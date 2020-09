GP ITÁLIE: Návrat do historie, závod plný zvratů vyhrává Gasly

Příjemné počasí, nějakých 28°C a slunečno, to byla kulisa Grand Prix Itálie. Tedy nic, co by připomínalo závod v roce 2008, kdy překvapivě vyhrál tým Toro Rosso, tehdy tak trochu považovaný za otloukánka a trpěný z nouze. Startovní pole, v němž se krčily domácí rudé oře v druhé desítce, nazulo všechny směsi: měkkou piloti první desítky plus třináctý Leclerc, středně tvrdou zase druhá desítka s výjimkou Kvjata, který zvolil směs nejtvrdší.

Start totálně zazdil Valtteri Bottas a postupně se před něj prodraly oba McLareny, Pérez, Ricciardo a Stroll. Toho dokázal Valtteri opakovaně zdolat, ale po prvním kole bylo pro něj pořadí značně tristní: Hamilton, Sainz jr., Norris, Pérez, Ricciardo, Bottas, Stroll, Verstappen, Ocon a Gasly. Pak se situace zklidnila a závodní vláček se roztáhl na zhruba vteřinové rozestupy, jen Verstappen si ve třetím kole poradil se Strollem.

Gasly and Albon got tangled up at Turn 1 💥



V 18. kole začal plánovanou výměnu pilotů jedoucích na červeně označených pneumatikách Leclerc, o kolo později ho následovali Räikkönen a Gasly. A v téže době oznámil Magnussen do boxů, že na jeho Haasu se "... náhle něco zlomilo."

Tak náhlé to asi nebylo, protože trousil olej už od rovinky před Curva Parabolica. Vůz zaparkoval na okraji tratě před vjezdem do boxů a pořadatelé záhy zjistili, že do malé únikové zóny ho nezatlačí. Na trať vyjel safety car vzápětí se odehrála značně diskutovaná událost, tak trochu upomínající známý "palivový atentát" z roku 1976.

Hamilton a Giovinazzi totiž zajeli do boxů, zatímco celé startovní pole pokračovalo ještě dvě kola. Až ve 23. okruhu s výjimkou Strolla všichni zamířili k mechanikům, takže do popředí se dostali ti, kdož už absolvovali zastávku. Na konci tohoto kola také safety car zamířil do boxů a závod se opět rozjel - aby záhy skončil, a to na určitou dobu doslova.

Charles Leclerc totiž v 25. kole nedostal v Parabolice svůj vůz pod kontrolu, ten se začal smýkat a vzápětí vystřelil rovně z trati do stohu pneumatik. Charles byl ihned dotazován a sdělil, že je v pořádku, ovšem vedení závodu usoudilo, že posunutá bariéra z pneumatik nezaručuje dostatečnou ochranu, proto byla ve 27. kole vyvěšena červená vlajka a závod přerušen.

V pauze se řešily hned tři otázky: ta první byla oznámena relativně rychle - Giovinazzi zajel do boxů v době, kdy to nebylo povoleno. Ovšem to znamenalo, že stejně bude postižen i Hamilton, což se potvrdilo se značným zpožděním. Dalším na tapetě byl Lando Norris, vyšetřovaný kvůli neopodstatněně pomalé jízdě do boxů. Bylo to pochopitelné, protože před ním měnil pneumatiky v režimu SC Sainz jr. a Lando se pokoušel dát mechanikům co nejvíc času.

Ještě než se startovní pole v 16:20 opět seřadilo na trati - a vedení závodu rozhodlo pro start z pevných pozic - bylo jasné, že Hamilton a Giovinazzi si nejpozději ve 30. kole musí odpykat trest 10 vteřin stop & go. Do "druhé části" závodu vyrazili piloti ve složení Hamilton, Stroll, Gasly, Räikkönen, Giovinazzi, Sainz, Norris, Bottas, Latifi, Ricciardo, Verstappen, Ocon, Kvjat, Pérez, Russell, Albon a Grosjean. Kdo mohl být nejspokojenější, byl Stroll, který vlastně díky pravidlům nemusel absolvovat pit-stop, prostě nazul novou směs a tím ušetřil cenné vteřiny. Startovní pole nazulo středně tvrdou směs, pouze Alfy Romeo a Ocon nejměkčí, naopak trojice Hamilton, Grosjean a Albon bíle označené pneu.

Po restartu Hamilton ujížděl, co to dalo, ale když ve 29. kole zajel do boxů, propadl se logicky na chvost startovního pole se ztrátou více než půl minuty na čelo. Stroll opakovaný start nezvládl a propadl se až za Räikkönena a měl i potíže s McLareny, takže ve Variante della Roggia musel dokonce použít "nouzového východu". Postupně se propadal Räikkönen - ve 34. kole ho zdolal Sainz a pak co kolo, to jeden soupeř: postupně Stroll, Norris, Bottas a Ricciardo, později pak Ocon, Kvjat a Pérez (43., 44. resp. 46. kolo). Hamilton spurtoval jak o život, ale prvního soupeře předjel až ve 40. kole - Albon mu dal docela dost práce. Pak už to šlo rychle: Russell (41. kolo), Grosjean (42.), Latifi (45.) a Räikkönen (46.).

Vpředu zatím nabíralo na intenzitě závěrečné drama. Sainz jr. se postupně blížil ke Gaslymu, zatímco Bottas marně hledal recept na Norrise. Mezi nimi Stroll jel bez ambice dotáhnout se k vedoucí dvojici, když se duo za ním nepřibližovalo. Španělský pilot stáhl čtyřvteřinovou ztrátu a v posledním kole už byl jeho odstup tak malý, že mohl využít DRS. Ale neuspěl ani na cílové rovince, ani před Variante della Roggia a ani v poslední šanci na rovince Serraglio. Poslední přímý úsek Rettifilio už mu příležitost neposkytl. McLaren tak ani po osmi letech nenavázal na poslední vítězství Jensona Buttona z Brazílie a v komunikaci bylo zjevné, že Carlos neúspěch těžce nese.

Je přinejmenším symbolické, že Gasly zvítězil zrovna ve chvíli, kdy se začíná spekulovat o jeho zpětné výměně za Albona. Konkrétně Alexander závod v Itálii nebude mít za rámečkem. Na startu došlo ke kolizi právě mezi ním a Gaslym, kdy Albon najel pravým zadním kolem na Pierrovo levé přední, jeho Red Bull pak musel projet rovně šikanou a propadl se v pořadí. Pak v souboji ve Variante del Rettifilio téměř vytlačil z trati Grosjeana a dostal pět vteřin penalizace.

Renaulty možná čekaly víc, ale v případě Ricciarda mohli zástupci žlutočerných hovořit o štěstí - při prvním startu Australan pokoušel prorazit zleva a hezkých pár metrů jel po trávníku - jen zázrakem se jeho vůz nedostal do potíží. Ocon dostal pro druhou část závodu nejměkčí směs a přes veškerou snahu v předposledním kole podlehl finišujícímu Hamiltonovi.

Ferrari mohlo být vysloveně rádo, že na tribunách nebyli tradiční tifosi, nejspíš by se dočkali nejen piloti, ale i vedení spršky shnilého ovoce, kdo ví jestli ne něčeho horšího. O Leclercově nehodě jsme se zmínili, Vettelovi začal v 5. kole před Curva Parabolica hořet brzdový disk v levém zadním kole a když se po cílové rovince pokoušel zabrzdit do Variante del Rettifilio, musel zamířit přímo a postaral se o efektní "rozstřelení" polystyrenových bloků. Pochopitelně jenom pomaloučku obkroužil okruh a závod pro něj skončil.

Gasly tak po loňských triumfech Charlese Leclerca rozšířil počet jmen ve Zlaté knize vítězů na 109 a jenom dokázal, že když se události poskládají někdy i hodně nečekaným způsobem, vítězit mohou i malí.

GP Itálie (Autodromo Nazionale di Monza) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 25 1:47.06,056 2. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 18 + 0,415 3. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 15 + 3,358 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 12 + 6,000 5. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 10 + 7,108 6. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 8 + 8,391 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 7 + 17,245 8. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 4 + 18,691 9. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda 2 + 22,208 10. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 1 + 23,224 11. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 32,876 12. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team + 35,164 13. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 36,312 14. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing + 36,593 15. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing + 37,533 16. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN + 55,199 DNF 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing nedokončil DNF 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari nehoda DNF 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team olejový systém DNF 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari brzdy Nejrychlejší kolo: 44 Lewis HAMILTON Mercedes W11

Mercedes M11 1:22,746

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ