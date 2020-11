PROHLÁŠENÍ po závodě: Mercedes posouvá hranice

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Byl to vyčerpávající závod, rychlost, kterou jsme museli jezdit... Odstartoval jsem bídně, teď to je ohromující. Když se podívám na svůj tým tady - a znám všechny ty kluky a holky i v továrně v Brixworthu, jsou to zkrátka skrytí hrdinové. Pořád se zlepšovali a nikdy se nevzdali, zkrátka na to tlačili, posouvali vše výš a inovovali.

Lidé mohou mít pocit, že jsme si na to už zvykli, ale přijde mi to, jako by to vždy bylo s tímto týmem poprvé, což je dáno tím duchem. Jsem tedy navždy vděčný za to, že můžu být součástí toho a překonávat takové rekordy. Nikomu se to dříve nepovedlo. Je to neuvěřitelné, sedminásobní šampioni - to je něco, o čem jednou budu vykládat svým vnukům.

LEWIS: “It’s overwhelming right now. I look at my team and think of everyone back home at Brackley - they’re the unsung heroes.



"People watching at home might think we are used to this but to be part of breaking a record (seven titles) like this is incredible."#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/J2uknfJ19V — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Valtteri Bottas, 2. místo

Ano, myslím, že ty úlomky dnes měly velký dopad. Start byl dobrý, což byla jedna z hlavních věcí. Během druhého kola jsem najednou v sedmé zatáčce viděl úlomky. Neměl jsem vůbec čas se tomu vyhnout. Viděl jsem to, takže jsem se snažil najet prostředkem, abych to nepřejel pneumatikami, ale samozřejmě to poškodilo vůz nebo něco a auto už se tak dobře neřídilo. Šlapal jsem na to, pokusil se zastavit Maxe a musel jsem jet na hraně a vedlo to k chybám. Byla to smůla.

VALTTERI: "The debris made quite a big impact today. On Lap 2 suddenly out of Turn 7 there was debris. I didn't have time to avoid it - I got some damage that made it quite tricky to drive"#ImolaGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/mjb9Y1MnEU — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Toto Wolff, šéf týmu

Je to něco, na co můžeme být opravdu pyšní. Máme tým, který prostě dohromady funguje skvěle. Zkusili jsme zvýšit laťku a posouvat hranice už několikrát a podařilo se nám to. Jsme stále motivovaní a plni energie a můžeme pokračovat i dál.

RENAULT

Daniel Ricciardo, 3. místo

Byl to bizarní závod - po startu jsem byl čtvrtý a myslel jsem si, že půjde o maximum, co dnes můžeme dosáhnout. Pérez pak měl ale velmi dobrou rychlost a přes boxy se dostal před nás. Nevím přesně, co se stalo Maxovi.

Byla to zábava, získal jsme dvě pódia ve dvou závodech. Cyril už si další tetování nenechá - říkal, že mi přijde jen popřát. Možná někdo jiný z týmu. Dnes na shoey nezapomenu.

DANIEL: “I got into 4th off the start and for the rest of the race I had really good pace... It was fun out there and I won’t forget the Shoey!”#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/VuGlTKET1W — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

RACING POINT

Sergio Pérez, 6. místo

Měli jsme v kapse pódium. Je to bolestivý den. Ale vyhráváme a prohráváme společně jako tým. S odstupem se to hodnotí jednoduše, ale zastávka v boxech během safety caru byla špatnou volbou. Ale můžeme si odsud odvést pár pozitiv.

WILLIAMS

Nicholas Latifi, 11. místo

Byl to dobrý závod, zvlášť, když po náročném víkendu v Portugalsku. Jeli jsme dlouhý první stint a cílem bylo získat výhodu s pneumatikami na konci. Doufal jsem, že ve druhém stitnu z toho budu těžit, ale po restartu auto nebylo moc dobré. Antonio udělal chybu a já mohl využít DRS. Měli jsme dobrou rychlost na rovince proto Alfám, takže možná kdyby byl závod o kolo delší, mohl jsem jej možná předjet. Je to zklamání, ale celkově to dnes bylo povzbudivé.

George Russell, nedokončil

Jel jsem na hraně od prvního kola, nejagresivněji, co jsem kdy jel. Věděl jsem, že jezdci za mnou jsou na nových pneumatikách, já měl staré, takže jsem musel být agresivní, abych měl šanci získat bod. Vyjel jsem ze zatáčky a pneumatiky byly studené, prostě jsem ztratil kontrolu a najednou jsem byl ve zdi. Je to strašné a moc se týmu omlouvám. Není na to omluva. Do té doby jsme měli skvělý závod, šlapali jsme na to a rychlost byla dobrá. Musím se z toho poučit a vrátit se silnější.

Dave Robson, šéf oddělení výkonnosti vozu

Musíme se vrátit domů a vstřebat, co se dnes stalo. Po dobrém výkonu a slušných prvních kolech a jeli jsme dobře. Zvolili jsme brzkou zastávku s Georgem, abychom mohli zaútočit na vozy před námi. Dostali jsme se tak před Ocona. U Nicholase jsme se rozhodli pro delší stint na střední sadě a čekali jsme na příležitost. Když se přiblížil Pérez, zajeli jsme do boxů, než ztratíme čas. Ke konci pěkně zamíchal situací safety car, byl to chaos a pár aut mělo zastávku k dobru, auta se sjely dohromady. George si držel pozici, ale bohužel ztratil kontrolu nad autem, když se snažil zahřát pneumatiky. Safety car byl venku dlouho, když potom vyjel Albon a Nicholas nakonec dojel jedenáctý. Byl blízko, aby dostal Giovinazziho, ale zároveň se skvěle bránil Haasům. Bohužel byl pro něj závod o kolo kratší, poslední bod nezískal. Celkově jsme zklamaní. Tvrdě jsme pracovali a šlo to dobře, ukázali jsme i dobrou rychlost. Když vezmeme v úvahu, kolik času včera ztratil Nicholas, jel dnes skvěle. George bude velmi zklamaný s výsledkem, ale jel dobře a držel se středu pole po celou dobu závodu. Bylo to únavných pár víkendu, ale sklízíme ovoce. Zajeli jsme si na pár úžasných okruhů a teď pojedeme domů, abychom načerpali síly a připravili se na závěr sezóny.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.