Fisichella se vrací k záskoku za Massu: Nemohl jsem odmítnout!

Ferrari je pro řadu pilotů snem, téměř všichni chtějí jednou obléct rudý overal stáje z Maranella, o pilotech z Itálie platí toto pravidlo dvojnásob. Jedním z Italů, kterým se poštěstilo řídit Ferrari je také Giancarlo Fisichellla, ten pilotoval F60 z roku 2009, v němž zaskakoval za zraněného Felipeho Massu.

Toho zranila v Maďarsku téhož roku volně letící pružina, Scuderia dala nejdříve šanci Luca Badoerovi, jenže tehdejší testovací pilot selhal a po pár závodech došlo k jeho výměně. Volba padla právě na Fisichellu, jehož do Ferrari uvolnila Force India, u které Ital toho času závodil.

Nutno říct, že někdejší pilot Renaultu nebo Jordanu rovněž nezazářil. A nebylo se co divit, naskočit do neznámého vlaku v rozběhnuté sezoně není snadné. Přesto Giancarlo svého rozhodnutí přijmout nabídku Ferrari nelituje, neboť si tím splnil celoživotní sen. Navíc na sklonku kariéry, v době, kdy už v to ani on sám patrně nedoufal.

Ferrari | foto: Scuderia Ferrari

„Abych tehdy Ferrari odmítnul, to zkrátka nepřipadlo v úvahu. Jezdit za Ferrari bylo mým snem, nechtěl jsem v závěru kariéry propásnout takovou příležitost. Zřejmě nikdy bych si to neodpustil." říká Ital.

Fisichella nakonec ve Formuli 1 odjel rovných 231 závodů, což jej v tomto směru řadí mezi nejvytíženější piloty historie našeho sportu. Vyhrál tři z nich. Nejlepší vůz měl k dispozici v letech 2005 a 2006, kdy závodil za Renault, v jehož barvách získal Fernando Alonso dva mistrovské tituly. Umu Španěla však Giancarlo nestačil, nabízí se paralela s Rubensem Barichellem, který v té době kryl záda Michaelu Scumacherovi u Ferrari.