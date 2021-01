Leclerc a Sainz budou s Ferrari testovat už příští týden

Scuderii na sklonku loňské sezóny naštvala Mezinárodní automobilová federace (FIA) tím, že Sainzovi neumožnila usednout během testu v Abú Zabí do jejich rudého monopostu.

Ten byl původně určen pro nováčky, dveře ale byly dodatečně otevřeny i pro zkušené pilot, y pokud v minulém roce nezávodili, což se Sainze netýkalo, jelikož odjel kompletní sezónu za McLaren.

Ferrari proto Španělovi umožní seznámit se s jeho vozem příští týden ve Fioranu, konkrétní den ještě upřesní. Piloti to s přivykáním si na nová auta mají rok od roku těžší s tím, jak klesá počet oficiálních předsezónních testů. Letos budou pouze tři dny, na každého pilota v týmu tedy připadne pouze 1,5 dne, bude-li vše 100% fungovat a technika nebude zlobit.

Testování před sezónou 2021 bylo přesunuto z Barcelony do Bahrajnu na 12. března, závodit se začne tamtéž 28. března místo původně plánovaného 21. března v Austrálii.

Ferrari se snaží využít výhodu danou pravidly, která týmům umožňují v soukromém testu využít monoposty starší 2 a více let. Příští týden se na dráhu tedy nedostane nové SF21.

Tým by mohl teoreticky použít vůz SF90, s nímž Leclerc závodil v roce 2019, volba kvůli dostupnosti však padne na šasi ze sezóny 2018. Leclerc zotavivši se z nakažení Covidem-19 a Sainz tedy každý stráví nejspíše jeden den za volantem SF71H, se kterým mladý Monačan testoval loni v Mugellu.

