Hamilton vymetl všechny sektory a překonal rekord okruhu, Renault kraloval na rovinkách + VIDEO

Hamilton bez problémů vybojoval 98. pole-position své kariéry poté, co předvedl nepřekonatelné časy ve všech třech sektorech a dvakrát překonal rekord okruhu. Bottas sice na rozdíl od něj zajel čisté kolo, na svého týmového kolegu přesto ztrácel téměř 3 desetiny.

Pole number 98 for @LewisHamilton - and here's how he did it, with a stormer of a lap under the lights in Bahrain 👀🚀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 @pirellisport pic.twitter.com/Yg6WucGjNj