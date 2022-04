PROHLÁŠENÍ po závodě: "Byl jsem příliš chamtivý," omlouvá se Leclerc

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Včera i v pátek jsme na to šlápli a vypadalo to na silný víkend. Dnes nebylo jasné, jak to bude kvůli počasí a nikdy nevíte, jak na tom budete... Jako tým jsme udělali vše správně a myslím, že ten double je opravdu zasloužený.

MAX: "We were on it. As a team we did everything well. I think this 1-2 is deserved"#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/V7OAGxZoTQ — Formula 1 (@F1) April 24, 2022

Sergio Pérez, 2. místo

Při těchto podmínkách a počasí to bylo na trati dost náročné, takže získat double právě za těch podmínek je pro tým skvělý výsledek.

CHECO: "With these conditions it was so tricky out there, so to get a 1-2 under these conditions it's a great result for the team!" #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/iri7B5kxOg — Formula 1 (@F1) April 24, 2022

MCLAREN

Lando Norris, 3. místo

Samozřejmě je to trošku překvapení. Byl to úžasný závod, skvělý víkend. Tým si to zasloužil. To, kde jsme byli v prvním závodě k zisku pódia. Skvělá práce! Všichni do toho vložili spoustu času a úsilí. Já mám také rád tyto podmínky, vždy se mi v dešti celkem daří. Byl to skvělý víkend, tvrdá práce se vyplácí.

LANDO: “An amazing race. An amazing weekend. I’m happy. Top job from the team. We’ve been able to capitalise on the tricky conditions”#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/YT4VYQ2Dvl — Formula 1 (@F1) April 24, 2022

Daniel Ricciardo

MERCEDES

Lewis Hamilton, 13. místo

Tento víkend budu chtít určitě zapomenout. Šampionát? Do něj určitě nezasáhnu. O tom není pochyb, ale stále budu tvrdě pracovat, jak nejvíc to půjde, abychom to nějak otočili a napravili.

Toto Wolff, šéf týmu

George jel opravdu skvěle, když vezmeme v úvahu auto, které řídil. Měl vůz nastaven na mokro a ne sucho a zvládl to, skvělá jízda! Co se Lewise týče, zmáčkly ho Alpiny. Nedá se tu předjíždět, pokud jste ve vláčku v DRS vzdálenostech. Viděl jsem, co zvládl George v čistém vzduchu, ale není to dost dobré pro šampionát, není to dost pro mistra světa. Musíme to auto napravit. Před Miami se na to podíváme, myslím, že můžeme udělat pokrok v tom, jak autu rozumíme. Je to další den, jen prostě musíme pochopit chování vozu a vyvíjet ho, abychom vyřešili to skákání.

FERRARI

Charles Leclerc, 6. místo

Dal jsem do toho úplně vše a nakonec to bylo přes limit. Omlouvám se týmu a všem fanouškům, kteří nás podporují. Místo třetího místa je z toho šesté. Vrátíme se silnější.

Je to velká škoda. Co se stalo před těmi hodinami, jsou to detaily a je to součást závodění. Ale věřím, že právě ty hodiny se stát neměly. Třetí místo bylo to nejlepší, v co jsem mohl doufat, neměli jsme rychlost na víc. Byl jsem příliš chamtivý a zaplatil jsem za to a ztratil sedm potenciálních bodů, je to prostě škoda. Ty body jsou cenné v boji o šampionát a tohle by se opakovat nemělo.

Carlos Sainz, nedokončil

Viděl jsem, že jsem s Charlesem neměl nejlepší start, musíme se podívat, co se stalo. Nicméně jsme čistě najeli do druhé začátky. Daniel jel přes obrubník a nechal jsem mu dost místa, ale musel mu uletět předek vozu a narazil do mě. Opět jsem se zasekl v kačírku a bohužel jsem nemohl udělat vůbec nic jinak. Je to těžké, chtěli jsme dobrý závod před domácími fanoušky a chybělo ještě 63 kol, takže dostat pecku ve druhé zatáčce je špatné. Tyhle momenty jsou součástí života sportovce a dnes jsem byl na řadě já. Pokud budu dál tvrdě pracovat, jsem si jistý, že přijdou i ty dobré okamžiky.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.