Také ve druhém tréninku byl nejrychlejší Russell

První měřený čas si ve druhém tréninku připsal na své konto Pietro Fittipaldi s Haasem. Následovali oba piloti Alfy Romeo a Sainz, všichni zajeli rychlejší kola než mladý Brazilec. Do vedení se brzy dostaly oba Racing Pointy, růžové vozy stále bojují o třetí místo v Poháru konstruktérů. ale k tomu potřebují dobrý víkend od obou svých pilotů. Jen připomeňme, že před týdnem připravil Sergia Péreze o třetí místo problém s motorem pouhá tři kola před koncem závodu.

Problémy mělo Ferrari, Leclerc musel svůj vůz krátce po začátku druhého tréninku odstavit kvůli technickým problémům, Vettel se pro změnu dostal do smyku a jen tak tak uchránil svůj vůz před poškozením.

Near miss! 😬



Vettel spins and almost collides with Magnussen - the Haas driver does very well to stay out of his way!#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/3V72Eir3Qw