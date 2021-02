Rozbil Sainz Ferrari? Španěl spekulaci nekomentuje

Příští rok se ve Formuli 1 začne jezdit s novými 18" pneumatikami, které nahradí současné obutí. Vývojový program tak běží na plné obrátky. K předem avizované změně mělo totiž dojít už pro sezonu 2021, nicméně pandemie nemoci Covid-19 ji oddálila.

Ferrari testovalo zbrusu nové gumy v Jerezu, kde se za volant staršího modelu posadil právě Sainz. Pro něj to zároveň byly první zkušeností s výše zmíněným obutím, možná i proto (údajně) došlo k jistému incidentu.

Na otázku reportéra, zda k nehodě opravdu došlo, odpověděl Carlos Sainz takto: "Testování pro Pirelli je soukromé. Abych byl upřímný, tak ani nevím, co vám podle smlouvy mohu sdělit a co ne. Pokud by se mělo něco stát, byla to každopádně jen banalita," říká španělský pilot.

Carlos Sainz po přestupu k Ferrari | foto: Scuderia Ferrari

Jak už bylo řečeno, pro Sainze šlo o první zkušenost s 18" pneumatikami. Dojmy španělského závodníka jsou každopádně pozitivní, což potvrdil sám rodák z Madridu. Jedním dechem však dodává, že na obšírnější závěry je stále ještě brzy.

„Moje první dojmy jsou v pohodě. Pneumatiky vypadají slibně, ale je jasné, že jsme teprve na začátku dlouhé cesty. V současné době jsme toho na nich odjeli málo. Pocitově jsou znát určité rozdílnosti, máme tu věci, na kterých se bude muset ještě zapracovat, ale to je v této fázi naprosto normální. Musíme si počkat na chvíli, kdy je vyzkoušíme v kombinaci s vozem, který byl pro ně navržený, což bude za rok," uzavírá.