GP ÁZERBAJDŽÁNU: Red Bull z jiného světa, tahanice o nejrychlejší kolo

Odborníci se neptali zda, ale kdy Verstappen z druhého místa na startu předjede Leclerca. Stalo se tak v nájezdu do 3. kola a zdálo se, že obhájce titulu si bez potíží pojistí vítězství na březích Kaspického moře. Jenže v 11. kole nevyšel de Vriesovi nájezd do zatáčky 5 a v následující "šestce" odstavil svůj vůz. Po necelém jednokolovém režimu virtuálního safety caru vyjel na trať ten skutečný - jenže Verstappen zajel do boxů a tím pádem se propadl zpět za týmového kolegu a Leclerca.

Po restartu Verstappen vyřadil z boje o nejvyšší příčky Charlese a pokoušel se dostihnout týmového kolegu. Nejblíže útoku byl mezi 20. a 29. kolem, kdy na Sergia ztrácel od 1,6 do 1,1 vteřiny, ale k použití DRS se nikdy nedostal. Ve 30. kole si Max postěžoval na stabilitu vozu a problém s diferenciálem a jeho odstup postupně narostl až na 3,6 vteřiny (39. kolo). V samotném závěru se pak přetahovala trojice Pérez, Verstappen a Alonso o nejrychlejší kolo, aby jim rybník vypálil Russell, jenž si na začátku 50. kola dojel pro nejměkčí směs a získal prémiový bod.

Pérez zajel naprosto brilantně, ale určitě to nebyl jediný výborný výkon, ačkoli je Sainz jr. neustále dehonestován, téměř polovinu závodu odolával lavinovitým útokům Hamiltona. Jediným nedostatkem zdejší Grand Prix tak byla absence těsnějších soubojů.

Detailní reportáž z Grand Prix přineseme v co nejkratší možné době.

GP Ázerbájdžánu (Baku City Circuit) 2. Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:32.42,436 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing + 2,137 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari + 21,217 4. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant + 22,024 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari + 45,491 6. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 46,145 7. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant + 51,617 8. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 1.14,240 9. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1.20,376 10. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 1.23,862 11. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team + 1.26,501 12. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1.28,623 13. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1.29,729 14. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 1.31,332 15. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1.37,794 16. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 1.40,943 17. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 18. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake + 1 kolo 19. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake technika 20. 21 Nyck DE VRIES nld Scuderia AlphaTauri nehoda Nejrychlejší kolo: 63 George RUSSELL Mercedes W14

Mercedes M14 1:43,370

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ