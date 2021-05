Ferrari po analýze odhalilo příčinu Leclercova odstoupení před startem GP Monaka

Mladý pilot sice v sobotu získal pole-position, během svého druhého ostrého pokusu v Q3 však havaroval a za bazénem poškodil pravou stranu svého auta. Mechanici se snažili vše opravit, po prověření vozu a převodovky podle nich bylo auto připraveno k závodu.

Jenže na druhý den při nájezdu na rošt v 6. zatáčce selhala hnací hřídel na pravé straně - obrovské zklamání pro tým i jezdce, který věřil ve vítězství. Ten nejdůležitější krok k němu o den dříve již učinil vzhledem k tomu, jak špatně se v ulicích Monte Carla předjíždí.

Podle Ferrari na druhé straně vozu po havárii nebylo patrné žádné poškození. Jenže při nárazu se síly přenesly i do náboje levého kola a způsobily poškození, které nebylo vidět - projevilo se až těsně před závodem. Na opravu již nezbyl čas.

V sobotu večer mechanici přitom prozkoumali a vyměnili celou řadu dílů, přirozeně se soustředili na pravou stranu auta: nasadili nové přední křídlo a noc, pravý přední i zadní roh, nový brzdy vpředu i vzadu včetně brzdového čerpadla, hřeben řízení, deflektory, podlahu i zadní křídlo.

Podle zevrubné kontroly levého strany se vše zdálo být v pořádku, data navíc ukazovala, že levá hnací hřídel funguje normálně. Jenže těsně před začátkem závod přišel zmíněný šok: "Ne. Ne. Ne. Nééé. Ta převodovka, kluci," hlásil za tunelem Leclerc najíždějící na rošt.

Tým vzhledem k těmto událostem zreviduje a zlepší své procesy, aby dokázalo lépe detekovat podobné potíže, pokud by v budoucnu došlo k podobnému okolnostem. Již v neděli si ale byl jistý tím, že na vině není převodovka, o jejíž technický stav se původně obávali, ale po důkladné inspekci ji nakonec neměnili.

"Spolehlivost je klíčová, zůstává prioritou. Pokud bychom měli nějaké pochybnosti, určitě bychom ji vyměnili a opravili bychom to," prohlásil v sobotu šéf týmu Mattia Binotto.

Ferrari nyní přiznává, že nic podobného předtím u svého monopostu nezažilo. A i když by teoreticky mohlo převodovku z Monaka použít i v příštím závodě v Ázerbájdžánu, tak ji díky nedokončení závodu bude moci beztrestně vyměnit.

Heartbreak for Leclerc and all his fans 💔#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/n0S9eBZbFn