Schumacher o Hamiltonovi: "Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly" + VIDEO

Německá legenda byla přesvědčena o tom, že jeho rekordy budou překonány. V televizním rozhovoru v roce 2008 prohlásil: "Řekl bych že ano, rozhodně ano. Nikdy by si nepomyslel, ani já sám, že překonám pět titulů Fangia. Pak se mi to povedlo, dokonce jsem je navýšil na sedm. Rekordy jsou od toho, aby byly překonávány."

"Nechává mě to celkem klidným, že k tomu jednoho dne dojde - ať už to bude Lewis nebo Massa, Sebastian Vettel či kdokoliv jiný. Může to být někdo ze současnosti či z budoucnosti, kdo by mě mohl překonat nebo kdo mě překoná. Nemám s tím vůbec žádný problém," konstatoval tehdy Schumacher.

Toho u Mercedesu později nahradil právě Hamilton v sezóně 2013, před níž slavný Michael ukončil svou kariéru v F1 nadobro, aby mladému Britovi uvolnil místo. Lewis v F1 přitom debutoval v roce 2007, kdy se Schumi stáhl poprvé, aby k Ferrari mohl nastoupit Kimi Räikkönen.

V roce 2008 Schumacher o Lewisovi prohlásil: "Když přemýšlíte o tom, kolik toho dosáhl za tak krátkou dobu, hned loni bojoval s Alonsem a často byl rychlejší - to hovoří samo o sobě. Je nejlepší nebo ne? Je lepší než Felipe Massa či nikoliv? Podívejte se na okolnosti. Není to vždy moc jednoduché či jasné to pochopit zvenčí."

Hamilton začal se závoděním v motokárách před jeho osmými Vánocemi. Tehdy o takovém úspěchu samozřejmě ani nesnil, když jeho rodina navíc s obtížemi sháněla potřebné finance pro závodní kariéru milovaného syna.

"Lidé jako Michael Schumacher - on toho dosáhl tolik! Nevím, jak to bude složité, jestli to vůbec bude možné vyhrát sedmkrát titul mistra světa, ale měl bych radost i z jednoho. Musíme si počkat a uvidíme," prohlásil Hamilton v roce 2006 před svým vstupem do světa Formule 1.

Včera kromě sedmého mistrovského titulu překonal několik dalších rekordů - vyhrál 94. velkou cenu své kariéry (o tři více než Schumacher, v průměru každou třetí), na pódiu stanul po 163. (Schumacher 155krát), na svém kontě má 97 ovládnutých kvalifikací (druhý Schumacher pouze 68) a 3738 mistrovských bodů (druhý Vettel 3018).

