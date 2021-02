Hamilton letos získá další titul, bez vítězného auta by ale nedominoval, myslí si Alonso

"V roce 2021 znovu zvítězí Mercedes. Opět vyhraje Hamilton. Red Bull bude bojovat o druhé místo a uvidí se, kdo skončí třetí," avizuje Alonso, jenž v F1 naposledy závodil v roce 2018 s McLarenem.

Na otázku, zda je to Mercedes nebo Hamilton, kdo si zaslouží veškerou slávu za současnou dominanci, španělský jezdec odpovídá: "Hamilton u Mercedesu. Pilot nemůže dominovat, pokud by neměl vítězné auto."

Plný rozsah "technického náskoku" Stříbrných šípů byl podle něj jasně vidět v Bahrajnu, kdy za Hamiltona zaskočil George Russell z Williamsu: "Russellův případ je do oči bijící při vysvětlování této Formule 1!"

"Za pět dní, ne za sto, se dostal z posledního na první místo - a to vše bez božského zásahu nebo meditace v Tibetu. Stačilo usednout do Mercedesu," komentuje k podílu Hamiltona na dominantní éře Mercedesu, jenž F1 drtí soupeře již od roku 2014 po přechodu na hybridní pohonné jednotky.

"Hodnocení jezdců je obtížné, ale když se zamyslíte nad tím, koho Hamilton s Bottasem nejčastěji vidí ve zpětných zrcátkách, tak je to Verstappen. Leclerc je výjimečný talent, ale ještě to pár let potrvá, než jej budeme moci opravdu ohodnotit," domnívá se Alonso.

Ten se na svůj letošní návrat moc těší a doufá, že se dostane na pódia, když se to Renaultu loni díky Danielovi Ricciardovi třikrát povedlo. "Rád bych toto skóre ještě zlepšil," přeje si 39letý motivovaný jezdec.

A v příští sezóně bude mít po technické revoluci ještě větší šanci: "Myslím, že pravidla pro rok 2022 představují krok správným směrem. Doufám, že půjde o soutěž s vyrovnanějšími vozy, s více předjížděním a méně předvídatelnými výsledky."

"Teď všichni před startem velkých cen víceméně víme, jak dopadnou. Vzrušení se tím vytrácí. Budeme mít letos rozpočtové stropy, velké týmy tak už nebudou mít výhodu v podobě neomezeného utrácení. myšlenky jsou dobré. Uvidíme, jestli budou dobré i výsledky," zakončuje Alonso.