V třetím tréninku rozdělil Verstappen oba Mercedesy, Bottas stoprocentní

Bottasovi se v Mugellu daří a v sobotním posledním tréninku dal soupeřům jasně najevo, že se nechce nechat připravit o dostavadní neporazitelnost. Od poloviny mu patřil nejlepší čas, který nikdo nedokázal překonat, ten si pojistil ještě dalším skvělým výkonem, k němuž se sice Verstappen a Hamilton přiblížili, ale několik setin jim přeci jenom chybělo.

Verstappen nejdřív zkoušel středně tvrdou směs, ale nejlepší čas zajel na nejměkčích pneumatikách. Dává mu to hodně velké šance, aby také v kvalifikaci rozdělil duo Stříbrných šípů. Za touto trojicí se umístil Lance Stroll a zpráva o Pérezově "odchodu" (více zde) dostává i reálné rozměry, když Kanaďanův vůz byl vybaven novými komponenty, které Mexičan k dispozici neměl. I tak na svého kolegu ztrácel jen čtyři desetiny, což ovšem byl dost velký časový odstup, kterého využil Pierre Gasly.

U Ferrariho se zdá, že Vettel už je duchem někde jinde, protože zatímco Leclerc po sympatickém výkonu skončil oproti předchozím závodům dost vysoko, Němec začíná připomínat výkony Jody Schecktera před jeho odchodem z F1 v roce 1980. Jedinou jeho klikou je snad pouze to, že mu nehrozí nebezpečí, že by se do závodu nekvalifikoval... Nejpilnějšími piloty na trati bylo trio Grosjean, Norris a Sainz jr., naopak George Russell absolvoval jediné zaváděcí kolo a jinak jeho vůz setrval v boxech.

GP Toskánska (Mugello Circuit) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:16,530 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 1:16,547 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:16,613 4. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 1:17,112 5. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:17,226 6. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 1:17,341 7. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:17,488 8. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 1:17,488 9. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda 1:17,627 10. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team 1:17,635 11. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 1:17,746 12. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 1:17,768 13. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:17,812 14. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:17,843 15. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:18,039 16. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:18,072 17. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 1:18,142 18. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari 1:18,186 19. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:18,826 20. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing bez času

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ