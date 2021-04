GRAFIKA: Startovní rošt v Imole - Pérez v 1. řadě s Hamiltonem, Honda penalizována

Na středně-tvrdé směsi do závodu odstartují pouze piloti Mercedesu a Max Verstappen s Red Bullem. Zbylých 7 jezdců z top 10 začne na měkkých pneumatikách, ostatní si je mohou v neděli vybrat.

Kvůli dlouhému průjezdu boxy se v Imole očekává, že týmy zvolí jednozastávkové strategie.

Juki Cunoda, jemuž Honda po včerejší havárii vyměnila převodovku i kompletní pohonnou jednotku, obdržel penalizaci za nasazení již třetí baterie (ES) a řídicí elektroniky (CE). Pro Japonce jde však pouze o formalitu, protože bez měřeného času by se souhlasem komisařů startoval stejně z konce roštu.

#F1 #ImolaGP #Honda changes whole power-unit & gearbox of #Tsunoda, engine penalties already in race 2! 📊 pic.twitter.com/j2UfsqFWzv