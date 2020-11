V Turecku se netrestalo, Verstappenovi zůstalo šesté místo

Hned po startu muselo kvarteto Enser, Dean, Aytayi a expilot F1 Warwick řešit postartovní šťouchanici zvláště mezi Ricciardem a Oconem. Ovšem v tomto případě hned dali na vědomí, že věc posoudí jako závodní incident a další vyšetřování nebude třeba.

Verstappen unikl ...

Složitější to bylo s Maxem Verstappenem - tomu se v 19. kole po výjezdu z boxů jeho Red Bull smýkl doprava a Max se ocitl v těsné blízkosti bílé čáry ohraničující zónu, kudy musí pilot po zastávce u mechaniků jet. Komisaři oznámili, že Holanďan je vyšetřován a po několika kolech vydali resumé, že se jeho případem budou zabývat po závodě. Pokud by byl uznán vinným, srazil by ho pětivteřinový trest na sedmé místo za Albona, který proťal cílovou čáru o 1,6 vteřiny později.

Jakkoli se z televizních záběrů a pohledu z kokpitu Verstappena zdálo, že se vůz přiblížil nebo i dotkl čáry, nakonec komisaři uvedli, že neexistují prokazatelné důkazy: "Po kontrole videa z různých kamer a úhlů záběrů v maximálně dostupném rozlišení jsme nebyli schopni nalézt přesvědčivý důkaz, který nade vší pochybnost dokazuje, že jakákoli část vozu číslo 33 přesáhla bílou čáru oddělující výjezd z boxů od trati."

... prošel i Magnussen

Ve 35. kole slušně jedoucí Magnussen zamířil k mechanikům a na daný signál zeleným světlem opět vyrazil do závodu, jenže prakticky ihned se signál změnil na červenou. Magnussen dojel na konec pit-lane a odstavil vůz na levou stranu do travnatého pruhu. Tým se totiž domníval, že jedno kolo nebylo řádně utaženo, proto vydal Dánovi pokyn, aby ihned zastavil.

Normálně se za vůz vypuštěný na trať a představující nebezpečí trestá, ale tady dopadla věc jinak: "Zástupce týmu Haas uvedl, že si mechanik u levého zadního kola nebyl jist, zda je kolo řádně zajištěno, proto se tým kvůli maximální opatrnosti rozhodl vůz zastavit. Stewardi usoudili s využitím všech dostupných důkazů není možné určit, zda byl vůz vyslán na trať v nebezpečném režimu," zdůvodnila komise své rozhodnutí. Magnussenovi to ale mohlo být prakticky jedno, protože kvůli této chybě nabral obrovskou ztrátu a dojel poslední.

Pouze Latifi - napomenut

V deváté zatáčce 41. kola se "potkala" dvojice Grosjean a Latifi. K incidentu došlo poté, co Ricciardo a Grosjean míjeli Kanaďana o kolo - ten si nejspíš Grosjeana nevšiml a oba skončili v piruetě mimo trať. Jak sám Latifi uvedl, měl tak špinavá zrcátka, že opravdu nemusel Romaina vidět (což je vysvětlení, nikoli omluva), ale komisaři byli tentokrát nezvykle shovívaví.

"Vozu číslo 6 (Latifi) byl po projetí zatáčky 8 oznámen režim modré vlajky a byl varován, že se k němu blíží vozy číslo 3 (Ricciardo) a číslo 8 (Grosjean). Když se vůz 6 přiblížil k deváté zatáčce, přesunul se na levou stranu trati a očekával, že oba vozy projedou. Vůz 3 předjel ještě před vrcholem zatáčky, ale když se k němu přiblížil vůz 6, následně se vůz 8 pokusil projet zatáčku venkem. Vůz 6 však sklouzl a kolidoval s vozem 8. Byla to chyba pilota, ale jeho provinění omlouvají velmi náročné podmínky v dané zatáčce, proto mu bylo uděleno pouze napomenutí," okomentovala komise jediný turecký trest.