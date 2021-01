Rozhodnuto o předsezónních testech. Jak se Domenicali staví k počtu závodů?

Zdá se, že o termínu a místě konání předsezonních testů je definitivně jasno. Ty se tentokrát uskuteční v Bahrajnu, což je pro většinu týmů vítaná zpráva, neboť teploty zde jsou o poznání vyšší ve srovnání s těmi, které panují tou dobou v Barceloně. Týmům to tak umožní lépe pochopit své vozy. A bude to letos možná důležitější než kdy dřív, protože testy jsou výrazně zeštíhleny na pouhé tři dny.

Pozorný čtenář si všimne, že letošní testy jsou oproti původnímu termínu posunuty - důvod je jednoduchý, s odkladem GP Austrálie vznikl pro tento krok dostatečný prostor. Sezona 2021 by měla začít v Bahrajnu, odkud se týmy přesunou do italské Imoly, k čemuž se vyjadřuje novopečený šéf F1 Stefano Domenicali.

„Je třeba se připravit na možnost, že úvodní závody sezony budou bez diváků, případně s jejich omezeným počtem. Chci však fanoušky ujistit, že sezonu uskutečníme. Máme připravené záložní plány, kdyby se objevily komplikace, avšak nikdo nás o žádných nových překážkách zatím neinformoval."

Stefano Domenicali | foto: FIA

A jaký má bývalý šéf Ferrari názor na počet závodů? Zkušený manažer zůstává vůči této otázce otevřený a dodává, že rozhodne skutečnost, jakou podívanou bude Formule 1 schopna nabídnout. Od toho se odvinou další kroky.

„Řekl bych, že tahle otázka se vyřeší sama, bude to záležet na tom, jaký produkt divákům nabídneme. Může se stát, že počet Velkých cen zvýšíme, ale zároveň může dojít i ke snížení. Osobně se nebráním ani rotujícím závodům, tedy takovým, které v kalendáři nebudou mít stálé místo a budou se rok od roku střídat. Je to něco, co v následujícím období pečlivě prodiskutujeme," uzavírá Domenicali.