím, že někdy opravdu můžeme být úplně spokojeni, ale rozhodně jsem rád za tu práci, kterou odvádíme a za zlepšení, která děláme. Já nezajel perfektní kolo, ale dal jsem do toho vše a proto jsem si to moc neužil. Ale nejsem z toho nějak frustrovaný. Povedlo se mi jedno kolo v Q2, ale takových musíte zajet víc. Hodně to tu klouže, pneumatiky jsou tvrdé a tak to chce víc kol, aby se zahřály. Je to těžké to vybalancovat. V jednu chvíli fungují a najednou je po nich. Soustředím se nyní na závod. Teď je čas se podívat na strategie a možnosti. Tady se nejede v závěsu moc příjemně, takže uvidíme. Snad máme dostatečnou rychlost bojovat o vítězství. Dáme do toho vše.

LEWIS: “Great job by Valtteri. Not the perfect lap [by me] but I gave it everything” #PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/Cgkd7ou8P5 — Formula 1 (@F1) May 1, 2021

Toto Wolff, šéf týmu

V prvních dvou závodech byla naší velkou slabinou právě kvalifikace. Teď jsme zase v první řadě. V minulosti jsme od Valtteriho podobné výkony viděli, dnes to pro něj byl mega den. Ale já nepochybuji, a vždy jsem to říkal, že má na to být tam nahoře. Zítra to jsou dva Mercedesy a za nimi dva Red Bully, takže je zaděláno na pěkný závod.

RED BULL

Max Verstappen, 3. místo

Celkově se mi v kvalifikaci nejelo moc dobře. Trápil jsem se s přilnavostí a nebylo to ideální. Byl jsem si jistý, že i tak zajedeme dobré poslední kolo, ale v závěrečném sektoru vás auto před vámi vyruší. Stálo mě to čas kvůli Aston Martinu přede mnou, ale tak to prostě je. Pokusíme se s Mercedesy bojovat v zítra v závodě. Nicméně třetí místo není to, co jsme chtěli. Ale není to tak zlé, zvlášť, když mi kolo v Q3 bylo vymazáno. Ačkoliv to bude náročné s přilnavostí, jaká tu je, budeme se soustředit na čistý start a potom abychom je dostali pod tlak.

MAX: “Qualifying was very difficult to drive. I was struggling with grip. It’s not ideal. We’ll try to fight [Mercedes] in the race”#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/xzlWDrZrV5 — Formula 1 (@F1) May 1, 2021

Sergio Pérez, 4. místo

Nebyla to z mé strany skvělá kvalifikace, hodně chaotická a nemohl jsem najít rytmus, takže s tím kolem nejsem úplně spokojen. Nebyl jsem spokojen s vyvážením, trápil jsem se a je to škoda, že jsem se nekvalifikoval výš. Tento okruh je o pneumatikách a jejich teplotě a to bylo hodně náročné. Zkusil jsem všechno, abych je zahřál, ale nic nepomohlo. Vítr tomu navíc také nepomohl a asi to víc sedlo Mercedesu, ale i tak máme dobrou startovní pozici a skvělou příležitost. Zítra se může stát cokoliv. Myslím, že to bude těsný souboj a těším se. Musíme na Mercedes zatlačit a snad budeme bojovat o pódium.

Christian Horner, šéf týmu

Byla to náročná kvalifikace, zvlášť kvůli větru. Oba jezdci se dostali do první desítky na střední sadě, takže máme strategickou výhodu a navíc jsme obsadili druhou řadu. Maxův čas v Q3 by stačil na pole, ale bohužel byl komisaři vymazán kvůli limitům tratě, když ho vítr rozhodil ve čtvrté zatáčce a vyjel trošku mimo. Druhý pokus pokazil provoz, takže to pro něj bylo frustrující třetí místo. Checo si vedl dobře, zatímco se snažil napravit jeho výlet mimo v Q1, a je čtvrtý vedle Maxe. Snad budou mít obě auta dobrý start a čistý závod, abychom Mercedesu před námi znepříjemnili život.

FERRARI

Carlos Sainz, 5. místo

Byla to dost náročná kvalifikace s obtížnými podmínkami. Ale my dělali správná rozhodnutí a já se v autě cítím líp a líp, i když stále existuje velký prostor pro zlepšení. S dneškem jsem každopádně spokojený, cítil jsem, že řídím dobře. Pro start závodu máme nevýhodu v pneumatikách, ale i tak věřím, že můžeme bojovat o dobré body. Pojďme závodit!

Charles Leclerc, 8. místo

Ve třetí části kvalifikace jsem nebyl dost dobrý. Podmínky byly dost ošidné a já na to zatlačil trochu víc, jakmile to uděláte, začne být zadní část vašeho auta dost nestabilní, což byl případ mého nejrychlejšího kola. Pozitivní je, že jsem zajel dobře v Q2, takže pro start budu mít výhodu tvrdších pneumatik. V pátek jsme viděli, že červené se tu dost opotřebovávají. Všichni jsme si hodně blízko, rozhodne to, kdo udělá nejméně chyb.

Laurent Mekies, sportovní ředitel

Dopadlo to celkem podle našich očekávání. Byla to obtížná kvalifikace, ale dostali jsme oba vozy do Q3, což se povedlo jen dvěma dalším týmům. Carlo odvedl v q3 parádní práci a z auta dostal všechno, Charles se mu v q3 nevyrovnal, nicméně zajel výborně v Q2, díky čemuž si zajistil start na tvrdším obutí. Zítra bude naším cílem zúročit náš potenciál.

ALPINE

Esteban Ocon, 6. místo

Jsem hodně spokojen! Děkuji týmu za tvrdou práci a odhodlání v posledních týdnech. Dnes to bylo znatelné. Mezi tréninky a kvalifikací jsme udělali pár změn a vyšlo to. Cílem jsou další taková zlepšení. Dostali jsme se vysoko a startujeme šestí, to je dobrá zpráva. Víme, že to bude náročné, ale předjíždět se tu dá a jsou tu rozdíly mezi tím, na kterých pneumatikách kdo startuje. Chceme body.

Fernando Alonso,13. místo

Nebylo to jednoduché, počasí se hodně měnilo a mezi tréninkem a kvalifikací jsme ztratili výkon a na to se musíme podívat, abychom zjistili, co se stalo. Dobré je, že si zítra můžeme zvolit pneumatiky a to nám dává více možností co se strategie týče. Body se rozdávají zítra, takže je o co hrát.

Davide Brivio, šéf týmu

Jsme spokojeni s výsledkem Estebana. Odvedl skvělou práci a byl konzistentní po celou dobu. Týmu také vyšel plán, který jsme pro kvalifikaci měli, takže s tím jsme spokojeni. Fernanda je škoda, ale pozitivní je, že máme pro zítřek možnosti jeho strategie a myslím, že jsme v dobré pozici na dobrý závod, a až tam se to počítá.

MCLAREN

Lando Norris, 7. místo

Dalo by se říci, že jsem vlastně spokojen. Trošku naštvaný, protože jsme mohli být pár o pozic vepředu, možná tři nebo čtyři, řekl bych. Jsem si tím téměř jistý, ale v Q3 mě na nových pneumatikách nachytali, protože auto přede mnou kolo vzdalo a já musel rychle reagovat a taky jsem zpomalil a to celkem brzy, takže to bylo frustrující. Ale kromě toho jsem byl s výkonem spokojen. Auto jelo dobře, náročné na řízení, ale rychlé. Je to pořád sedmé místo, takže jsem spokojen a je tu řada pozitiv. Uvidíme, jak si zítra povedeme.

Daniel Ricciardo, 16. místo

Bylo to chaotické kolo. Jsem zklamaný. Nejsem si jistý, co se stalo. Musíme se na to podívat. Vypadnout v první části je smutné a stane se to tak rychle. Nezajeli jsme čisté kolo. Stát tady, mám pocit, že se to stalo z ničeho nic. Včerejší den byl pozitivní a rozhodně bych si na něco takového dnes nevsadil. Jsem z toho ještě trošku v šoku, jak to probíhalo. Vypadnout v první části kvalifikace, to je vážně noční můra každého pilota. Střední sada fungovala dobře, byl jsem spokojen, potom se nám nepodařilo kolo na měkké kvůli provozu a nakonec jsme to zkusili znovu, ale pneumatiky rychle odešly a už jsme neměli rychlost. Není to vůbec podle našich představ, musíme se na to podívat a vyspat se, abychom zítra vstali připraveni na lepší výkon.

Andreas Seidl, šéf týmu

Sedmé a šestnácté místo není to, co jsme si představovali, rozhodně jsme zklamáni. Bohužel Daniel nezopakoval svůj dobrý výkon z dopoledního tréninku, kdy se mu jelo dobře. A znamenalo to konec v první části. Večer to společně projdeme a zanalyzujeme. Lando jel skvěle a dostal z auta maximum. Je to vlastně zklamání, když se podíváme na jeho časy v Q2. Ve třetí části se jelo pomaleji a podmínky se hodně měnily. I tak ale byla na dosah lepší pozice. Bohužel ho zpomalilo auto před ním a tak neměl čas zajel pořádný čas na nových pneumatikách. Pozitivní je, že máme potenciál a jsme konkurenceschopní, což je výsledek tvrdé práce týmu. Je to povzbudivé vidět. Body se rozdávají zítra, takže se nenecháme frustrací rozhodit. Máme dva dobré jezdce a skvělý tým, zítra zabojujeme.

ALPHA TAURI

Pierre Gasly, 9. místo

S dnešním výkonem v kvalifikaci jsem opravdu spokojen, trať se dnes jevila jako mnohem těžší než minule, takže postup do Q3 je opravdu pozitivní. Bylo nám jasné, že po příjezdu do Portugalska budou pro nás vlastnosti tratě složitějším a je zřejmé, že jsme se potýkali s některými podmínkami, zejména větrem. Od prvního tréninku jsme tvrdě pracovali na změně nastavení vozu, ale stále nejsme tak docela spokojeni, takže dnes večer nás čeká další práce, abychom mohli vozu ještě lépe porozumět. Ale přestože se ve voze necítím docela v pohodě, jsem šťastný, že jsme se dostali do závěrečné části kvalifikace, protože jak se zdá, naši bezprostřední soupeři také o tomto víkendu postoupili vpřed - myslím, že máme šanci získat zítra nějaké body.

Juki Cunoda, 14. místo

Jezdím na tomto okruhu vůbec poprvé - na konci druhého tréninku jsem měl pocit, že jsem se mu dokonale přizpůsobil, takže jsem se před kvalifikací cítil náležitě připraven. Zajel jsem dobré kolo, ale pneumatiky nefungovaly - na měkkých jsem neměl žádnou přilnavost a až do posledního sektoru jsem měl dojem, jako bych jel na těch nejtvrdších. Byla to ošemetná kvalifikace a jsem z ní skutečně zklamán - večer musím s inženýry analyzovat data a uvidím, kde se dá co zlepšit. Doufám, že zítra budu mít lepší závodní tempo a už se těším, až stanu na startovním roštu.

Guillaume Dezoteux, vedoucí výkonu vozů

Po náročném pátku náš tým pracoval především na tom, aby z kvalifikačního balíčku vytěžil maximum. V posledním tréninku jsme vykročili správným směrem, ale měkké pneumatiky pro nás zůstávaly nadále výzvou. Pro kvalifikaci jsme udělali další úpravy, zaměřili se na přípravu pneumatik a postup obou pilotů z Q1. Kvůli silnému provozu to nebylo nejlehčí. Juki se v Q2 opravdu snažil, ale výrazný postup vpřed se mu nezdařil. Pierre se probojoval do Q3, ale v závěrečné části se mu nezdařilo poskládat perfektní kolo.

Dnes večer prozkoumáme možné scénáře závodu - naším cílem je dojet na bodech. V loňském roce Pierre zajel solidní závod - startoval ze stejné pozice, takže se pokusíme o reprízu. Juki stojí o něco více vzadu, bude to mít těžší, ale známe jeho schopnosti při předjíždění, takže doufáme, že i on se posune na body.

ASTON MARTIN

Sebastian Vettel, 10, místo

Po kvalifikaci se cítím uvolněnější. Začínám z 10. místa, takže budeme ve hře o body. Je před námi spousta tvrdé práce, ale věci do sebe začínají zapadat a jsou více zautomatizované, takže se mohu víc soustředit na řízení. Pořád se učím s autem sžít, ale dnes jsem měl mnohem lepší pocit. Podmínky byly obtížné - navzdory slunečnému počasí - a poryvy větru byly značně nepředvídatelné. Mé poslední kolo v Q3 nebylo nejlepší. Opět se měnil směr větru a já kvůli tomu ztratil nějaké setiny, cože u tak vyrovnaného středu pole rozhodující. Pro mě to však byl celkově lepší výkon - uvidíme, co zítra půjde dělat.

Lance Stroll, 17. místo

Byla to těžká kvalifikace, nedokázali jsme však navázat na výkonnostní úroveň, kterou jsme předvedli včera. Ve voze jsem se dnes necítil dobře, jako bych v něj neměl důvěru. Také silný provoz na konci Q1 mi neprospěl a při druhém pokusu mě připravil o důležitý čas. Oproti včerejšku to je značná změna, takže je třeba zjistit, co příště půjde udělat lépe. I když je dnešní výsledek zklamáním, myslím si, že v závodě budu silnější. Jako tomu bylo v předchozích dvou závodech. Na této trati jsme loni viděli mnoho předjíždění, zítra vyvinu potřebný tlak, abych se dostal dopředu. Pokud první kolo dopadne dobře a zvolíme silnou strategii, můžeme myslet na body.

Otmar Szafnauer, generální ředitel

Bylo skvělé vidět Sebastiana, jak se vypořádal s vozem - jak s ním ovládl tuto trať. Před kvalifikací jsme provedli několik změn týkajících se nastavení vozu a zdálo se, že zafungovaly, protože zvládl výzvu v Q1 i Q2. V poslední části už tak konkurenceschopný nebyl, ale pořád to je desáté místo. Výkon Lance byl hodně ovlivněn silným provozem v Q1 a neprospěly mu ani problémy s větrem, takže mu Q2 uniklo. Letos si ale vedl extrémně dobře a tvrdí, že jeho cílem jsou zítřejší body. I přes jeho startovní pozici jsou to oprávněné ambice.

WILLIAMS

George Russell, 11. místo

Byl to skvělý výkon. Postup do druhé části jsme ráno nečekali, a jedenácté místo už vůbec ne. Když se to počítalo, zvládli jsme to na jedničku a to je v současné době hodně důležité. Je to nejlepší kvalifikace za tři roky, takže jsem pyšný. Všichni máme svou zodpovědnost a jako tým jsme odvedli skvělou práci. Zítra se pokusíme posouvat, máme dobré auto a je na rovinkách rychlé, takže uvidíme.

Nicholas Latifi, 18. místo

Dnes to bylo zlepšení a udělali jsme přes noc dost změn. Přesto to nebylo úplně nejlepší, nezajel jsem čisté kolo a s vyvážením se stále trošku trápím stejně jako s povrchem tratě. Všem to dost klouže. Byl to trošku frustrující den, ale závod je zítra a na to se musíme soustředit.

Dave Robson, šéf výkonnosti vozu

Dnes to bylo mnohem náročnější, než jsme čekali. Pneumatiky vyžadovali jinou přípravu než včera a naštěstí po náročném tréninku jsme to zvládli a postoupili do Q2, opět. George ty přípravy zvládl a šlápl na to, jel skvěle. Trošku nás zamrzelo, že jsme se nedostali do první desítky, ale do zítřejšího závodu máme dobrou pozici a budeme si moci zvolit pneumatiky. Nicholas měl smůlu, ale zvládl to po náročném pátku. Bylo frustrující vidět, že ten poslední kousek se mu v Q1 nepodařil. Musíme se podívat, co můžeme udělat lépe a jak mu pomoci. Dnes to byl dobrý výsledek a je skvělé vidět výsledky i z minulého závodu. Tým dobře funguje a užíváme si tlak soupeřů. Bude to dlouhý závod, ale George je v dobré pozici, aby dál získával body. Nicholas je dál na chvostu, než bychom si přáli, ale má na to se probojovat víc dopředu.

ALFA ROMEO

Antonio Giovinazzi, 12. místo

S výsledkem jsem spokojený zejména proto, že je důkazem našeho postupu. Byli jsme velmi blízko Q3, ale pozitivní je, že zítra můžeme volit pneumatiky a rozhodnout se pro optimální strategii. Vůz byl dnes mnohem lepší než včera, i když podmínky byly i nadále komplikované. Zdá se, že jsme po smůle na Imole opět nabrali tempo, které jsme už předvedli v Bahrajnu, ale to je třeba pro neděli doladit. Potřebujeme správnou strategii, dobrý start a stejně tak dobrý závod. Včera naše rychlost dávala naději, že si užijeme dost zábavy. Hodně se na to těším.

Kimi Räikkönen, 15. místo

Mohli jsme dnes dosáhnout lepšího výsledku, protože jsme ve srovnání se včerejškem udělali krok vpřed, ale v závěrečné jízdě jsem nebyl schopen dát dohromady slušné kolo. Na poslední sadě pneumatik jsem v Q2 dvakrát vynechal zatáčku, takže se dalo očekávat, co nastane. Zítra to zkusím znovu, víme, že to nebude snadné, ale vydáme ze sebe maximum a uvidíme, kde nás po skončení závodu najdete.

Frédéric Vasseur, týmový šéf

Postup obou vozů do Q2 byl pro dnešek minimálním cílem a toho jsme dosáhli - Antoniův boj o Q3 naznačuje, jak velkého zlepšení jsme oproti pátku dosáhli, takže je to velká zásluha celého týmu, jak jsme dokázali vůz na jedno kolo vylepšit. Antonio předvedl dvě opravdu dobrá kola v Q2 a k postupu do závěrečné části mu chybělo jen pár desetin. Kimi zajel v obou případech hodně podobný čas, ale nedokázal dát dohromady opravdu rychlé kolo. Přesto mít oba vozy v souboji o Q3 je pozitivním krokem. Pro zítřek máme volný výběr pneumatik a pokusíme se zítra vytěžit nějaké body. Naše včerejší závodní tempo vypadalo slibně, mělo by se promítnout do dobrého výsledku.

HAAS

Michael Schumacher - 19. místo

Při ohlédnutí na všechny volné tréninky si myslím, že jsme počítali s lepším výsledkem, ale také mám dojem, že některým klukům se podařilo při druhých pokusech udělat krok kupředu, což se nám, zcela upřímně, nepodařilo. Na této trati je možné cokoli - v nevhodnou chvíli chytíte špatný poryv větru a hned ztratíte v prvním sektoru půl vteřiny. Myslím, že nás může obecně těšit, že v každém závodním víkendu děláme důsledné pokroky. Dochází ke zlepšení a s tím bychom měli být spokojeni. V autě se cítím každý den hodinu od hodiny lépe, takže je snadnější okamžitě usednout do vozu a nabrat rychlost. To je rozhodně pozitivní a vděčím týmu, že mě naučil jak toho dosáhnout.

Nikita Mazepin, 20. místo

Včerejšek byl pro mě hodně komplikovaný, protože jsem nebyl spokojen ani s tratí, ani s autem. Dnes ráno jsme učinili pár krůčků správným směrem. Těší mě to, jsou to základy, na nichž se staví. Vadí mi poryvy větru, žádný pilot je nemá rád, protože činí vyvážení vozu krajně nepředvídatelné, ale přilnavost se od včerejška logicky zlepšila a časy proto byly rychlejší. Měl jsem mnohem lepší pocit a myslím, že okruh je také dobrý - hodně jsme se přiblížili našemu maximu.

Günther Steiner, generální ředitel

Zvládli jsme dobře třetí trénink, vše se vyvíjelo správným směrem. V kvalifikaci nám chybělo málo, abychom neskončili na posledních místech. Domnívám se, že existuje pokrok a jsme soupeřům blíž a blíž, jen to trochu déle trvá. Uděláme ale všechno, abychom nebyli zcela vzadu. Povzbudivé je, že se kluci učí; doufáme, že zítra na této křivce získávání zkušeností přibude další krok a závod dojedou oba vozy. To je náš cíl.