Leclerc si zanadával, o převodovce se rozhodne zítra ráno

Po první sérii kvalifikačních pokusů v Q3 se domácí pilot ocitl na špici startovního pole. V době existence F1 by to byl první případ, protože těch možností zase tolik nebylo. V druhém pokusu se mu stala osudná pasáž druhých dvou zatáček u plaveckého bazénu, kde svůj SF21 řádně otloukl o bariéru. Kvalifikace byla ukončena a Leclerc prozatímně vyhlášen jejím vítězem, ovšem výsledky jsou prozatímní. Pokud při havárii doznala úhony převodovka Charlesova vozu, bude to znamenat propad na startovním roštu.

Poté, co opustil havarovaný vůz, byl Leclerc dotázán na své pocity: "Není to stejný pocit, jako když vyhrajete kvalifikaci. Momentálně se cítím na ho**o, to říkám upřímně. Čekám na zprávy o převodovce, takže si výsledek kvalifikace nemohu užít, jak bych chtěl."

Novináři okamžitě vytáhli na světlo nehodu Michaela Schumachera, jenž v roce 2006 shodou okolností také ve Ferrari, zastavil v zatáčce La Rascasse a tím způsobil přerušení kvalifikace. Pochopitelně Leclercovi položili otázku, jestli také v jeho případě nešlo o úmysl. "Myslím, že Max a Valtteri o tom mluvili na tiskové konferenci. Snad by si to mohli myslet, dokud neviděli záznam z nehody. Jsem si jist, že jakmile obrázky shlédli... Mohu vám říci, že kdybych to udělal záměrně, šel bych na to mnohem chytřeji, nenajel bych do bariéry v plné rychlosti a neriskoval, že zničím převodovku. Takže to opravdu nebyl úmysl," hájil se Leclerc. Ostatně právě Max Verstappen v této pasáži boural v minulosti už dvakrát.

"Moje poslední kolo nezačalo skvěle, proto jsem v posledním sektoru trochu víc tlačil. Na jeho počátku jsem něco získal, ale pak jsem havaroval a přišel o všechno. Je to tak, šel jsem do toho naplno až do posledních metrů. To je jedna z mých silných stránek, proto mám kvalifikace vcelku slušné. A to je také důvod, proč jsem dnes chyboval. Rozhodně mě to nepřiměje změnit přístup v dalších závodech, protože vždy do toho musím jít až do samého konce. Ale bude těžké se vyrovnat s penalizací, pokud budeme muset převodovku vyměnit," dodal Leclerc.

Nechceme hazrdovat, zní z tábora Ferrari

Po zevrubné prohlídce vydalo Ferrari ve večerních hodinách prohlášení týkající se stavu Leclercovy převodovky, ale příliš jasno do případu nevneslo: "První prohlídka vozu Charlese Leclerca neodhalila žádné vážnější poškození. Zítra bude provedena další kontrola, po níž padne rozhodnutí, zda bude použita v závodě stávající převodovka," uvádí se v krátkém prohlášení.

"Nebudeme hazardovat. Myslím, že je pro nás po takovém výsledku důležité získat maximální počet bodů do šampionátu, k tomu ovšem musíme závod dokončit. Takže pro nás zůstává klíčovou prioritou spolehlivost. Pokud budeme mít jakoukoli pochybnost, provedeme určitě výměnu daného komponentu," doplnil týmové vyjádření Mattia Binotto.

Pokud by taková situace nastala, znamenalo by to pro Leclerca pád do třetí řady na šesté místo. V první řadě by se tak ocitla dvojice Max Verstappen a Valtteri Bottas, na Leclercově smůle by ještě posunem do druhé řady vydělal Lando Norris.