"Hamilton je lepší než Schumacher, Alonso je na návrat připravený," hodnotí Barrichello

Hamilton v Turecku získal již sedmý titul mistra světa, čímž vyrovnal Schmacherův rekord. Podle 48letého Barrichella, jenž v F1 skončil v roce 2011, je však Brit lepším jezdcem.

"Závodil jsem proti Lewisovi i Michaelovi, ale s Lewisem jsem bojoval pouze na počátku jeho F1 kariéry. Přesto si myslím, že Hamilton je lepší než Schumacher," konstatuje Barrichello, jenž odjel 323 velkých cen, z nichž dokázal 11 vyhrát.

Bývalý pilot Brawnu GP, Ferrari, Hondy, Jordanu, Stewartu a Williamsu byl dotázán rovněž na Fernanda Alonsa, jenž se příští rok do F1 vrací s Renaultem: "Myslím, že Fernando je na návrat připravený. Vypadá, že je hodně fit."

Rubens Barrichello (uprostřed) s Jeanem Todtem a týmovým kolegou Michael Schumacher v roce 2002 | foto: Scuderia Ferrari

"Myslím si, že to je ten největší rozdíl mezi nim a Michaelem v roce 2010. Alonso je lépe připravený a také v posledních letech závodil v jiných kategoriích," srovnává Barrichello, který v F1 během svých 19 sezón vybojoval 658 mistrovských bodů.

Rovněž prozradil, že nedávno osobně zavítal do Barcelony, aby do podíval, jak 39letý Alonso v rámci filmovacího dne poprvé usedl do letošního monopostu Renaultu.

"Upřímně, viděl jsem jezdce, kterého jsem znal od roku 2005. Diskutuje o každičkém detailu a pořád se dívá před sebe. Jsem přesvědčený, že má stále tu stejnou vůli předvádět ty nejlepší výkony," dodává brazilský pilot.