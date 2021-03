"S motorem jsme dosáhli velkého pokroku," ujišťuje Ferrari před prvním závodem

Ferrari se loni v oblasti motoru propadlo po soukromé dohodě s FIA, která provedla analýzu její pohonné jednotky z roku 2019. Z té vyplynulo, že se italská stáj v té době nedržela zcela pravidel, podrobnosti však ani jedna strana nechtěla uvést. Na nižší výkon, což byl podle soupeřů důsledek trestu, ale minulý rok každopádně dopláceli i její zákazníci: Alfa Romeo a Haas.

Letos proto Scuderia připravila nový motor, s jehož fungováním na testovacích stolicích byla velmi spokojena. Podle jejího sportovního ředitele Laurenta Mekiese, jenž kdysi pracoval u FIA, to bylo jasně patrné i během testů v Bahrajnu, byť některé hlasy z padoku upozorňovaly na to, že ani zdaleka nejde o posun o 40 koní, jak někteří hlásali.

"Motor je lepší, o tom není pochyb. Nemusíme s ním vyjíždět na trať, abychom to věděli - máme dynamometry. Víme, že motor udělal obrovský pokrok," ujišťuje Mekies před Velku cenou Bahrajnu, která nás čeká již tento víkend.

"Bude to stačit? Záleží na tom, jak moc se mezitím posunuli další kluci. To nemáme jak odhadnout kromě naší vlastní zkušenosti s vývojem. Myslím si, že to potrvá jeden či dva závody, abychom dokázali odhadnout, jak na tom všichni jsou," pokračuje sportovní ředitel Ferrari.

Jak konkurenceschopný jeho tým bude? "Jsme ve fázi, kdy se snažíme zajistit, abychom na dráze měli to, co bychom měli mít. Nejsme rozptylováni tím, co se děje kolem nás. Musíme zajistit, abychom dodali to, co bylo v továrně. Je to pravda, pokud jde o motor, aerodynamiku, zavěšení atd," říká Mekies.

Během předsezónních testů podle něj Ferrari nemělo "žádné mimořádné potíže," jež by narušily jejich jízdy. "To neznamená, že bychom nemuseli udělat ve všech oblastech ještě celou řadu kroků," dodává. Bude schopná rudá stáj v Bahrajnu bojovat o pódium?