V kvalifikaci nejrychlejší Hamilton. Pérez před Verstappenem, Bottas propadl

První měřený čas si v kvalifikaci připsal Mick Schumacher. 1:16,806, jeho týmový kolega Mazepin byl o rovnou vteřinu pomalejší. Chyby se dopustil Vettel, který vyjel mimo trať, čímž si své rychlé kolo znehodnotil. dost hůř dopadl Cunoda, který havaroval a značně zdemoloval zadní část svého monopostu. Červené vlajky.

Po restartu se do čela dostal Verstappen před Norrise, Hamiltona a Bottase. Do Q2 by se 5 minut před koncem prvního segmentu neprobojovaly oba Haasy, Latifi, Russell a samozřejmě Cunoda, který odstoupil. V posledních pokusech zaperlil Williams. Latifi i Russell se totiž dostali do Q2. Naopak obě Alfy zůstaly stejně jako Haasy a Cunoda před branami prostřední části.

It's going to be late night for those AlphaTauri mechanics 🛠



Tsunoda has now made it back to the garage#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/nRVuNy5UBq — Formula 1 (@F1) April 17, 2021

Ve druhé části jeli Bottas, Verstappen a Hamilton na tvrdší sadě. I díky tomu se do čela dostal Norris. Do Q3 by se po prvních pokusech neprobojovali Ricciardo, Alonso, Ocon, Latifi a Russell. Solidně se jevil také čtvrtý Leclerc, To Sainz ztrácel na Monačana půl sekundy.

Mezi nejlepších deset se nakonec nedostali Sainz, Russell, Vettel, Latifi a Alonso. Zejména pro mladšího ze Španělů šlo o velké zklamání.

V závěrečné části kvalifikace byli první tři piloti v jedné desetině vteřiny v pořadí Hamilton, Pérez a Verstappen. Následoval Leclerc, Gasly a oba McLareny. Štvalo to zejména Norrise, jemuž byl třetí nejrychlejší čas smazán.

GP Emilia Romagna (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:14,411 2. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 1:14,446 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 1:14,498 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:14,740 5. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:14,790 6. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:14,826 7. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:14,875 8. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:14,898 9. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 1:15,210 10. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team - 11. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:15,199 12. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:15,261 13. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 1:15,394 14. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:15,593 15. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 1:15,593 16. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:15,974 17. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:16,122 18. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:16,279 19. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team 1:16,797 20. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda -

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ