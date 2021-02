Marné pokusy formulí, které nikdy nevyjely II. (ART Grand Prix)

Jména Frédérica Vasseura a Nicolase Todta jsou fanouškům F1 zcela bezpochyby známá. Méně už jich ale ví, že tihle dva dlouhou dobu spolupracovali a dokonce měli pod jednou hlavičkou zálusk na F1 se svým týmem. Když vyslovíme jméno Todt, ihned nás napadne spojení otec-syn a nebyla by to nijak nepřirozená reakce, kdyby se do mysli vkradla myšlenka o "nezištné pomoci".

Na počátku všeho byl tým ASM (později změnil název na ART), jehož vznik spadá do roku 1991. Vasseur a N. Todt jej protáhli nižšími formulemi, šampionáty DTM, FFSA GT či evropskou sérií Le Mans. O značné úspěchy se starala celá plejáda pilotů, kteří postupně došli až do F1 a rozhodně tu hráli mistrovské etudy: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Nico Rosberga Valtteri Bottas - ti to dotáhli nejvýš. Méně úspěšní byli Julien Bianchi, Nico Hülkenberg, Paul di Resta, Romain Grosjean a Adrian Sutil.

Vasseurovýma a Todtovýma rukama "prošel" i Sebastian Vettel | foto: BMW Motorsport

Psal se rok 2010 a v rámci rozšiřování startovního pole se ART Racing Team nechal 13. května slyšet, že jeho cílem bude F1, které obětuje výborné výsledky v F3. Na jednu stranu zazněly otázky, zda nepůjde o jakési protekční dítě, zasvěcenější novináři vypustili do světa myšlenku, že Vasseur a Todt převezmou nefunkční aktivity týmu Toyota a vytáhnou ho na výsluní.

"Lidé budou říkat, že jsme zvýhodňováni, ale pro nás to ve skutečnosti bude handicap. Je na nás, aby náš návrh byl natolik kvalitní, že rozhodnutí ze strany FIA nebude moci být jiné než nezpochybnitelné," horoval Nicolas Todt. Ohledně financí tu mělo existovat propojení s bahrajnským holdingem Mutalakat, takže záhy musel Vasseur dementovat možné spojení s McLarenem.

Jestliže britský magazín Autosport pasoval 24. června 2010 tým jako jistého účastníka šampionátu v následujícím roce, přišla nečekaná studená sprcha: dva týdny poté (7. července) vydává ART oficiální prohlášení: "ART Grand Prix vytvořil vazby s několika technickými a ekonomickými partnery, ovšem finanční podmínky se ukázaly být natolik nepříznivé, že se nepodařilo zajistit solidní a dlouhodobé záruky stvrzující solidnost celého projektu." Další informace hovořila o spojení s pneumatikářskou firmou Michelin a její neúspěch při snaze vstoupit do F1 byl dalším důvodem, proč ART ze snahy dobýt F1 vycouval.

Měli by nebo neměli protekci? Nicolas a Jean Todtovi | foto: Scuderia Ferrari

Ještě o pět let později poskytl Nicolas Todt rozhovor webovému portálu Motorsport.com a prozradil, že se myšlenky na F1 definitivně nevzdal. "Nechci tuto eventualitu nijak zásadně komentovat. Účast v F1 je něčím, co by tým ART jistě zvážil, ale pouze v případě, že takové zapojení do šampionátu bude pro nás mít nějaký smysl a všechny kousky skládačky do sebe zapadnou."

Že se tak nestalo je po dalších pěti letech zřejmé. Cesty zmíněné dvojice se definitivně rozešly a zatímco Todt mladší nadále zastupuje některé piloty, Vasseur absolvoval anabázi v týmu Renault, aby poté vytáhl ze dna stáj Sauber. Po ART zbylo několik prohlášení, ale žádný koncept vozu nebo náznak, jakou technickou cestou by se oba Francouzi vydali.

Ukázka z publikace Formule 1: Ztracené naděje.