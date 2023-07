GP MAĎARSKA: Zajímavé souboje za dominantním Verstappenem, Ferrari se nadále propadá

Po pro mnohé překvapivé kvalifikaci se piloti v poměrně slunečném odpoledni seřadili na startovním roštu. Teplota byla o něco vyšší než včera - bezmála 30 stupňů (trať 48°C), vlhkost vzduchu atakovala 40 %, nárazový vítr byl o něco klidnější než při kvalifikaci. Drtivá většina startovního pole nasadila středně tvrdé pneumatiky, výjimku tvořila čtveřice Sainz jr., Stroll, Gasly a Cunoda na měkkých a dvojice Pérez a Russell na bíle označené směsi.

Hamiltonovi se start nevydařil dle jeho představ, horší bylo, že se kromě Verstappena před něj nasunuli i Piastri s Norrisem. Velmi dobře zvládli odpich z pozic i Ferrari - Leclerc byl pátý, Sainz jr. hned za ním. Třísky začaly létat v druhé polovině pole: Zhou pokazil start, vůz mu spadl do režimu anti-stall a když se konečně rozjel, před první zatáčkou nedobrzdil a zezadu lehce popostrčil Ricciarda. Pak už následoval domino efekt: navrátilec do startovního pole ťukl do Ocona a ten přeletěl přes Gaslyho pravé zadní kolo.

Nic z toho ale neovlivnilo dění na špici, protože oba postižené vozy z "místa činu" odjely. Verstappen si v klidu držel první pozici a i přes snahy obou oranžových vozů postupně navyšoval svůj náskok. Ve čtvrtině závodu už to činilo více než pět vteřin. Bez problémů absolvoval Holanďan i obě zastávky u mechaniků - ve 24. kole přešel na tvrdou směs (2,3 vt.), podruhé po výměně za 2,6 vt. dokončil závod na žluté směsi. A jestliže po druhém pit-stopu na něj Norris ztrácel 12 vteřin, v cíli už to bylo více než půl minuty. Dominance absolutní, Max opět kromě úvodních metrů nikomu nepřepustil vedení.

Bitva se odehrávala za jeho zády. McLaren povolal jako prvního do boxů Norrise (18. kolo) a Piastriho hned v následujícím, ale Landovi stačil jeden okruh k tomu, aby po kolegově výjezdu z boxů převzal jeho pozici. Zatímco Lando pak dokázal držet bez potíží svou druhou příčku, i po druhém pit-stopu (45.), Piastri se stále více trápil a možná až příliš řešil otázku, proč nebyl do boxů povolán jako první. Po druhé výměně (43.) se k němu začal mílovými kroky blížit Pérez. Ten postupně přešel přes Alonsa (8.), v 25. kole vyměnil tvrdé pneu za středně tvrdé, poté si poradil se Sainzem jr. (27.), Russellem (28.) a podruhé stavěl ve stejném kole jako Oscar. Jejich vzájemný duel ve 47. kole vyvolal dost kontroverzí - Checo zaútočil v oblasti druhé DRS zóny, ale Piastri se vedle něj udržel i v následující zatáčce a Mexičan mu nedal mnoho prostoru. Komisaři duel prověřili, zda Pérez nevytlačil Piastriho mimo trať, ale další opatřeni neučinili. Zklamaný Oscar pak musel ustoupit v 57. kole i finišujícímu Hamiltonovi. Pérez pak ještě dotahoval Norrise, ale nejblíž se dostal na odstup 3,1 vteřiny, pak jeho tempo kleslo a v závěru mohl být rád, že obhájil stupně vítězů před dotírajícím Hamiltonem.

Mercedesy opět řádně vystrčily růžky, samozřejmě za kvílivého doprovodu obou pilotů. Hamilton chtěl vědět, jak mohli ztratit tolik času, dozvěděl se, že problematickými místy jsou cílová rovinka plus zatáčky 11 a 14, nicméně po výměnách v 17. a 50. kole zavelel Lewis k již zmíněnému útoku a v samotném závěru stahoval i Péreze. Je ovšem otázkou, zda by ho dokázal zdolat. Russell zvolil opačnou strategii, po zastávce v 29. kole hned v následujícím okruhu pustil Hamiltona před sebe a dva stinty na žluté směsi zvládl výborně. Sice si ve 65. kole zoufal, že jeho pneumatiky už nic nevydrží, ale Hamiltonův syndrom zvládl perfektně, hned v dalším kole předjel bez problémů Sainze jr. a v posledním kole měl na lopatě i Leclerca - i když tam se jednalo o zbytečný duel.

Ferrari po nadějném začátku spadlo do starých kolejí. Lépe na tom byl Sainz jr., jehož jízda neměla výkyvy - na tvrdou směs měnil v 16. kole, podruhé byl do boxů povolán ve 45. okruhu, ale dostal opět tvrdé pneumatiky. Leclerc prohrál bitvu o lepší umístění při první zastávce: v 18. kole museli mechanici měnit pistoli u levého zadního kola a zastávka se protáhla na devět vteřin. Když mířil Charles k mechanikům ve 44. kole podruhé, nepohlídal si rychlost a komisaři mu udělili 5 trestných vteřin. Díky tomu se před něj dostal Russell a Sainzovi mnoho nechybělo.

Astony se pozvolna řadí do středu pole. Nakonec obhájili piloti poslední bodované příčky, i když i Alonso měl namále - při druhé výměně ve 44. kole protočil Fernando obě kola, když už byl vůz na zvedáku, což pravidla nedovolují. Komisaři nejspíš zrovna svačili nebo se zabývali jinou důležitější činností, takže tento incident prošel bez povšimnutí.

Alfa Romeo asi musí žehrat nevyužité šance. O Zhouovi už byla řeč, snažil se dohnat ztrátu, ale musel ještě umazávat pětivteřinovou penalizaci za způsobení kolize. V jednu chvíli dokonce figuroval v kolonce držitelů nejrychlejšího kola (vystřídalo se v ní šest pilotů), ale ztrátu dohnat nedokázal. Bottas bojoval na rozhraní bodovaných příček a v posledních 15 kolech sváděl tvrdé souboje s Albonem, ovšem recept na něj nenašel. Druhý pilot Williamsu zakončil závod neslavně v šikaně mezi zatáčkami 6 a 7 - roztočil vůz do hodin a vzápětí po tomto incidentu vozidlo odstavil. S ohledem na minimální vzdálenost však byl klasifikován.

Alpine prožil opravdu černý den. Z kolize vyvázl na první pohled lépe Gasly, ale už uprostřed prvního kola mu praskla pravá zadní pneumatika a poté, co dorazil k mechanikům, konstatovali zástupci týmu, že pořádnou ránu schytal i zadní spoiler. Oconovo poškození bylo méně viditelné, ale Esteban po dvou kolech zamířil rovněž do boxů a francouzský tým mohl balit.

Na závěr slovíčko o Ricciardovi, na nějž asi bylo hodně fanoušků F1 zvědavých. Kvůli zmíněné kolizi klesl Daniel na poslední místo, díky strategii se v jednu chvíli vypracoval na 9. pozici, ale většinu závodu absolvoval ve třetí pětce. Pro něj určitě bylo přínosné, že dokázal závod bez potíží dokončit a porazil týmového kolegu.

Za týden po GP Belgie nastanou formulové prázdniny, ovšem většina příznivců i odborníci jsou přesvědčeni, že o titulu už je rozhodnuto. Ačkoliv různé týmy svými adaptacemi postupují o něco výš, statut Maxe Verstappena se stále nemění. Proto ona otázka, zda může tým vyhrát všechny závody v sezóně není tak docela od věci.

GP Ma?arska (Hungaroring Sport RT) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 26 1:38.08,634 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 18 + 33,731 3. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 15 + 37,603 4. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 12 + 39,134 5. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 10 + 1:02,572 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 8 + 1:05,825 7. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 6 + 1:10,317 8. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 4 + 1:11,073 9. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 2 + 1:15,709 10. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1 + 1 kolo 11. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1 kolo 12. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake + 1 kolo 13. 33 Daniel RICCIARDO aus Scuderia AlphaTauri + 1 kolo 14. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 15. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 1 kolo 16. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake + 1 kolo 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 18. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 2 kolo 19. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team kolize 20. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team kolize Nejrychlejší kolo: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RB19

Red Bull RBPTH001 1:20,504

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ