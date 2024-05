PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Verstappen opěvuje úspěch, McLaren mu chce řádně zatopit

Red Bull

Max Verstappen, 1. místo

Dnes to byla opravdu odměna a všechno se nakonec sešlo v kvalifikaci. Vkend byl těžký, chyběla nám rychlost a vyváženost vozu, nicméně jsme na tom dál pracovali a snažili se zlepšit. Když jsem šel do kvalifikace, vyvážení vozu bylo mnohem lepší, takže to byl skvělý obrat. Upřímně, je to prostě fantastická trať a přál bych si, abychom jich měli v kalendáři víc. Byl to neuvěřitelný pocit zajet tady kvalifikační kolo. V kalendáři nám zbývá několik opravdu vzrušujících tratí ze staré školy, do nichž jsem se zamiloval, když jsem začal sledovat a závodit ve formuli 1. McLaren vypadá silně, ale změny provedené na voze by měly udělat zítřejší závod jednodušší. Cítím se trochu méně připravený, než bych chtěl, a neočekávám, že to bude snadné. Je to výjimečný a úctyhodný okamžik získat osm pole-position v řadě, zvláště když mám za sebou náročný víkend. Byla to práce celého týmu, ale dnes se nám to podařilo dát dohromady. Jsem velmi šťastný!

Sergio Pérez, 11. místo

Celkově to nebyl nijak hladký víkend, docela dos jsme si s vozemt hráli a v kvalifikaci jsem prostě nebyl schopen maximalizovat výkon. V Q1 moje kolo nebylo dost dobré, takže jsem nasadil novou sadu, proto jsem v Q2 jel na použité. V posledním kole v Q2 mi chyběla přilnavost zadní části v sedmé zatáčce a zablokoval jsem se, což mě stálo dvě a půl desetiny; ty by mě snadno posunuly do Q3. Proto si myslím, že jsem měl rychlost na to, abych byl mnohem výše. S vozem jsme udělali dobrý pokrok, jak ukázal Max, ale bohužel z mé strany jsem nedostal šanci to předvést v Q3. Uvidím, co budu schopen udělat v den závodu, protože Imola je jednou z nejtěžších tratí na předjíždění. Každopádně doufám, že zítra budeme silní, hlavním cílem bude minimalizovat problémy, které jsme dnes měli, a zvládnout dobrý a solidní závod.

Christian Horner, šéf týmu

Prožili jsme v Imole vynikající sobotu, zvláště poté, co jsme se včera trápili. Tým přes noc odvedl opravdu dobrou práci. Seb Buemi, Jake Dennis a všichni v Milton Keynes pracovali na simulátoru až do časných ranních hodin; my jsme pokračovali ve vylepšování vozu, jak naznačily výsledky v Q3. Max musel podat dobrý výkon a opravdu nás skvělým výkonem vytáhl z pytle. Pro něj to znamenalo opravdu hodně, že byl dnes na pole position. Už osmé pole position v řadě, čímž se vyrovnal skvělému Ayrtonu Sennovi a dokázal to tady v Imole, což má ještě další zásadní rozměr. Checo takové štěstí neměl; v první a druhé šikaně ztratil trochu času, což pak způsobilo tlak po zbytek jeho kola. Trochu se vzpamatoval, ale bohužel to nestačilo a Q3 mu těsně unikla. Teď už se těšíme, až zítra nastoupíme do závodního dne na Imole.

McLaren

Lando Norris 3. místo (po penalizaci Piastriho druhý)

Jako tým jsme měli velmi dobrý den – a zatím dobrý víkend. Třetí místo není vůbec špatná práce a oba jsme na pole position ztratili desetinu - malinký, nepatrný odstup. Oscar odvedl skvělou práci, stejně jako Max. Zítra to bude napínavý závod. Doufám, že bude vzrušující nejen pro nás v autech, ale i pro fanoušky. Hodně bude záležet na první zatáčce úvodního kola, správné strategii a dobrých zastávkách v boxech. Jsme blízko, je to velmi vzrušující a nemůžu se dočkat zítřka.

Oscar Piastri, 2. místo (po penalizaci pátý)

S dnešním výkonem jsem opravdu spokojený. Na trati jsem byl tak blízko pole-position. Od chvíle, kdy jsem včera vyjel na trať jsem se ve voze cítil opravdu dobře a užívám si svůj první víkend na zdejší trati. Rozhodně jsem byl celý víkend rychlý, z čehož plyne vysoké sebevědomí. Je škoda ztratit první řadu a startovat z pátého místa, protože to není nejlehčí trať na předjíždění. Budu se však snažit získat zpět nějaké pozice a bojovat o umístění na stupních vítězů.

Andrea Stella, vedoucí týmu

Po dobrém výkonu v Miami bylo důležité potvrdit, že konkurenceschopnost trvá. Imola má velmi odlišné požadavky, je to rychlý a plynulý okruh s hrbolatým povrchem. Je velkým pozitivem, že jsme zde byli konkurenceschopní a byli jsme schopni bojovat o pole-position.

Výsledkově kvalifikace dopadla hodně dobře. Oba jezdci si vedli výborně a drželi se blízko Red Bullu, což je povzbudivé. Oscar bohužel obdržel penalizaci - respektujeme ji a přijímáme rozhodnutí sportovních komisařů. Díky solidní rychlosti našich vozů se těšíme na to, že Oscar získá zpět ztracené pozice a zároveň využijeme Landova startu z první řady.

Ferrari

Charles Leclerc, 4. místo (po penalizaci Piastriho třetí)

Dnes jsme nedosáhli našeho cíle a musíme prověřit, kde se můžeme zlepšit pro nadcházející závod, vzhledem k tomu, že v posledních několika letech jsme měli největší prostor pro zlepšení v prvním sektoru během kvalifikace. Zdá se, že naši konkurenti se až do dneška drželi zpátky a jejich krok byl mezi včerejškem a dneškem větší než náš. Náš balíček funguje podle očekávání, ale bude trvat několik relací, než najdeme optimální okno, ve němž můžeme získat co největší výkon. Naší silnou stránkou letos bývá závodní tempo a v zítřejším závodě do toho dáme všechno, aby na nás mohli být tifosi hrdí.

Carlos Sainz, 5. místo (po penalizaci Piastriho čtvrtý)

Věděli jsme, že to tu bude velmi těsné. Abych byl upřímný, snažil jsem se být konzistentní na měkkých pneumatikách a v kvalifikaci jsem nepředvedl nejlepší kolo, ale stále máme slušnou pozici, abychom zítra bojovali. I když předjíždění v Imole není snadné, může to být také závod plný příležitostí a my se musíme plně soustředit. Budeme bojovat až do šachovnicového praporku, abychom našim tifosi předvedli skvělou show a doufejme, že jim poděkujeme za jejich podporu dobrým týmovým výsledkem."

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Věděli jsme, že to bude tvrdý a těsný trénink, kde jedna desetina mohla znamenat rozdíl několika míst, a to se také stalo. Bohužel jsme dnes byli na chvostu té "desetinové" skupiny. Celkově to byla docela zvláštní kvalifikace: byli jsme konkurenceschopní v trénincích a také dnes odpoledne až do Q3, kde jsme nepostupovali podle našeho očekávání. Nemůžeme být spokojeni s konečným výsledkem, protože předjíždění je zde docela obtížné a raději bych naše vozy viděl na startovním roštu výše, ale také musíme vzít v úvahu, že rozdíl mezi námi a McLarenem je velmi těsný.

Nejdůležitějším dnem je zítřek, kdy budeme chtít získat co nejvíce bodů. Loni jsme byli zvyklí mít dobré soboty a pak jsme se v neděli trochu trápili, letos je to zatím obecně naopak. Když se podívám na závodní tempo, zdá se být docela v pohodě a doufám, že se nám podaří dopřát našim tifosi zajímavý závod. Podporovali nás, ať se dělo cokoli a zasloužili by si dobrý výsledek.

Mercedes

George Russell, 6. místo

Se svým závěrečným výkonem v Q3 jsem velmi spokojený. Bylo to opravdu silné kolo a celkově šlo z mého pohledu o dobrou kvalifikaci. Je samozřejmě nepříjemné, když jste milisekundu za jedním ze svých konkurentů, ale myslím, že to bylo moje dnešní maximum. Myslím si, jde o spravedlivý výsledek. Předjíždí se tu těžko, takže bohužel zítra asi k mnoha nedojde. Ale také doufám, že se mohu mýlit, a budeme moci nějaké pozice získat. Vůz se chová mnohem lépe než v posledních závodech. Samozřejmě, že je to všechno o časech na kolo, takže musíme dál pracovat a zlepšovat se. Viděli jsme, jak ostatní pokročili, a to nás povzbuzuje.

Lewis Hamilton, 8. místo

V pátek se vůz choval opravdu dobře, ale dnes jsem se marně snažil najít stejnou úroveň přilnavosti. Bylo to frustrující a myslím, že malé změny, které jsme udělali v kvalifikaci, měly docela velký dopad. George však odvedl skvělou práci a to, že je jen čtyři desetiny za pole position, je pro nás jednoznačně dobrým krokem vpřed. Bohužel mi chybělo tempo, takže jsem se mu nemohl vyrovnat. Zítra se pravděpodobně pokusíme získat několik pozic. Dnes večer se pokusíme zjistit, zda můžeme něco zlepšit, ale je velmi těžké tady předjíždět, takže pokud se nestane něco neobvyklého, budeme schopni dosáhnout jen malých posunů.

Toto Wolff, vedoucí oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Když se podíváte, kolik ztrácíme na čelo a jak si vedli naši nejbližší konkurenti, uvidíte pokrok. Nezajeli jsme výsledek, který bychom chtěli. Říkáme to už nějakou dobu, ale vidíme, že výhodu mají ostatní. Chce to čas, takže musíme být trpěliví; taková je v tuto chvíli realita. Víme, že máme v plánu vývoj na zlepší vyvážení vozu. I když naše dnešní pozice nejsou dost dobré, jdeme správným směrem. Zítra se zaměříme na maximalizaci balíku, který v současné době máme, a budeme se snažit získat nějaké slušné body.

VISA Cash App RB

Juki Cunoda, 7. místo

Gratuluji týmu a také Danielovi. Ukazujeme, jakou má auto rychlost, a myslím si, že množství práce, kterou lidé v továrně odvádějí, je větší, než si umíme představit, takže si zaslouží uznání. Nečekal jsem takový výkon, ale tým pracuje opravdu tvrdě na vývoji vozu a jejich úsilí je obrovské, větší, než si dokážu představit. Opravdu se vyplácí, protože vůz konzistentně funguje opravdu dobře. Jako "nový" tým s mnoha novými lidmi jsme potřebovali čas, abychom zapadli do jednoho pytle; teď všichni pracují dobře a neděláme mnoho chyb. Rozhodně si výsledky zasloužíme a já jsem velmi vděčný týmu za to, že mi dal tak pěkné auto, zejména v domácím závodě a před lidmi z naší továrny na tribuně. Abych byl upřímný, nejsem úplně spokojený, protože jsem dnes v Q3 nedokázal zajet maximum, ale myslím, že do té doby to bylo docela dobré. Bylo to poprvé, co jsem se dostal přes Q2 s jednou sadou, a to je určitě pozitivní. V Q3 jsem čekal víc a mohl zajet lépe. Pro jezdce je vždy frustrující, když nedáte všechno dohromady a víte, že to nebyl nejlepší čas. Tento týden byl zatím docela solidní, takže se zaměříme na to, abychom z obou vozů vytěžili maximum a zítra skončili silní!

Daniel Ricciardo 9. místo

Z týmového pohledu to byl opravdu dobrý a pozitivní den. Jsme šťastní, že se nám oběma podařilo dostat do Q3. Juki odvádí dobrou práci a celý víkend jezdí výborně, od prvního tréninku se ve voze cítí opravdu komfortně. Kvalifikace pro mě byla lepší, od začátku víkendu jsem udělal určitý pokrok, protože jsem se trápil o něco více než Juki. V každém kole, které jsem zajel, jsem se vždy snažil najít nějakou rezervu, ale první sektor je stále část, kde se docela trápím. To je místo, kde ztrácím, ale dnes večer se na to podíváme, abychom pochopili více, a budu na tom pracovat. Po zbytek kola jsem se ve voze cítil spokojeně, takže je otázka, co mohu udělat lépe. Provedli jsme nějaké zlepšení, ale stále ne dostatečná, abychom bojovali s kluky o něco výše. Když se podíváme na zítřek, jsme v první polovině startovního roštu, což je dobré, takže se pokusíme získat nějaké body. Bylo by dobré, kdybychom zítra v závodě, jenž je pro náš tým domácí, oba bodovali, tak to zvládněme!

Alan Permane, závodní ředitel

Byl to pro nás velmi dobrý den. Myslím, že Juki dokončil kvalifikaci trochu frustrovaný, protože v Q2 byl rychlejší než v Q3, ale i tak jsme se všichni snažili připravit vůz, s nímž se oba piloti dostanou do Q3. Je to Danielova první Q3 v této sezóně a jsem si jistý, že je to také první z mnoha dalších. Máme dobrý, rozumný plán pro zítřek. Jsme před našimi nejbližšími soupeři, cílem je samozřejmě dojet s oběma vozy k šachovnicové vlajce na bodech a upevnit naši pozici v šampionátu.

Haas

Nico Hülkenberg, 10. místo

Určitě je dobré být zase v top 10. Bohužel nejsem úplně spokojený s posledním kolem v Q3, ale tady na Imole to bylo kvalifikační kolo na ostří nože. Užil jsem si to, takže výsledek beru a zítra se samozřejmě pokusím tuto pozici obhájit. Včera naše dlouhodobá data vypadala dobře a myslím, že podle nich jsou všechny týmy ze středu pole velmi blízko sebe. Závod by mohl být docela statický, proto je dnešní kvalifikace a pozice na trati o to důležitější.

Kevin Magnussen, 18. místo

Nevím, co se letos děje, ale děje se to a jednou to musí skončit. Nezdá se, že bych dělal něco jiného než ostatní, pokud jde o časy, ale ze sedmi kvalifikací jsem měl v pěti takový provoz, že mi způsobil problémy přesně v tom kole, které se počítá. Není tu snadné předjíždět a vypadá to na závod na jednu zastávku, takže uvidíme, co se stane.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Jsou to smíšené pocity, protože Kevin měl potenciál skončit výš. Jeho dojmy ze třetího tréninku byly dobré, jeho první jízda v prvním tréninku byla dobrá a cítil, že má v rukou slušný potenciál na kolo, čemuž věřím. Nevím, co dělal McLaren uprostřed trati při svém výjezdovém kole, bylo příliš pozdě na dosažení měřeného výkonu. V tom smyslu je to velmi nepříjemné, protože tam neměl co dělat a Kevinovi vlastně zničil kvalifikaci.

Na druhou stranu měl Nico dvě velmi dobrá kola v Q1 a Q2, obě byla velmi čistá. Je velmi těžké poskládat dohromady kolo, ale bylo mega. Oba Aston Martiny jsme překonali a je trochu nepříjemné, že jsou vpředu Cunoda s Ricciardem, ale můžete vidět, že od začátku víkendu vyvíjeli svůj vůz a byli rychlí. Nakonec Nico vytěžil maximum, takže bylo velmi dobré dostat se do Q3. Náš vývoj, i když ne plně analyzovaný, tedy funguje, protože všichni ostatní vyvíjejí, ale my se stále dostáváme do Q3. Zítra budeme bojovat o body.

Alpine

Esteban Ocon, 12., místo

Od chvíle, kdy začal víkend, jsme jako tým s celkovým vyvážením a udělali velký pokrok; bylo nutné věci zlepšit a dostat se do mixu pro zítřejší Grand Prix. Byl to složitý víkend a bylo těžké dát dohromady rychlé kolo, ale optimalizovali jsme všechny tři tréninky a zaměstnali tým různými změnami v nastavení. Dobře jsme pracovali na zlepšení vyvážení vozu a jeho chování v každém tréninku, což je zásluha celého týmu. Startovní pole bylo velmi vyrovnané - na tomto krátkém okruhu také těsnější než obvykle - ale moje kolo na konci nestačilo na postup do Q3. Musíme pochopit, proč nemůžeme udělat stejný skok ve výkonnosti mezi Q1 a Q2 jako ostatní týmy, což je něco, co budeme dále vyhodnocovat."

Pierre Gasly, 15., místo

Kvalifikace odstartovala dobře, Q1 jsme pohodlně zakončili v první desítce, takže je škoda, že jsme to nedokázali zúročit v jejím zbytku. V Q2 jsem jel docela dobré prvních dva sektory, ale v posledních několika zatáčkách jsem narazil na několik vozů. Víc než cokoli jiného to ovlivnilo mou stopu v zatáčce, což mě potenciálně stálo nějaký čas a pozici. Je tu samozřejmě určitá frustrace z toho, že jsem neuspěl v Q2, zejména proto, že stejně jako v Miami jsem byl tak blízko postupu do Q3. Vůz se zatím po celý víkend choval dobře a budu tvrdě tlačit abych zítra předvedl dobrý výkon. Je to obtížná trať a předjíždění tu není snadné, ale chci si být jist, že jsme připraveni na různé scénáře a dostaneme se do boje o body."

Julian Rouse, sportovní ředitel

Dnes, stejně jako v předchozích dvou podnicích, oba vozy bez větších problémů postoupily do Q2. Vykazujeme stabilní známky pokroku, zejména s ohledem na to, že od posledních dvou podniků zde máme vůz bez jakýchkoli významných aktualizací. V posledních dvou závodech jsme byli silní v Q1, což je pozitivní znamení. Naším cílem je pokračovat v prohlubování znalostí o možné maximalizaci výkonu ve Q2 stejným způsobem, jakého jsme schopni v Q1. V kvalifikaci jsou v tuto chvíli tak jemné rozdíly, že tyto detaily jsou nesmírně přínosné. Zítra začínáme na podobných startovních pozicích jako v Miami, zhodnotíme naše možnosti strategie s cílem získat podruhé za sebou body.

Aston Martin

Lance Stroll, 13., místo

Není to výsledek, v nějž jsem dnes doufal, spíš určité zklamání. Momentálně nemáme rychlost, kterou potřebujeme, a neuvěřitelně úzké startovní pole to jen podtrhuje. Cítil jsem, že jsem zajel dobré poslední kolo, ale prostě to nestačilo na to, abych se dostal z Q2. Před zítřejším závodem máme na čem pracovat.

Fernando Alonso, 19. místo

Byl to jeden z těch dnů, kdy se mi v ničem nedařilo. Začalo to těžkou havárií ve třetím tréninku; mechanici odvedli skvělou práci, když auto připravili na Q1. Do kvalifikace jsem vyrazil pár minut po jejím začátku s plnou nádrží. Nejlepší kolo, které jsem zajel, bylo s těžším autem. Pak jsem musel zajet do boxů kvůli problému na konci kvalifikace těsně před mým posledním pokusem. Vůz se v kvalifikaci choval docela dobře a myslím, že jsem měl k dispozici větší rychlost, takže byla škoda, že jsem nedokázal zlepšit můj čas na kolo. Je velmi těžké zde předjíždět, takže to bude těžký závod, ale zítra bychom se měli hodně zlepšit.

Mike Krack, šéf týmu

V Imole to byl náročný den a dnes jsme neměli rychlost na to, abychom bojovali o Q3. Letos jsme bodovali ve všech dosavadních závodech a zítra budeme tvrdě pracovat na tom, abychom tu sérii nepřerušili. Lanceova kvalifikace byla přímočará s čistě zajetými koly, ale Fernando byl po nehodě v závěrečném tréninku na chvostu. Chci ocenit obrovské úsilí týmu při opravě Fernandova vozu. Byl to skutečný závod s časem, abychom byli připraveni na kvalifikaci. Děkujeme všem, kteří se na tom podíleli. Nyní se soustředíme na zítřejší závod.

Williams

Alex Albon, 14.místo

Po celý víkend se vůz choval skvěle, vyvážení odpovídalo požadavkům, ale v kvalifikaci se pro mě trať výrazně změnila. Před třetím tréninkem jsme zkoušeli nějaké mírné pozitivní rozdíly v nastavení, ale v kvalifikaci se zvedl vítr a pneumatiky se zahřály, takže jsem v posledních dvou zatáčkách ztrácel hodně času. Není to ideální, ale obecně jsem se svým kolem spokojený, protože jsem si myslel, že s ohledem na velké změny v chování vozu mezi tréninky vypadnu v Q1. Závod bude zrádný, pokud se nadále budu trápit v posledních zatáčkách, takže doufejme, že počasí bude zítra hrát v náš prospěch.

Logan Sargeant, 20. místo

Zatím víkend je víkend složitý. Vítr se v průběhu dvou dnů měnil a před kvalifikací došlo k resetu tratě, protože přilnavost byla o něco menší než ve třetím tréninku, což některé piloty včetně mě zaskočilo. Ne každý víkend je snadný; Zejména tato trať představuje spoustu výzev – je ze staré školy, je úzká jsou tu hrboly a vysoké okraje. Nicméně jsem se držel dobře a zlepšoval se trénink od tréninku. Soustředím se na to, abych odvedl co nejlepší výkon, a zítra z toho vytěžil maximum.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Po třetím tréninku byli oba jezdci spokojeni s vyvážením a nastavením vozu, ale věděli jsme, že ve středu pole bude velmi těsný boj, abychom se dostali z Q1. Vítr a podmínky na trati se mezi třetím tréninkem a kvalifikací trochu změnily a zdá se, že nikoli v náš prospěch. Alex se dostal do Q2 a měl dobré poslední kolo, ale ne dost dobré na Q3. Zítra to bude těžký závod, ale stále je tu malá šance na lokální přeháňku v pozdější části závodu, takže jsou před námi stále příležitosti.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 16. místo

Bohužel to pro nás zatím není nejlehčí víkend, celkově nám chyběla konzistence. Dostat se z Q1 je vždy těžké, zejména při tak malých rozdílech. Trať byla tento víkend zatím složitější než obvykle, protože panoval nárazový vítr. Celkově vůz neseděl dobře a pravděpodobně jsme mohli získat o pár setin navíc. Náhlý poryv větru v zádech způsobil, že jsem v Acqua Minerali ztratil nějaký při druhém kole nějaký čas. Pozitivní je, že máme své závodní tempo: zítra bychom potřebovali trochu štěstí a nějakou akci před námi, abychom se posunuli dopředu. Bude to náročné, ale jsme připraveni využít každou šanci, která se nám naskytne.

Guanyu Zhou, 17. místo

Bohužel, celý víkend zatím není nejlepší. Den jsem začal s novým podvozkem, a i když jsme po třetím tréninku museli udělat několik změn, protože jsem byl vteřinu za svým týmovým kolegou, tým odvedl skvělou práci a připravil mi vůz pro kvalifikaci. Nebylo to snadné a myslím, že šlo dosáhnout lepšího umístění. Zdá se, že náš balíček – i když malý – funguje a pomáhá nám získat vyšší výkon. Těším se na zítřek: nebude to snadný závod, pravděpodobně mnoho týmů zvolí podobnou strategii, ale je to skvělá trať ze staré školy, kde se může stát cokoliv. Jsem si jistý, že můžeme získat nějaké pozice, jako tomu bylo v předchozích trénincích.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Dnešní kvalifikace byla pro tým obtížná: na začátku pátečního tréninku jsme se potýkali se správným základním nastavením a v jejich průběhu jsme nedokázali obnovit výkonnost potřebnou k tomu, abychom se dostali do Q2 – něco, co musíme dále analyzovat. Pokud porovnáme kvalifikaci s třetím tréninkem, Valtteri se od dopolední části nezlepšil a Q2 jsme ukončili s malou ztrátou na Lewise. Na druhou stranu Zhou se dokázal ve srovnání se třetím tréninkem zlepšit a přiblížit k Valtteriho času. Bohužel to nestačilo, protože ztráta už byla docela velká, ale jsem rád, že stáhl ztrátu a výrazně zlepšil svůj výkon. Máme opět nevýhodné startovní pozice: očekáváme závod, ve němž by se mohlo objevit mnoho týmů sázejících na strategii jedné zastávky v boxech, ale nic není ztraceno, protože jsme viděli, že balíček vylepšení pro Imolu nám přináší určité zlepšení. Všichni v týmu musí pracovat tvrději než kdy jindy, aby se přiblížili Q3 a odstartovali v dobré pozici pro zisk bodů.