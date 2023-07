GP VELKÉ BRITÁNIE: Verstappen tradičně - Britové mohou slavit

Start britského závodu přivítal ve startovním poli tři kované (Hamilton, Norris a Russell) plus jednoho poloBrita (Albon). Ti se seřadili k závodu pod oblohou sem tam hrozící mráčkem, ale nakonec se kvalifikační divočina neopakovala. Sice v průběhu pár kapek spadlo, ale bez jakéhokoli vlivu - teplota zůstala podobná jako včera (20°C) a také vítr vanul poměrně hodně silný, až 35 km/h.

Pirelli přivezlo na bývalé vojenské letiště inovované pneumatiky o tvrdosti v rozsahu C1-C3: dvě třetiny pole vsadily na středně tvrdou směs, pouze Russell, Ocon, Cunoda a de Vries si vybrali nejměkčí a dvojice Bottas s Hülkenbergem zcela opačný pól - bíle označené pneumatiky.

Na startu Norris skvělou reakci zaskočil Verstappena a dokázal se mu pět kol bránit. Potom ale věci dostaly obvyklý spád a Max přes některé výhrady vůči větru bez potíží navyšoval svůj náskok. Norris s Piastrim hlídali pódiové pozice, Leclerc sváděl tvrdý duel s Russellem, přičemž oba jeli na rozdílných pneumatikách. Pořadí se poté stabilizovalo, rozdíly přesáhly většinou odstup potřebný pro použití DRS, takže se čekalo, jak s pořadím zamíchají pit-stopy. Z nejužší špičky stavěl první Leclerc (19. kolo) a nazul tvrdou směs, ale další soupeři si dávali na čas - následoval ho až týmový kolega Sainz jr. (27.) a dostal rovněž nejtvrdší, poté se k zastávce odhodlal i Russell, jehož měkké pneumatiky zvládly dvě kvalifikační a 29 závodních kol. Jeho snahu lehce devalvovali mechanici, kterým se nepodařilo zvládnout perfektně výměnu předních kol, takže George ztratil v depu 1,2 vteřiny proti oběma Ferrari. V témže kole jako on (29.) zastavil i Pérez, o kolo později Piastri přezouval rovněž na bíle označené pneumatiky.

Russell si obdivuhodným manévrem v Liffield podal Leclerca (31.), ale kolo nato bylo všechno opět pořádně zamotané - na Hangar straight prakticky přesně pod přemostěním vypověděl Magnussenovu Haasu službu motor, plameny naštěstí byly záhy zažehnány. Chvilkový režim virtuálního safety caru nahradil vzápětí skutečný - takže čtveřice Verstappen, Norris, Hamilton a Alonso logicky stavěla v boxech. Ještě pod režimem VSC se do boxů dostavili Albon a Leclerc - pilot Williamsu zvolil měkké, Charles se vrátil na středně tvrdé. Na konci boxové uličky Alex vyrazil přímo do cesty Charlese, ale podobné manévry se posuzují tresty pouze v případě, že by mohly prospět komukoli jinému, než určitým pilotům - komisaři incident buď nezaregistrovali nebo ani nechtěli.

Alex Albon důstojně oslavil jubilejní 800. Grand Prix v historii Williamsu - tedy oficiálně... (ilustrační foto) | foto: Williams F1 Team

Bernd Mayländer si užíval jízdu po okruhu až do konce 36. kola - za ním se pole seřadilo následovně: Verstappen, Norris, Hamilton, Piastri, Russell, Alonso, Sainz jr., Pérez, Albon, Leclerc, Gasly, Stroll, Sargeant, Bottas, Cunoda, de Vries, Zhou a Hülkenberg. Restart zvládl Verstappen bez potíží, zatímco Norris musel očekávat na tvrdých pneu razantní útok Hamiltona na červených pláštích. Nejblíže posunu na druhou příčku byl Lewis ve 40. kole, kdy v zatáčce Liffield a na následné staré cílové rovince chvíli měl navrch, ale adaptované mclareny jely jak o život. Hamilton později snahu vzdal, i Russell se podivoval, že oba oranžovostříbrné vozy na tvrdých pneumatikách mají úžasné tempo.

Závěr závodu okořenilo několik soubojů, z nichž nejhůře vyšel Sainz jr. Tým se rozhodl ho ponechat na trati na tvrdé směsi, ale Ferrari nevyhovovala snad žádná. Carlose dostihla v závěru 43. kola dvojice Pérez a Albon a v nájezdu do okruhu 44 byli předním, záhy ho předjel i Leclerc. Štěstím pro Španěla byl fakt, že za ním jedoucí dvojice Gasly a Stroll svedli dva souboje, po nichž oba odpadli mimo jeho dosah: Kanaďan ve 45. kole v zatáčce 16 nezvládl udržet svůj Aston Martin na trati a v následné "sedmnáctce" trefil Gaslyho do pravého boku kolo na kolo. Výsledkem byl Francouzův "načatý" závěs a pětivteřinová penalizace pro Strolla. V samotném závěru si Albon nejdřív troufal na Alonsa, ale pak se musel bránit útokům finišujícího Leclerca - kde jinde než v Liffieldu to Charles v posledním kole zkusil venkem, ale neuspěl.

V Británii se to hemžilo celebritami a dokonce se na startovním roštu - ovšem důsledně mimo záběry kamer - objevily dva monoposty v rámci natáčení filmu z prostředí F1 s názvem Apex. Přítomen byl Brad Pitt, i když do vozu neusedl, ale zdaleka nebyl jedinou známou tváří. I když Shakiru dění na trati evidentně moc nezajímalo - Florence Pugh si zkusila, jaké to je odmávnout vítěze šachovnicovou vlajkou.

GP Velké Británie (Silverstone Circuit) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 26 1:25.16,938 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 18 + 3,798 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 6,783 4. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 12 + 7,776 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 10 + 11,206 6. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 8 + 12,882 7. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 6 + 17,193 8. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 4 + 17,878 9. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 2 + 18,689 10. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1 + 19,448 11. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 23,632 12. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake + 25,830 13. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 26,663 14. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant + 27,483 15. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake + 29,820 16. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 31,225 17. 21 Nyck DE VRIES nld Scuderia AlphaTauri + 33,128 18. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team kolize 19. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team motor 20. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team defekt Nejrychlejší kolo: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RB19

Red Bull RBPTH001 1:30,348

