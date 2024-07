GP BELGIE: Maďarská nákaza se šíří dál - tentokrát v podání Mercedesu, Russell další obdarovaný vítěz

Nad okruhem se kupily bělostné mraky, ale většinou dominovalo slunce, vzduch měl příjemných 20°C, trať byla podstatně teplejší (42°Cú, ovšem většina z fanoušků i zasvěcených si je dobře vědoma proměnlivosti ardenského podnebí. Na startovním roštu kromě neustále opakované penalizace Maxe Verstappena byli další dva potrestaní, ale pořadí se měnilo pouze kosmeticky - Cunoda měnil komponenty své pohonné jednotky a propadl se na samotný konec startovního roštu v důsledku nesmyslné ztráty 60 pozic, Guanyu Zhou byl za incident s Verstappenem při kvalifikaci, kdy neuvolnil Holanďanovi ideální stopu, potrestán posunem o tři pozice, což ovšem v jeho případě znamenalo, že zůstane na své pozici před svým asijským kolegou. Zajímavostí bylo řešení zadního spoileru vozů Alpine, oděných do barev filmových franšíz Deadpool a Wolwerline - byl nastaven hodně naplocho s ohledem na zdejší rychlé úseky.

Startovní pole si rozdělilo pneumatikový poker škály C4-C2 následovně: drtivá většina vsadila na středně tvrdou směs, pouze Ricciardo se rozhodl pro start na měkké a dvojice Sainz jr. a Zhou na tvrdé směsi.

Start vyšel Leclercovi a dvě kola dokázal před Hamiltonem, jenž si hned na startu poradil s Pérezem. Ve třetím kole na rovince Kemmel zdolal bez potíží Leclerca a tím by vlastně mohlo být rozhodnuto o vítězi. Jenže podobně jako v Maďarsku se opět dostaly do hry podivné charitativní hrátky. Hamilton stavěl ve dvanáctém a poté ve 27. kole. Russell zastavil pro nové tvrdé pneumatiky na začátku jedenáctého a postupně v něm zrálo rozhodnutí, že zkusí jet na jednu zastávku. Když Hamilton vyjel po druhém pitstopu na trať, dělilo oba piloty Mercedesu přes osm vteřin - do cíle chybělo 17 kol. Už ve 41. okruhu se Hamilton objevil za zádí vozu svého kolegy a z rychlosti s jakou stahoval ztrátu by bylo naprosto zřejmé, že by ho mohl na rovince Kemmel snadno předjet. Jenže to neudělal - po Maďarsku jsme tentokrát byli ušetřeni konverzace přes týmovou komunikaci. Nakonec mohl všechno ještě zkomplikovat čerstvý vítěz Piastri, jenž rovněž v posledních pěti kolech zavelel k útoku, ale nakonec se do zóny DRS dostal až v posledním kole, a to už nebyla šance na jakýkoli atak.

Piastri mohl hořce litovat vlastní chyby - první zastávka ve 12. kole ho dokonce posunula před Hamiltona, jenže vše si zkazil při té druhé ve 31. kole - nedobrzdil do boxového stání, najel do mechanika se zvedákem a onen půlmetr od vyznačeného místa znamenal, že mechanici museli reagovat a zastávka se natáhla na 4,4 vteřiny. Přesně tohle byl čas, který Oscarovi v závěru závodu tak citelně chyběl.

Čekalo se, jak si povede Norris a Verstappen. Lando měl podle předpokladů být tím, kdo si konkurenci namaže na chleba bez ohledu na nepovedenou kvalifikaci, ale jakoby ztratil elán. Verstappen se po startu z jedenácté pozice dostal na osmou, stavěl v 11. kole a marně se pokoušel zdolat Russella. Proto zastavil podruhé (28.), ve 30. kole mu v zatáčce Pouhon nekladl zásadní rozdil Pérez a Max se pokoušel aspoň dostihnout Leclerca. Deset kol před cílem se dostal do DRS zóny, ale na zádech měl nalepeného Norrise. Lando se zastávkami vyčkával - první byla v 16. kole, druhá až ve třicátém. Už kolo nato ale předstihl Péreze a přidal se do zmíněného tria. Stejně jako Verstappen ovšem neuspěl, navíc i on měl svůj malý vroubek, protože ve 23. kole nezvládl výjezd z Bus stop a musel volit nouzovou stopu.

Sainz jr. a Pérez byli tak trochu stranou dění, ale v jejich případě šlo o poslední důležitý duel, v němž se měnilo pořadí - Sainz jr. vsadil na dlouhý první stint, stavěl až ve 20. kole, poté setrval na trati jen osm okruhů a zajel do boxů podruhé. Spadl na osmé místo, ale pozvolna stahoval ztrátu na Checa, jehož také ve 39. kole bez problému před úsekem Les Combes zdolal. Mohl být i mírně rozladěný, protože v prvním kole právě v Les Combes Russell nezvládl zatáčku, zkrátil si šikanu a vyjel na trať těsně před Španělovu příď, takže Carlos musel mírně zpomalit a ztratil něco času. Další ztrátu si připsal v 15. kole, kdy po smyku prověřil štěrk v zatáčce Stavelot. Sergio, jak už bylo řečeno, zkoušel v úvodním kole před La Source a poté v nájezdu na Eau Rouge udržet Hamiltona, ale jízdu kolo na kolo prohrál. Po druhé zastávce si stěžoval, že pneumatiky na rovinkách vůbec nefungují. Protože v závěru Sainze jr. dostihnout nemohl a před dalšími piloty měl solidní náskok, zastavil ještě ve 43. kole a nasadil nejměkčí směs, aby vydoloval bod útěchy za nejrychlejší kolo.

Ve stínu událostí na čele se ztratilo dění kolem desátého místa. Byl tu agilní Bottas, jenž dlouho obhajoval tolik vzývanou desátou pozici, Albon (také on v prvním kole projel Les Combes mimo trať), snažil se Ricciardo a Stroll, ale oba nakonec museli ustoupit dvojici Alonso a Ocon, kteří plně využili dobré strategie a dokázali se dostat v klíčových pasážích před své soupeře - Ocon ve 41. kole udělal nejdůležitější krok k dalšímu bodu. Naopak naprosto tragicky dopadl závod pro Haasy; ty se stávaly snadnou "potravou" soupeřů. Dlouhá trať měla jedinou "oběť", Zhou už ve třetím kole masivně zpomalil, ale nakonec se po dohodě s boxy doploužil do depa - je ovšem otázkou, zda si s ohledem na některé předchozí podobné záležitosti nekoleduje o penalizaci do prvního závodu po prázdninách.

Po dojetí Russell vyváděl zcela neadekvátně, ovšem v souladu s humorným přístupem, který diváci na celém světě mohli vidět, zatímco Hamilton z chování po dojetí a interview s Güntherem Steinerem po dojetí do cíle dal jasně najevo, jak se k celé situaci staví. Máme tedy za sebou další událost, která přes ubezpečování pilotů Mercedesu je spíše ostudou než oslavou F1. Čeká nás téměř měsíční přestávka a budeme doufat, že v ní nepřijdou další inovativní nápady uvnitř některých týmů.

GP Belgie (Circuit of Spa Francorchamps) 1. Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:19.57,040 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 0,526 3. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team + 1,173 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari + 8,549 5. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing + 9,226 6. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team + 8,850 7. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari + 19,795 8. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing + 43,195 9. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team + 49,963 10. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 52,552 11. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T + 54,926 12. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team + 1:03.011 13. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1:03,651 14. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 1:04,365 15. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1:06,631 16. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber + 1:10,638 17. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T + 1:16,737 18. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:26,057 19. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 1:28,833 20. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber odstoupil Nejrychlejší kolo: 11 Sergio PÉREZ Red Bull RB20

Red Bull RBPTH002 1:44,701

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ