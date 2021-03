Jak je na tom Mercedes? Schumacher mluví o hororu

Testy jsou za námi, některé týmy jsou s jejich průběhem spokojeny, jiné už méně. Do druhé skupiny patří i mistrovský Mercedes, který se se svým vozem zatím trápí. Nebo je to jen účelná hra s cílem zmást konkurenci? Těžko říct.

Nebylo by to totiž poprvé. Vzpomeňme na rok 2019, kdy jelo k prvnímu závodu do Austrálie v roli jasného favorita Ferrari. Jak to dopadlo, víme všichni... Před německým kolosem se zkrátka musíte neustále držet na pozoru. Tým Tota Wolffa Formuli 1 nedominuje jen tak bez důvodu. Pravdou je ale také skutečnost, že letošní model Mercedesu zatím nepřesvědčil.

W12 vypadá nestabilně, jezdci s ním měli během bahrajnských testů plné ruce práce, což rezultovalo v několik výletů mimo trať. Těch se dopustili oba piloti, tedy Valtteri Bottas i Lewis Hamilton Bývalý pilot královské třídy motorsportu Ralf Schumacher si myslí, že Mercedes se tentokrát opravdu potýká s velkými problémy.

Lewis Hamilton - 2. den předsezonních testů v Bahrajnu | foto: Pirelli

„Ze záběrů, které jsem mohl vidět, je naprosto patrné, že jejich vůz je dost nepředvídatelný. Chová se nervózně. I proto měli oba piloti dost práce s tím, aby ho uřídili. I to je důvod jejich výletů mimo trať. Těžko říct, co za tím vězí, možná to jsou nové pneumatiky, které jejich vozu nesedí. Každopádně je to pro ně těsně před začátkem sezony doslova horor," říká Schumacher.

To Red Bull Maxe Verstappena vypadá mnohem klidněji a vyrovnaněji. Schumacher použil v této souvislosti paralelu s loňským Mercedesem. Němec dslova řekl, že to vypadá jako kdyby Verstappen seděl v loňském Mercedesu.

„Maxův vůz se jeví velmi dobře. Připomíná vlak, který jede po kolejích. Je to velmi klidný monopost. Navíc během testů neměli žádné problémy se spolehlivostí. Vypadá to, že mají loňský Mercedes," uzavírá Ralf Schumacher.