Druhý maďarský trénink pro Leclerca

První volný trénink byl poznamenán červenými vlajkami a deštěm, takže týmy neposbíraly potřebné informace. Ze začátku FP2 se zdál být ve formě ze Silverstonu McLaren, který se držel na předních pozicích. Oranžové monoposty na těchto pozicích doplňovali jezdci Williamsu. Právě jen Albon a Sargeant kroužili na měkkých pneumatikách a stanovovali čím dál tím rychlejší časy. Zraky ale byly upřeny na navrátivšího Daniela Ricciarda, který se s vozem AlphaTauri držel okolo 15. místa.

Po opravě vozu vyjel Sergio Pérez na měkké sadě pneumatik a svým kolem rozdělil tandem Alfy Romeo. Jeho týmový kolega Max Verstappen zvolil obdobnou strategii, ale na Sargeanta mu chybělo 75 tisícin. Američana překonal na žlutě označených pneumatikách až Alex Albon s časem 1:18,377.

Po odjetí závodních simulací začaly týmy pomalu nasazovat nejměkčí směs a odjetá kola začala zrychlovat. Nejrychlejší kolo si od Jukiho Cunody převzal Lando Norris s časem 1:17,701. Velkou rychlost ukazoval i Alpine, který se s oběma vozy držel předních pozic.

Norrise dokázal sesadit o 15 tisícin až Charles Leclerc. Napodobit ho chtěl Sainz, ale španělskému jezdci se to nepovedlo podle jeho představ a umístil se na hranici první desítky. Čerstvou sadu měkkých pneumatik nasadil Verstappen, ale zrovna nejrychlejší kolo to v jeho podání nebylo. Do tempa se nemohl dostat ani Pérez, který se držel ve spodní části výsledkové listiny.

S blížícím se koncem se přibližoval i velký dešťový mrak, ale během FP2 se voda na okruh nesnesla. Jezdci dojeli svoje závodní simulace, což na specifickém složení výsledkové listiny nic nezměnilo.

GP Ma?arska (Hungaroring Sport RT) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:17,686 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:17,701 3. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:17,918 4. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:17,934 5. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:18,045 6. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:18,058 7. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:18,085 8. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:18,105 9. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:18,108 10. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:18,182 11. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:18,279 12. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:18,319 13. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:18,377 14. 33 Daniel RICCIARDO aus Scuderia AlphaTauri 1:18,385 15. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:18,504 16. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:18,746 17. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:18,836 18. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:18,978 19. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:19,117 20. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:19,175

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ