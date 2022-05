GP MIAMI: Skrze trosky k vítězství, Versttapen vyhrál s Ferrari v zádech

Opět horko, i když teploty byly o něco nižší než při včerejší kvalifikaci, na nebi několik mráčků a v hledišti celebrity jako fotbalista David Beckham či hudebník Wil.i.am - to byla kulisa nové Grand Prix, kolem níž bylo v posledních dnech napsáno dost a dost. Kromě dvojice vozů Aston Martin, startujících z depa a Russella, Ocona a Latifiho nazulo celé startovní pole středně tvrdé pneumatiky - z většiny týmů se neslo přání se tentokrát nejměkčí směsi vyhnout.

Po startu Verstappen dokázal najet do první zatáčky vedle Sainze jr. a vybojovat si druhou pozici. Až do konce osmého kola trpělivě smazával setiny vteřin a pak zaútočil na vedoucího Leclerca. Ten se sice pokoušel bránit a ještě oplatit stejnou mincí, ale pak stále více ztrácel. Za jeho zády jel Sainz jr. v patách s Pérezem, jehož však ve 20. kole stihla záhadná ztráta výkonu. Po krátké debatě s boxovou zídkou se zase vše dostalo do normálu, ovšem to už prohospodařil na Španěla před sebou šest vteřin!

Vedoucí kvarteto pak bez potíží zvládlo i přechod na tvrdou směs: první stavěl Leclerc (25. kolo), po něm Verstappen (27.) a nakonec společně Sainz jr. a Pérez (28.) Mexičan si odkrojil dvě vteřiny ze své ztráty, protože u Carlosova vozu byly problémy s pravým předním kolem. Leclerc ztrácel na Verstappena kolem sedmi vteřin, Pérez na Sainze mezi pěti až šesti.

Situaci poněkud pozměnil nejdříve virtuální safety car (41. kolo) a v následujícím okruhu na trať vyslaný safety car po kolizi dvojice Gasly/Norris. Toho se pokusil mimo jiné využít Pérez a přezul zpět na středně tvrdou směs. Restart na počátku 47. kola a pořadí Verstappen, Leclerc, Sainz jr., Pérez, Bottas, Hamilton, Russell, Alonso, Schumacher a Ocon nabídlo poměrně tvrdý boj o vedení, které zuby nehty obhajoval Verstappen, stejně tak dotíral Checo na Carlose, ale bez úspěchu. Až v 52. kole Pérez tvrdě zaútočil na konci startovní rovinky, ovšem byl příliš rychlý, probrzdil a jentaktak zůstal na trati. Sainz toho samozřejmě využil a vzdálil se natolik, že Sergio neměl k dispozici DRS. A protože v přibližně stejné době poodjel Max Leclercovi a rovněž ho zbavil aerodynamické výhody, bylo o vítězi a stupních rozhodnuto.

Mercedes sice měl v plánu lepší výsledek, ale Hamilton hned po startu ztratil dvě pozice ve prospěch Alonsa a Gaslyho. Španělský exmistr světa však vr 3. kole v zatáčce 17 nezvládl svůj vůz a Hamilton se kolem něj protáhl, byť hned hlásil podezření, že došlo ke kontaktu a poškození v pravé zadní části. Nijak se to však neprojevilo a v nájezdu do 6. kola Lewis předjel i Gaslyho. Na Bottase před sebou však neměl, pneumatiky měnil v 23. kole a po safety caru se dostal do bratrovražedného souboje s Russellem. Ten měl strategii opačnou a vyšlo mu vyčkávání - vyměnil pneumatiky v režimu SC a poté se mohl pustit do souboje s Lewisem. Navíc Valtteri Bottas chyboval v 50. kole a musel před sebe oba Mercedesy pustit - ke své lítosti, protože jinak jim dokázal hravě vzdorovat.

Konečně se dostáváme k hříšníkům - tím, kdo odstartoval celou eskapádu, byl Alonso, jenž ve 39. kole kolidoval s Gaslyho vozem. Francouz nejspíš utrpěl nějaké poškození, protože ve 41. kole za zatáčkou 12 zpomalil a dokonce vyjel mimo trať. Když se kolem něj prohnal o dvě zatáčky dále Norris, zachytil pravým zadním kolem o Pierrovo levé přední. Britův McLaren po hodinách skončil na třech kolech, Gasly se doplížil do boxů a pokračoval v závodě. Alonso byl za předchozí kolizi potrestán pěti vteřinami, ale nakonec se mu díky mohutnému finiši podařilo získat body, ani ho moc nemusel mrzet, že se díky jeho penalizaci dostal před něj Ocon. Esteban měnil pneumatiky až jako poslední právě v době působení SC na trati, přešel na nejměkčí směs a risk mu vyšel. S ním měnili pneumatiky také Vettel, Ricciardo, Gasly, Cunoda a Magnussen, ale těm štěstí tolik nepřálo.

V divokém závěru nejdřív kolidoval Stroll s Magnussenem, což sice komisaři zaregistrovali, ale netrestali. Horší byla situace v 54. kole, kdy v nájezdu do první zatáčky neodhadl Mick Schumacher svou rychlost a doslova sestřelil Vettela. Syn sedminásobného šampiona musel do boxů měnit přední spoiler, rodinný přítel Schumacherů Vettel s poškozenou pravou bočnicí skončil úplně. Na všem podobně jako v Austrálii vydělal Albon a sebral další cenný bod.

Boj o čelo průběžné klasifikace se přiostřuje a Verstappen se Leclercovi přiblížil na 19 bodů. Zda bude další kolo za dva týdny ve Španělsku stejné, to lze jen těžko odhadnout, nicméně závod v Miami byl nejlepší pozvánkou na Circuit de Catalunya.

GP Miami (Miami International Autodrome) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 26 vitez 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 18 + 3,786 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 15 + 8,229 4. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 12 + 10,638 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 10 + 18,582 6. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 8 + 21,368 7. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 6 + 25,073 8. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 4 + 28,386 9. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 2 + 32,128 10. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1 + 32,365 11. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team + 35,902 12. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant + 37,026 13. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 40,146 14. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 49,936 15. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 1:13,305 16. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team nedokoncil 17. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant nedokoncil 18. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri nedokoncil DNF 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team nedokoncil DNF 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN nedokoncil

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ