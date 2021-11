PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Šokovaný Hamilton a rozmrzelý Verstappen

MERCEDES

Valtteri Bottas, 1. místo

Byla to dobrá kola. Zvlášť to první v Q3. V tom druhém už jsem nedokázal zajet poslední sektor stejně rychle. Ale abych pravdu řekl, to první kolo v Q3 bylo jedno z mých vůbec nejlepších. Je to hodně dobrý pocit. S vyššími teplotami, které dnes odpoledne to pro nás bylo lepší a zkusili jsme optimalizovat teplotu pneumatik a nastavení. Tu jízdu jsem si hodně užil.

VALTTERI: “Honestly that first run in Q3 was one of my best laps. It’s a good feeling”#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/F7op8r9nNn — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

Lewis Hamilton, 2. místo

Valtteri odvedl skvělou práci! Pár posledních závodů jezdil opravdu skvěle. Je to opravdu dobré pro tým. Hodně tvrdě pracovali a mysleli jsme, že tento víkend nemáme dost velkou rychlost. Takže první řada je hodně dobrá. Opravdu netuším, co se změnilo. Byli skoro šest desetin před námi v jednu chvíli a potom čtyři desetiny. Ale cokoliv už se přihodilo, jakmile začala kvalifikace, měli jsme lepší rychlost. Jsem šokován jako všichni ostatní, ale i tak to bereme.

LEWIS: "Valtteri did an amazing job! He's been driving so well in the last few races



"We didn't think we had the pace this weekend, so to lock out the front row is pretty special!"#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/ouFhsjIHCC — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

Toto Wolff, šéf týmu

To byla fantastická kvalifikace a zvládli jsme to kousek po kousku, jak se kvalifikace odvíjela. Být v první řadě v Mexiku je silný start a ukazuje to, jak moc velkou práci tým odvedl na adaptování našeho auta a motoru pro závody ve vysokých nadmořských výškách. Hodně jsem si užil sledování, jak v poslední době jezdí Valtteri. V Turecku byl neuvěřitelný a velmi dobře pracuje s týmem. Lewis měl na pole position a ve druhém kole tam směřoval, ale potom zablokoval a to ho stálo. Ale druhá pozice je velmi dobrá. Jsem spokojen s tím, jak jsme se s tím porvali, ale nakonec je to o tom, jakou práci odvedete trénink po tréninku, závod po závodu a jak pochopíte a naučíte se rozumět autu. Viděli jste v Austinu, že jsme měli dobrý směr, ale ztratili jsme během víkendu rychlost. Tady to platilo obráceně. Ale v sobotu se ceny nerozdávají a máme před sebou kus práce.

RED BULL

Max Verstappen, 3. místo

Vypadá to, že během kvalifikace nám trošku odešlo vyvážení. Ale měl jsem v tom posledním kole nakročeno k dobrému času. Nevím, co se přede mnou stalo, ale dva jezdci vyjeli mimo a myslel jsem, že tam budou žluté vlajky, takže jsem trošku zpomalil a to kolo bylo pochopitelně zkažené. Ale i tak, bez správného vyvážení jsme myslím pořád mohli bojovat o pole position. Samozřejmě to není skvělé být třetí, ale pořád si myslím, že je to lepší než startovat druhý. Kvalifikace nám nevyšla, ale nepoužijeme tyto měkké pneumatiky a tak je stále o co hrát.

MAX: “Qualifying didn’t go our way but there’s still a lot to fight for [on Sunday]”#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/9LgiaFzXhJ — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

Sergio Pérez, 4. místo

No, to bylo pěkně náročné. Zvládnout provoz, dostat se do rytmu, najít vyvážení. Myslím, že mé auto se od třetího tréninku chovalo postupně hodně odlišně. Museli jsme udělat pár vyladění a jakmile se začalo dařit, uviděl jsem před sebou Jukiho v zatáčce jedenáct a už v osmé a deváté jsem ztratil přítlak, takže to bolelo. To vyrušení bylo v tom, že jsem se k němu dostat příliš blízko při brzdění. Jakmile jsem zabrzdil, neměl jsem přítlak a bylo to. Myslím, že třetí místo bylo možné, ale jinak byl Mercedes příliš rychlý. Museli jsme také vyměnit zadní křídlo a auto se nechovalo stejně. Nevím, jak to popsat, ale myslím, že se na to opravdu musíme podívat. Jako tým to musíme prodiskutovat a pokusit se to do závodu zlepšit. Zítra se pokusím. Raději bych dojel na pódiu než nedojel vůbec. Dám do toho maximum.

Christian Horner, šéf týmu

Myslím, že jsme byli "vycunodováni". Oba jezdci byli ve svém posledním kole. Max měl náskok dvě a půl desetiny a myslím, že Checo byl pod dvěma desetinami. Já prostě nechápu, proč Cunoda tak kroužil v té části okruhu. Je to zklamání, protože to ovlivnilo oba naše jezdce a jsou oba pěkně naštvaní. Ale i tak jsme ve druhé řadě a máme tak šanci na skvělý závod. Mercedes byl velmi, velmi rychlý. Myslím že včera jsme mohli vidět, že jejich motor, že se prostě vypořádali s potížemi, které tady dříve měli. Prostě to zvládli vyřešit. Myslím, že my jsme nepodali odpovídající výkon v Q3, ale i tak to bylo těsné. A podle mě bude i zítřejší závod hodně těsný. Mají tu dobrou rychlost na rovinkách, takže to bude náročné.

ALPHA TAURI

Pierre Gasly, 5. místo

Dnes to bylo opravdu dobré a jsem nesmírně šťastný, že jsem skončil na 5. příčce, byla to opravdu fantastická kvalifikace. Tým odvedl s autem skvělou práci, zdá se, že na této trati funguje dobře a tento víkend jsme se cítili opravdu silní. V kvalifikaci jsem se snažil dát vše dohromady a podařilo se mi dojet tři desetiny před šestým v pořadí. Juki si také vedl opravdu dobře a pomohl mi v Q3 tím, že mě potáhnul. Doufám, že zítra skončíme stejně dobře, tento víkend se budeme i nadále soustředit na sebe a pokusíme se zde v Mexiku získat co nejvíce bodů.

Juki Cunoda, 9. místo

Jsem se svým dnešním výkonem spokojený. Mým hlavním cílem v kvalifikaci bylo pomoci mému týmovému kolegovi, protože do zítřejšího závodu odstartujeme s penalizací, a myslím, že jako tým jsme odvedli opravdu dobrou práci, protože pokračujeme v boji o páté místo v šampionátu. Myslím, že jsme tento víkend ukázali, že tempo máme, takže se zítra v závodě chci prosadit a budu se snažit bodovat.

Guillaume Dezoteux, vedoucí výkonu vozidla

Po skvěle odvedené práci v pátek jsme se zaměřili na to, abychom vše dali dohromady a abychom z toho vytěžili maximum v kvalifikaci. V FP3 bylo hodně provozu, Pierre nedokázal zajet čisté kolo a Juki se také snažil najít čistý prostor na trati. I přes tyto potíže jsme zůstali konkurenceschopní, což nám dodalo sebevědomí na odpoledne. Kvalifikace začala nějakou incidentem, kdy byly po Strollově nehodě vyvěšeny červené vlajky, ale poté byl náš plán dokonale proveden.

Díky Jukimu, který Pierrovi pomohl s potahem v Q2 a Q3, jsme si dokázali zajistit 5. místo na startovním roštu. To je fantastický úspěch pro tým a ukazuje sílu našeho balíčku zde v Mexiku. Juki pojede ze zadní části startovního roštu, protože si vzal kompletní novou pohonnou jednotku. Porazil některé z našich přímých konkurentů, kteří byli ve stejné situaci, což je dobré. Nyní musíme toto skvělé tempo zítra převést na body, protože boj s Alpine o 5. místo v poháru konstruktérů je těsnější než kdy předtím. Máme to ve svých rukou, takže dnes večer pečlivě zanalyzujeme možnosti strategie a zítra do toho dáme všechno.

FERRARI

Carlos Sainz, 6. místo

Jedna z nejrušnějších a nejvíc stresujících kvalifikací mé kariéry. Problém s motorem, vlajky, provoz... Výsledek není tak špatný, ale byl jsem celý víkend rychlý a chtěl víc. Dělo se toho tolik. Nemohl jsem se dostat do rytmu a nezajel čisté kolo až téměř do konce Q3. To kolo ani nebylo perfektní, ale s tím, jak to probíhalo, vlastně nemohu být moc zklamaný. Ale byl bych raději za stejný pocit z auta jako v tréninku. Bude to náročný závod, protože v řídkém vzduchu musíte zvládat pneumatiky a teploty. Ale je to stejné pro všechny. Důležitý bude start. Špinavá strana je tu v Mexiku ošidná, takže se pokusíme vytěžit něco z naší startovní pozice. Šesté místo není tak špatné, když to vezmeme kolem a kolem. Zítra na to šlápneme a cílem jsou body!

Charles Leclerc, 8. místo

Byla to hodně frustrující kvalifikace. Vše šlo vlastně dobře, ale jen do druhého kola v Q3. Zítra je nový den a dám do toho vše, aby byl skvělý. Jsem zklamaný. Byl to náročný víkend, ale dobře jsme se zlepšili. Dali jsme to dohromady, ale bohužel v posledním kole v Q3 jsem udělal chybu a dojel bez dalšího zlepšení času. Vím, že jsme měl na víc, ale takový je život. Počítá se zítřek, rychlost vypadá dobře, ale bude se tu těžko předjíždět. Klíčová bude spolehlivost kvůli zdejším unikátním podmínkám, ale ty jsou stejné pro všechny.

Laurent Mekies, závodní ředitel

Není důvod zastírat, že jsme čekali víc. Cítili jsme potenciál být třetí za týmy, které jsou uchazeči o titul. A podle toho, co jsme viděli, to dnes bylo reálné. Ale z nejrůznějších důvodů nám to nevyšlo v závěru. I když musíme přiznat, že Gasly byl rychlejší a to i bez pomoci jeho týmového kolegy. A to také pomohlo Danielovi, našemu hlavnímu soupeři v boji o třetí místo. I přesto jsme mohli mít oba vozy před ním. Ale Charles nezajel čisté kolo, z části kvůli provozu a pár setin na něj ztratil. Takže dnes nemůžeme být spokojeni, ale počítá se neděle, tam se rozdávají body. Víme, že to bude náročné, lehko se tu chybuje. Další neznámou bude spolehlivost kvůli řídkému vzduchu. Klíčové také bude zvolit správnou strategii.

MCLAREN

Daniel Ricciardo, 7. místo

Je to hořkosladké, protože Carlos byl jen dvě milisekundy před námi, ale rozdělit tu Ferrari není špatné. Dobře jsme pracovali jako tým, Lando mi pomohl a myslím, že čistá strana startovního roštu by měla být zítra ok. Udělal jsem chybu ve třinácté zatáčce, což mě myslím stálo šesté místo, ale čistá strana ve výsledku není vůbec špatná, takže s tím budeme pracovat. Udělali jsme pár vylepšení, včera to bylo náročnější, protože jsme toho moc nenajezdili. Teď jsme na to šlápli a myslím, že se sedmým místem můžeme být spokojeni. Pokusíme se jich pár po startu předjet.

Lando Norris, 10. místo

V podstatě dobrý den. Nemyslím, že jsme mohli udělat víc. Pomohli jsme Danielovi, aby získal co nejlepší pozici. A to se podařilo. Trošku jsme se celkově trápili s autem, ale i tak doufáme v pozitivní výsledek. Myslím, že můžeme mít dobrý závod, ale musíme dnes v noci tvrdě pracovat, abychom přišli s dobrým plánem.

Andreas Seidl, šéf týmu

Dnes to bylo o týmové práci. Lando měnil čtvrtý motor v roce a bylo tak jasné, že bude startovat z chvostu. Výzvou bylo dostat co nejvýš Daniela. S Landovou pomocí. Tým i jezdci vymysleli plán, jak to udělat a podařilo se. Dosáhli jsme všeho, co jsme chtěli. Po náročném startu víkendu se tým nepřestal soustředit a tvrdě pracoval, abychom dnes byli silnější. Auto bylo konkurenceschopné v rychlosti proti našim hlavním soupeřům. Start ze sedmého místa a z chvostu bude pro piloty znamenat odlišné výzvy, takže hlavní bude se připravit na nejrůznější scénáře. Těšíme se na další vzrušující závod.

ASTON MARTIN

Sebastian Vettel, 11. místo

Dnes jsme vyvinuli dobré úsilí. Snažili jsme se dostat do Q3 na střední směsi a měl jsem 2 pokusy v Q2: moje první jízda nebyla příliš dobrá a myslím, že uvíznutá slída z helmy na zadním křídle nás stála nějaký výkon, ale druhá jízda byla mnohem lepší. Myslím, že zítra odstartujeme z 9. příčky, ale uvidíme, jak bude startovní rošt vypadat, až budou uděleny všechny penalizace. Tento víkend jsme ukázali dobré tempo, takže si myslím, že můžeme bojovat o dobré body. Máme také volnou volbu pneumatik pro zítřejší závod, takže zanalyzujeme naše data, abychom přišli s co nejlepší strategií.

Lance Stroll, 20. místo

Jsem v pořádku. V závěrečné zatáčce jsem byl příliš široký, bylo to tam trochu špinavé a na výjezdu jsem ztratil řízení kvůli nedostatečné přilnavosti. Je to těžké jak pro tým, tak pro mechaniky. Chtěl jsem vidět, co dokážeme v kvalifikaci udělat, a poznat, jak se auto cítí, i když jsme stejně měli startovat na konci startovního roštu. Uděláme, co bude v našich silách, abychom se v závodě propracovali nahoru a získali nějaká místa.

Zástupce týmu se nevyjádřil.

ALFA ROMEO

Kimi Räikkönen, 12. místo

Myslím, že s dnešním výsledkem můžeme být spokojeni. Je to moje nejlepší kvalifikace v letošním roce. Bylo to hodně těsné, a možná to mohlo být ještě lepší a nebo také horší. Místo tam nebo onam, celkově to je ok. Je to jen kvalifikace a musíme odvést dobrou práci také zítra, pokud si chceme přivézt body. Pokusíme se vydat ze sebe to nejlepší a uvidíme.

Antonio Giovinazzi, 14. místo

Další bitva o postavení na startu, kde cítím, že jsme byli hodně blízko postupu do první desítky. Jedenácté místo bylo reálné, ale nakonec jsme to nezvládli. V posledním kole jsem probrzdil... až do té chvíle nebylo to kolo špatné. Uvidíme, co zítra zvládneme z míst, kde startujeme. Bude to dlouhý závod, zvlášť, když vezmeme v úvahu opotřebení pneumatik, které očekáváme. Ale pokud budeme mít čistý závod, můžeme dost dobře mířit na body.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Mít oba vozy v druhé části kvalifikace je pozitivní výsledek. A dává nám to jistotu před závodem. Budeme startovat hned za první desítkou, máme volbu pneumatik a jsme tedy v dobré pozici pro boj o body. Je tu dlouhá cesta do první zatáčky a to bude klíčové. Musíme se vyhnout problémům v úvodu a využít každé příležitosti. Na body "klepeme" v posledních závodech pořád, tak do toho dáme vše, abychom to dokončili.

WILLIAMS

George Russell, 13. místo

Byla to slušná jízda a stačila na postup do Q2, ale veškeré zásluhy dnes patří mechanikům. Nebyli bychom tam nebýt jejich obrovského úsilí v garáži, aby auto tak brzy zase jelo. Díky týme.

Za posledních 24 hodin jsme museli měnit dva motory a jednu převodovku. V jednu chvíli jsem vůbec nevěděl, jestli do kvalifikace nastoupím, ale kluci odvedli skvělou práci. Moje kolo v první části bylo skvělé, v té druhé už jsem se moc zlepšit nemohl, což mě mrzelo. Ale i tak to nebylo špatné. Zítra to bude těžký závod zejména pro motory, když uvážím, jaká tu panuje nadmořská výška. Kdo to zvládne nejlépe, zvítězí. Musíme být připraveni využít každé příležitosti.

Nicholas Latifi, 17. místo

Nebylo to ideální. Tlačil jsem až moc a trápil se s pneumatikami. Musíme to zanalyzovat. Nedokázal jsem je dostat do správného provozního okna. Alespoň zítra budeme startovat výš vzhledem k tomu, že v poli jsou nějaké penalizace, pokusíme se ta auta udržet za sebou.

Dave Robson, šéf výkonu vozidla

U Russella jsme se rozhodli z preventivních důvodů vyměnit po třetím tréninku motor. Tým odvedl skvělou práci a George se dostal do Q2. Nicholas trochu bojoval a skončil v Q1. Zítra to bude náročné, podmínky jsou tu těžké, takže půjde o výzvu pro motory. Pokusíme se posunout dopředu.

ALPINE

Esteban Ocon, 15. místo

Dnešní kvalifikace byla výzvou, protože jsem věděl, že mě čeká trest za výměnu pohonné jednotky. Měli jsme připravený plán, jak pomoci Fernandovi rozrážením vzduchu, aby se dostal do Q3, ale bohužel to neklaplo. Zítra se pokusím využít maxima příležitostí a udělat pokrok vpřed.

Fernando Alonso, 16. místo

Jsme zklamaní.. Vypadal jsem docela silně, ale pak nás poškodily červené vlajky a já už poté nedokázal zajet čisté kolo. Je to škoda. Ale startujeme dvanáctí, což je o něco lepší než výsledek kvalifikace. Myslím, že to bude zajímavý závod.

Alan Permane, sportovní ředitel

U Fernanda to musíme prošetřit. Před červenou vlajkou vypadal velmi silně, ale na další sadě softů byl pomalejší o šest desetin. Nevíme, proč najednou přišel o tolik přilnavosti. Esteban měl pro kvalifikaci plán postoupit do Q2 a pak pomáhat Fernandovi. Byl to pro nás dnes velmi těžký den, ale zítra budeme mít šanci na body.

HAAS

Mick Schumacher, 18. místo

Celkově to z mé strany není nejlepší výkon, ale doufám, že to v závodě napravím. Snažil jsem se ze sebe vydat to nejlepší, ale nestačilo to, navíc na trati, která je tak nemilosrdná. Doufejme, že zítra nebudou teploty na trati příliš vysoké, protože by to vše zkomplikovalo, ale pokusíme se odvést co nejlepší práci, abychom zůstali na pozici, na které zítra začínáme.

Nikita Mazepin, 19. místo

Byla to dobrá kvalifikace – měl jsem radost z postupného zlepšování, kterého jsem dosáhl. Věděli jsme, že nám chybí tempo ve srovnání s ostatními na začátku víkendu. V poslední zatáčce mého posledního kola jsem byl moc široký, což mě stálo trochu času, ale kromě toho bylo to kolo dobré. Měl jsem velmi těžké FP1, FP2 a FP3, takže si myslím, že jsme se docela dobře zotavili a skončili s nastavením auta, se kterým jsem víceméně spokojený – snažil jsem se maximalizovat to, co jsem dnes měl.

Guenther Steiner, ředitel týmu

Jsem spokojený s tím, čeho jsme dnes dokázali. Byli jsme velmi blízko Williamsu a oba jezdci odvedli dobrou práci. Mysleli jsme si, že v této výšce, kde se okruh nachází, na tom budeme hůře. Myslím, že je to hlavně zásluhou jezdců, kteří se adaptovali velmi rychle – předtím, než sem přijeli, absolvovali tréninky na simulátoru, takže byli dobře připraveni. Až do kvalifikace jsme měli pěkný závodní víkend bez událostí. Teď už se jen těšíme na zítřejší závod. Doufejme, že se dostaneme do trochu lepších výchozích pozic se všemi penaltami, které přijdou, a nikdy nevíte, co můžete udělat, ale zatím jsme docela šťastní.