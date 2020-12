Monopost Ferrari pro příští sezonu je prakticky hotový. Bude ho Scuderia vyvíjet?

Sezona 2021 bude poslední, ve které budou platit současná technická pravidla, od roku 2022 totiž vstoupí v platnost zbrusu nové regule, ty nejen vzhled monopostů, ale také jejich celkovou účinnost diametrálně změní. Týmy už proto logicky přemýšlejí o vývoji těchto revolučních strojů, v aerodynamickém tunelu je budou moci začít testovat od ledna, čehož naprostá většina startovního pole využije. Ročník 2021 tak bude spíše překlenovací.

Tento postup plánují také u Ferrari - Scuderia letos zažila jednu ze svých nejhorších sezon za několik posledních dekád, přičemž vývoj vozu pro následující rok poběží pouze v případě, že bude hrozit stejně špatná sezona jako byla ta letošní.

„Rok 2022 pro nás bude prioritou, začnou platit úplně nová technická pravidla, přičemž pokud se na jeho začátku ocitnete v nevýhodné pozici, bude složité to dohnat," má jasno Mattia Binotto.

Charles Leclerc před závodem v Bahrajnu | foto: Scuderia Ferrari

A pokračuje. „Vůz pro příští rok budeme vyvíjet pouze v případě, že to bude velmi špatné. Ferrari si nemůže dovolit tak špatnou sezonu jako byla ta letošní, to je neakceptovatelné. Takže pokud bude potřeba něco opravit. opravíme to. Prvotní náznaky vypadají dobře, ale nikdy nevíte, co dělají soupeři, uvidí se až na trati. Musíme to vzít s pokorou, každý musí začít sám u sebe a podat nejlepší možný výkon, lepší než loni. Rozhodně už nechceme tak špatnou sezonu. Vůz pro příští rok už je prakticky hotový," uzavírá.

V červeném se příští rok objeví Charles Leclerc a Carlos Sainz. Dostanou k dispozici kvalitní vůz, nebo to bude v případě Ferrari další trápení? To je otázka, na kterou se snaží nalézt odpověď snad všichni fanoušci tradiční stáje. Scuderia si hodně slibuje od nového motoru i významně přepracované zadní části monopostu.