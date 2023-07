PROHLÁŠENÍ po závodě: "Mohou za to fanoušci," usmívá se Hamilton

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Měli jsme hrozný start, takže se musíme podívat, proč to tak bylo. I tak, zvlášť Lando, oba McLareny, byli strašně rychlí. Pár kol trvalo, než jsem je předjel, ale potom jsem byl schopen najet náskok. Po safety caru na nejměkčí sadě to pro nás bylo trošku náročnější, abychom je udrželi naživu. Jsem moc rád, že máme jedenácté vítězství v řadě pro tým je to neuvěřitelné. Ale dnes to nebylo přímočaré. Ten špatný start znamenal, že to bylo trošku víc vzrušující a museli jsme na to šlapat. Lando byl hodný, ale vrátil mi to s DRS. Jel dnes velmi dobře.

MCLAREN

Lando Norris, 2. místo

Hodně šílené. Děkuji celému týmu, odvedli úžasnou práci. Bez jejich tvrdé práci by nic z toho nebylo možné. Dali mi tvrdou sadu a nevím proč. Stále jsou v něčem nováčkové. S Lewisem to byl skvělý souboj, asi jsem udělal příliš chybiček. Udělal jsem, co jsem mohl. Bojoval jsem s Maxem co nejdéle to šlo. Je to osamělý a dlouhý závod, pokud jedete takto uprostřed, ale je to fantastické. Celé závěrečné kolo jsem se snažil na všechny mávat, takže moc děkuji všem britským fanouškům za podporu. Měli jsme být druzí a třetí. Oscar jel skvěle a bez safety caru by byl třetí. Fanoušci jsou úžasní, takže díky moc všem.

Oscar Piastri, 4. místo

Nejlepší z toho je, že jsme tento výsledek získali rychlostí. Myslím, že jedna věc je získat podobný výsledek šťastným náhodným incidentem, ale my byli opravdu druhý nejrychlejší tým, což bylo opravdu moc milé překvapení. Na mé straně jsme měli trošku smůlu se safety carem, načasování dalo Lewisovi zastávku zdarma, ale je pěkné být vlastně trošku zklamaný ze čtvrtého místa, když si vezmeme, jak jsme začali rok. Moc díky týmu, novinky jednoznačně fungují. Je to vzrušující do budoucna a je skvělé být zpět vepředu. Na některých tratích máme stále slabiny. Ale máme i silná místa. Myslím, že nám Silverstone sedl, ale mysleli jsme, že to tak bude v Rakousku a tady jsme byli ještě silnější. Je skvělé podat výkon dva závody po sobě a pokusíme se v tom pokračovat dál. Pro McLaren je to skvělý moment. Nehledě na trofeje, získat tolik bodů, to je fantastický výsledek. Je fajn být zpět vepředu a nechceme být v konstruktérech pátí, chceme jednou zase bojovat v čele. Stále máme před sebou kus práce, abychom mohli vyzvat na souboj pár dalších týmů, ale vše je možné, pokud budeme mít víkendy jako tento.

Zak Brown, šéf týmu

Dnes to byl dobrý den. Oscar i Lando jeli skvěle. Tým byl silný, měli jsme dobré zastávky v boxech, strategie se ukázala být tou správnou. Když si vezmeme, jak jsme začínali v Bahrajnu a Saúdské Arábii, nebyli jsme nikde a teď máme pódium a vedli jsme závod a to díky naší rychlosti, a měli jsme tam obě auta. Je mi líto Oscara, zasloužil si třetí místo. Co se Landa týče, udržel Hamiltona. Dobré je, že s Lewisem to bude tvrdé, ale férové. Takže alespoň cítíte, že ten jezdec bude rozumný. Věděli jsme, že na tvrdé sadě když pokud zvládneme prvních pár kol, potom přišlo DRS a potom Oscar. Maxův náskok se zmenšuje a ukazuje to stav soupeřů a soutěže v F1. Pokud udržíme Maxe, závodění bude fantastické.

MERCEDES

Lewis Hamilton, 3. místo

Já to neudělal, to fanoušci. Silverstone zajistil skvělou show. Cítil jsem energii a podporu a to je důvod, proč jsme tu zpět na bedně. Moc gratuluji Landovi a McLarenu. Začínal jsem tam, takže je vidět zpět tak silné. To auto bylo v rychlých zatáčkách raketa. Wow, nemohl jsem jim stačit, ale měli jsme během restartu dobrý souboj. Start pro nás nebyl skvělý, ale ten delší stint na střední sadě byl opravdu dobrý. To je pro nás jako tým pozitivní a víme, že zase tolik neztrácíme. Jen musíme dál makat a můžeme ty před námi dostihnout. Jakmile Lando projel čtrnáctou a patnáctou zatáčkou, byl fuč. Měli jsme dobrý menší souboj, ale neměl jsem na to to. Ale jsem opravdu spokojen. Začít sedmý a dojet třetí, to je mega, super práce.

Toto Wolff, šéf týmu

Chybí nám nyní prostě rychlost na rovinkách, obzvlášť tady na Silverstone. Bylo to těsné. Oproti kvalifikaci jsme podali dobrý výkon, takže to byl slušný den. Ani pneumatiky nepomohly, měli lepší auto. S tvrdou sadou nás udrželi za sebou na měkké, to je prostě rychlost na rovinkách. Bude zajímavé je sledovat na klikatějších okruzích. V každém případě udělali velký pokrok a je na nás, abychom se podívali, jak rychle je dokážeme dohnat. Musíme jít po nich a po Red Bullech.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.