Gaslyho štve přístup Red Bullu: Nikdy mi nevěřili

Pierre Gasly zažívá zvláštní kariéru. Francouzský pilot platil a stále platí za jeden z nejvýraznějších talentů ve Formuli 1, což prokázal, když v před pár lety dojel s Toro Rosso v Bahrajnu čtvrtý. Také proto si jej pro sezonu 2019 vytáhl Helmut Marko do Red Bullu.

Jenže v té době nové partnerství rozhodně nebylo idylické. Gasly chyboval už v předsezónních testech, kdy vyrobil hned dvě nehody, což mu na klidu stoprocentně nepřidalo. Ba co víc, jeho výkony se nezlepšily ani v závodech, tato skutečnost nakonec vyústila v Gaslyho předčasný konec a nahrazení Alexem Albonem.

„Měl jsem pocit, že mi Red Bull nikdy pořádně nevěřil. Po zimních testech, ve kterých jsem měl nehodu to vypadalo, jako kdyby se ode mě tým odvrátil. To už se pak nezlepšilo. Když začala sezona, média mě chtěla roztrhat. Měl jsem těžké úvodní dva závody, cokoliv jsem řekl, tak překroutili proti mě. Vypadalo to, že si stěžuji a nikdo z týmu se mě nezastal," popisuje Gasly upřímně.

Pierre Gasly před závodem v Melbourne | foto: Red Bull Content Pool

V ideální formě nebyl ani tehdejší monopost rudých býků. Další aspekt, který Gaslymu jeho pozici nikterak neusnadnil. Právě naopak...

„Auto nebylo moc dobré, ale každý víkend jsem se učil a zlepšoval. Jenže jsem necítil pocit podpory, neměl jsem pocit, že ke mně přistupují tak, jak ke druhé straně garáže. To je něco, co dokážu jen těžko akceptovat, bylo to i z tohoto důvodu těžké období."

Pro ročník 2020 se rodák z Rouenu vrátil do Toro Rosso, které se mezi tím přejmenovalo na Alpha Tauri. A nutno podotknout, že Gasly ve známém prostředí pookřál, podával stabilní výkony a největší chvíle slávy se dočkal, když zvítězil na italské Monze. Jaký další směr nabere jeho kariéra?