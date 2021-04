Naděje pro Vettela? Bývalý šéf Ferrari se má podle italských médií připojit k Aston Martinu

Zahraniční zdroje (především ty italské) začínají hovořit o příchodu Marca Mattiacciho do Aston Martinu. To by byla skvělá zpráva zejména pro Sebastiana Vettela, který s padesátiletým Italem vychází velmi dobře.