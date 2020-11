Red Bull Verstappenovi v Turecku nastavil špatně křídlo, podle Brawna doplatil na nezkušenost

Před závodem patřil mladý Holanďan k favoritům na vítězství vzhledem k tomu, jaké výkony podával v mokrých trénincích a kde na startovním roštu stály Mercedesy.

I přes pokažený start se dostal zpět za Sergia Péreze, po smyku se však propadl a na osychající trati už neměl takovou rychlost, jako dříve. Později navíc přidal další smyk a cílem projel až jako šestý pilot v pořadí. Závod, na jaký by nejraději zapomenul, přiznal poté.

Po analýze však s týmem přišli na to, proč nebyl tak konkurenceschopný: "V podstatě vše se pokazilo. Ukázalo se, že nastavení mého předního křídla bylo úplně špatné. Jedná strana byla o sedm stupňů níže, než měla být nastavena. To je fakt hodně," prozrazuje Verstappen.

"Normálně tu či tam upravíte jeden stupeň, ale něco takového! Sedm stupňů, to je hodně. Co tedy jako pilot můžete dělat? Kvůli tomu téměř nic nefunguje... stav asfaltu byl taky směšný. A s takovým nastavením křídla toho moc jako jezdec neuděláte," říká pilot Red Bullu.

Mladíci podle Brawna doplatili na nedostatek zkušeností, v mokrém závodě se podle něj naopak vytáhl Vettel | foto: Red Bull Content Pool

Za jeho smyky ve Velké ceně Turecka 2020 může podle Brawna spíše nezkušenost: "Viděli jsme, jak stará garda ukázala své zkušenosti a mladí uchazeči to, že se mají trochu co učit. Bylo to fantastické o víkendu sledovat Sebastiana [Vettela]. Lidé rychle jakéhokoliv sportovce odepíšou, pokud má tišší období."

"Neděle nám připomněla jeho hluboký talent. Letos je trochu ve stínu Charlese a konec jeho manželství s Ferrari není lehký, proto si myslím, že GP Turecka pro něj byla skvělým dnem. Neudělal nic špatně a byl připraven využít jakoukoliv příležitost.

V kontrastu s tím mladí jezdci jako Charles a Max dělali chyby. Takový závod předtím nezažili. Byla to opravdu výzva posoudit, jak se pneumatiky budou chovat, jak se budou vyvíjet, a předvídat, jak na tom budou za 10 či 20 kol. V tom hraje roli zkušenost. Půjde však o další referenční bod v databance těchto mladíků. Pokud bychom v Turecku jeli znovu zítra, tak jsem si jistý tím, že by k tomu přistoupili odlišně," dodává Brawn.