PROHLÁŠENÍ: Vděčný Hamilton a chybující Pérez, kterému unikla pole position

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Dnes to byl skvělý den. Rozhodně jsem nečekal, že budeme před oběma Red Bully. Byli tu hodně rychlí a někdy až o šest desetin před námi. Netušili jsme, jak na tom nakonec budeme. Nicméně auto se chovalo lépe a děkuji tudíž týmu za tvrdou práci. Miluji výzvy a myslím, že je skvělé mít oba Red Bully tak vysoko. Rozhodně to bude náročné na strategii a hodně a celkově mají výbornou závodní rychlost. Včera vypadali hodně silně, ale jsem nyní prostě šťastný. První kolo bylo dobré, čisté. Trošku jsem se zlepšil, ale ten pocit nebyl stejný jako v tom prvním kole. Jsem vděčný. Vyjel jsem z poslední zatáčky a slyšel jsem, že je to pole position a cítil jsem vděčnost.

Valtteri Bottas, 8.místo

Tohle nebylo naším cílem, zvlášť potom, jaké jsem měl pocity po začátku kvalifikace a jak se auto předtím chovalo. V Q3 jsem při nájezdu do druhé začátky ucítil, jak mi ujíždí zadní část auta a v prvním sektoru to pokračovalo a opakovalo se to i v dalších kolech. Ztrácel jsem, nemohl jsem autu důvěřovat a to jsem předtím nezažil. Nevím, co se stalo, ale rozhodně se na to podíváme. Je to zklamání. Bylo to jiné než v Bahrajnu, šlo o nájezd a to jsem ještě nezažil. Takže se na to musíme podívat. Zkontrolovat auto, ale samozřejmě to není ideální.

Toto Wolff, šéf týmu

Pole position je překvapením, protože nyní nemáme nejrychlejší auto. S Maxem to bylo těsné a bez těch chyb by měli pole position. Ale ten propad oproti loňsku je enormní! Měli jsme náskok šest desetin a nyní dvě desetiny ztrácíme. Takže musíme pořádně zapřemýšlet a najít rychlost. Je to rychlejší auto než v Bahrajnu, myslím, že se nám podařilo vyvážení a to je hlavním důvodem toho zlepšení. V Bahrajnu jsme měli pár potíží s řízením, ale pomalu se tam dostáváme. Red Bull má velkou výhodu, obě auta za námi a Pérez startuje na měkkých, takže mohou jet na dvě různé strategie. Valtteri se musí probojovat těmi na měkkých, což udělá a zvládne, ale myslím, že trošku ztrácíme.

RED BULL

Sergio Pérez, 2. místo

Měl jsem být na pole position. V poslední zatáčce jsem udělal chybu, takže si myslím, že je třeba dívat se na vše pozitivní. Musíme se ujistit, že se dál budeme zlepšovat a záleží na tom, jak to zvládneme zítra. Musím říci, že tým odvedl skvělou práci a moc děkuji. Včera jsem udělal chybu a kluci museli dost zamakat, takže je to dnes skvělé. Ale nejdůležitější je pořád se zlepšovat a ukazovat progres. Po včerejšku bych nečekal, že budeme dnes na stejném místě. Zlepšujeme se a je důležité být druhý. Myslím, že zítra se může stát cokoliv. Jedeme jinou strategii než Lewis a Max, takže bude zajímavé sledovat, co dokážeme. Nejdůležitější jsou body a dostat se do boje, což je nyní priorita.

Max Verstappen, 3. místo

V Q3 jsem ve třetí zatáčce vyjel mimo a tak to nebylo pěkné kolo, ale nemůže se to podařit pokaždé. Nejsme roboti. Musíme se podívat na to, co se pokazilo, protože to nebylo nejjednodušší, ale i tak je třetí místo dobré a slušná startovní pozice. Bude to zajímavé, protože oba vozy pojedou na jiných pneumatikách, takže uvidíme, jak to dopadne. Pokusíme se to Mercedesu znepříjemnit co nejvíc.

Christian Horner, šéf týmu

Je to skvělý týmový výkon a nejlepší kvalifikace v Itálii od roku 2013. Sergio jel skvěle a to v jeho druhé kvalifikaci u nás. Je škoda, že Max udělal pro něj nezvyklou chybu v třetí zatáčce v posledním rychlém kole. Je to uspokojivé vidět oba jezdce tak vysoko a s možností získat pole position. Zvlášť, když je to tak těsné a napjaté a první tři dělí jen necelé desetiny. Sergio si zvyká a dnes získal svoji nejlepší startovní pozici. Nenajezdil toho mnoho, ale odvádí skvělou práci a začleňuje se do týmu velmi dobře. Jsme v dobré pozici, protože oba jezdci jednou odlišnou strategii. Máme tedy dost možností a budeme na tom večer pracovat, abychom zítra dovezli co nejlepší možný výsledek. Mělo by to být vzrušující.

FERRARI

Charles Leclerc, 4. místo

Byla to dobrá kvalifikace. I když jsem cítil, že se oproti včerejšku trošku trápím, abych zajel kola, která chceme. Udělali jsme kompromis v nastavení a to nám má pomoci v závodě, ale bylo to v kvalifikaci náročnější. Uvidíme. Udělal jsem malou chybu v šikaně, možná jsem mohl získat ještě sedm nebo osm setin, ale když se podíváte na časy, tak by nám to nepomohlo, takže jsem hodně spokojen. Okruh je úžasný, mám ho moc rád, můžete si tu dovolit i chyby. Nemusíte šetřit pneumatiky a to máme mi jezdci rádi. Můžeme na to šlápnout. Měl by to být vzrušující, ale náročný závod. Chybí nám rychlost na rovinkách, takže snad budeme mít dost rychlosti na startu. Kdyby ne, bylo by to náročnější, ale myslím, že výkon máme lepší než v Bahrajnu. Tam bylo příjemné překvapení být čtvrtý, taky už to tak není. Tým je hodně motivovaný a musíme využít tu chvíli zlepšování a dál pracovat, mít nohy pevně na zemi a tvrdě dřít. Tak, jako jsme to dělali v posledních měsících. Potom jsem si jistý, že brzy přijdou lepší dny.

Carlos Sainz, 11. místo

Dnes to není to, co jsem si přál. Trápil jsem se v zatáčkách a to od začátku kvalifikace. Každý chybička tě může stát hodně a tak nejsem spokojen, protože víme, že rychlost jsme měli, pokud bych zajel jedno silné kolo. Ale zároveň myslím, že tento okruh ukazuje slabinu a to, že mi stále chybí zkušenosti s tímto autem a jak z něj dostat maximum. To přijde, jsem si jistý, ale cítím, že se stále ještě učím. Zítra do toho dám vše, tím si buďte jistí a budu chtít získat pozice a bojovat. Jsem si rychlostí jistý a pokusím se možnost volby pneumatik proměnit ve výhodu.

ALPHA TAURI

Pierre Gasly, 5. místo

Bylo to extrémně podařené kolo. Myslím, že některé týmy zlepšily svůj výkon, takže to bylo těžší než v Bahrajnu, ale nám se podařilo dát vše dohromady. Pro tým jde při domácím závodě o skvělý výsledek, zítra musíme být připraveni na všechny možné scénáře.

Juki Cunoda, 20. místo

Byla to moje chyba, týmu se omlouvám. Až příliš jsem tlačil v nájezdu do šikany a ztratil kontrolu nad autem. Je to škoda, protože auto bylo do té doby výborné, ovládalo se skvěle. Zítra budu bojovat, abychom se vrátili zpět na lepší pozice. Stál se může cokoliv.

Jody Egginton, technický ředitel

Včera jsme byli konkurenceschopní, náš vývoj zafungoval. I tak jsme věděli, že kvalifikace bude těsná, Juki měl smůlu, jeho kolo vypadalo dobře jenže pak ztratil kontrolu nad vozem. To se mladým jezdcům stává, on se poučí. Pierre zajel bezchybnou a čistou kvalifikaci. Cílem pro zítřek jsou body.

McLAREN

Daniel Ricciardo, 6. místo

Myslím, že na papíře to není špatný výsledek. Na čele je to dost vyrovnané. Myslím, že tu mám pomalejší rozjezd víkendu a v kvalifikaci jsme se přiblížili víc, takže tam je rozhodně zlepšení, ale i tak si myslím, a nesnáším, že to musím říci, ale bude to chtít čas, než si najdu ty hranice. Ale dostávám se tam. Přeji si, aby to tak bylo od prvního kola, ale tento víkend je prostě víkend postupného zlepšování, takže to je pozitivní. Jako tým jsme tvrdě pracovali a děkuji. Neřekl bych, že jsem nadšený, ale rozhodně jsem spokojen s pokrokem.

Lando Norris, 7. místo

Je to zklamání, myslím, že to jinak šlo dobře a byl jsem spokojen. V Q1 a Q2 jsme jeli jen na jedno kolo a myslím, že je to poprvé, co jsme to udělali. Myslím, že jsme doufali, ale trošku jsem to přepískl v posledním kole. Bylo jinak dobré, ale vyjel jsem zeširoka a bylo to. Jsem zklamaný, mohl jsem být výš. Po včerejšku jsme udělali kus práce a auto bylo mnohem lepší. Tým odvedl skvělou práci a dost jsme pokročili. Měl jsem auto, které je rychlé a schopné bojovat možná i o pole. Takže jsem smutný, ale je tu i spousta pozitiv a snad z toho zítra bude dobrý výsledek.

Andreas Seidl, šéf týmu

Vzrušující kvalifikace a máme silnou pozici pro boj o body. Nejprve jsme cítili zklamání, protože jsme viděli, co mohl Lando dokázat. Ten dnes létal, ale je pozitivní vidět, jak jsme konkurenceschopní. Daniel se necítil tak dobře v autě jako Lando a odvedl skvělou práci i s jeho inženýry, když se neustále zlepšoval. A zajel dobré kolo. Tým odvedl skvělou práci a vyvinul konkurenceschopné auto. Nyní se soustředíme na závod. Počasí ukazuje déšť. Snad získáme zase body.

ALPINE

Esteban Ocon, 9. místo

Je to pro nás skvělý výsledek. Dostali jsme z auta maximum a myslím, že lépe jsme dojet nemohli. Je uspokojivé dostat se do první desítky a jsem s tím spokojen. Těžko se tu předjíždí, takže je startovní pozice důležitá. Soupeři jsou trošku před námi a tak se musíme zlepšovat a najít cestu a vůz vyvíjet, což bude klíčové. Zítra do toho dám vše a budu bojovat. Cílem jsou body a víme, že to bude dlouhý závod a může se stát cokoliv.

Fernando Alonso, 15. místo

Nebyl jsem dnes dost rychlí a nedostal z auta vše. Jsem zklamaný a doufám, že z toho i tak zítra něco vytěžíme. Těžko se tu předjíždí, ale body se rozdávají zítra, takže uvidíme. Na druhou stranu Estebanovi se dnes vedlo dobře a ukázal, že novinky nám fungují. V Bahrajnu jsem měl dobrou sobotu a špatnou neděli. Tak to tady snad otočím.

Marcin Budkowski, výkonný ředitel

Máme smíšené pocity. Věděli jsme, že to bude těsné a bylo jasné, že o první desítku to bude velký boj. Esteban měl dobrou kvalifikaci a deváté místo je asi maximum, na co v tuto chvíli auto má. Fernandovi se nedařilo tak, jak by si přál a musíme se podívat, abychom zjistili, kde se zlepšit. Těšíme se na závod a možná prý bude pršet, takže budeme připraveni na každou příležitost.

WILLIAMS

George Russell, 12. místo

Auto bylo po celý víkend dobré, ale já bojoval a neměl sebedůvěru. Nicholas byl v každé části závodního víkendu lepší, ale Q1 jsme nakonec zvládli a v Q2 odvedli výbornou práci. Jsme dvanáctí, což nám nabízí solidní výchozí pozici na trati, kde se složitě předjíždí. Čekám napínavý závod.

Nicholas Latifi, 14. místo

S dneškem jsem spokojený, Kvůli drobnému incidentu ve třetím tréninku jsem málem nenastoupil do kvalifikace, ale nakonec to vyšlo. Q1 byla výborná, Q2 už méně, protože jsem na začátku druhého měřeného kola udělal chybu, takže nedošlo ke zlepšení, jaké jsem si přál. Čekám, že auto bude dobré i zítra. Je to tu těžká trať.

Dave Robson, šéf výkonnosti vozu

Oba jezdci odvedli skvělou práci, byť Georgovi včera trvalo trochu déle najít rytmus. Nicholas dnes ve třetím tréninku drobně poškodil vůz, nešlo o nic závažného, nicméně bylo potřeba, abychom to důkladně prověřili, takže se kontrola trochu protáhla. Ale díky skvělé práci celého týmu jsme to zvládli. Na základě loňský zkušeností jsme si mysleli, že Imola nám sedne líp než Bahrajn, je fajn, že se to potvrdilo. Zítra uděláme vše pro to, abychom dosáhli dobrého výsledku. Počasí vypadá nepředvídatelně, ale my budeme tvrdě bojovat za každé situace.

ALFA ROMEO

Kimi Räikkönen, 16. místo

Jen těsně jsme se nedostali do Q2. Ale když jsou rozdíly tak malé, stačí to na předčasné vyřazení, když to nečekáte. Od rána jsme věděli, že se budeme trápit, nic konkrétního nebylo špatně, ale prostě chybí rychlost oproti včerejšku. Zítra budeme mít těžký úkol dostat se zpět na body, bude hodně záležet na počasí a jestli bude či nebude pršet. Podle včerejška soudím, že jsme vypadali silnější v závodě, ale nepředjíždí se tu lehce, takže uděláme maximum a uvidíme, co zvládneme.

Antonio Giovinazzi, 17. místo

Je to zklamání, nedostat možnost zajet poslední kolo. Jezdci se obvykle respektují, ale tak to dnes nebylo a Mazepin prostě nenechal místo autu před ním a to ostatní vždy dělají a tím mi zničil kolo. Zatím jsem s ním nemluvil, ale takové chování na trati od sebe neočekáváme. Je to škoda, protože včera jsme měli dobrou rychlost a mohl z toho být slušný výsledek. Uvidíme, co zítra zvládneme. Start ze sedmnáctého místa není ideální, protože se tu těžko předjíždí. Ale pojedeme a pokusíme se získat maximum, získat body. Což se nám loni podařilo i z chvostu, takže to nevzdáváme.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Dnešní výsledek není to, co jsme si představovali, zvlášť po výkonu, který jsme ukázali včera. Nemohli jsem ukázat vše a start z těchto pozic nám to zítra neulehčí. Ale víme, že můžeme bojovat proti mnoha autům před námi, takže uděláme vše, abychom se posunuli vpřed.

HAAS

Mick Schumacher, 18. místo

Hodně jsem na to tlačil, ale bohužel jsem v šikaně Variante Alta ztratil nějaký čas. Myslím, že to byly tak dvě desetiny. Je to škoda, ale pořád jsme na začátku a víme, že se můžeme zlepšit. Je jasné, že oproti Bahrajnu jsme se zlepšili. Počkáme si a uvidíme, co se stane zítra. Závod je vždy něco jiného.

Nikita Mazepin, 19. místo

Bylo těžké zahřát pneumatiky, protože trať byla velmi chladná a ostatní auta vás zpomalovala. Proto je třeba ideálně načasovat svůj čas na vyjetí a rychlé kolo. Když se něco stane a vše nejde podle plánu, je to vzrušující. Jste ve stresu a to je pro mě nový prvek. Celkově jsem spokojen, myslím, že vytváříme dobrý základ a z auta dostáváme maximum.

Guenther Steiner, šéf týmu

Skončili jsme na osmnáctém a devatenáctém místě, což samo o sobě není skvělé. Ale udělali jsme pokrok, což je povzbudivé. Ztrátu na vozy před námi jsme zmenšili. Kluci za volantem se pořád učí, jak s autem zacházet. Příště to zase bude ještě lepší.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.